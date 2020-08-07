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РИА Новости
РИА Новости

СК начал проверку из-за задержания 33 россиян в Минске

Следственный комитет начал проверку из-за задержания россиян в Белоруссии, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. После сбора и анализа необходимых сведений СК даст правовую оценку прецеденту.В источнике
С чего всё началось
«Проводится процессуальная проверка обстоятельств, в результате которых 29 июля этого года на территории Республики Беларусь были задержаны граждане России», — говорится в сообщении
.
RT на русском08:05
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РИА Новости

СК начал проверку из-за задержания 33 россиян в Минске

РИА Новости09:06
РБК

СК начал проверку из-за задержания россиян в Белоруссии

РБК08:45
RT на русском

СК России начал проверку в связи с задержанием россиян в Белоруссии

RT на русском08:05
Lenta.ru

СК начал проверку задержания 33 россиян в Белоруссии

Lenta.ru08:09
Интерфакс

СКР начал проверку по факту задержания в Белоруссии 33 россиян

Интерфакс08:09
URA.Ru

СК вмешался в инцидент с задержанием россиян в Белоруссии

URA.Ru08:38
ТАСС

СК РФ начал доследственную проверку обстоятельств задержания россиян в Белоруссии

ТАСС08:04

В Сирии отложено российско-турецкое патрулирование трассы М4

По информации руководителя российского миротворческого Центра контр-адмирала Александра Щербицкого, турецкое командование принимает определенные меры для уничтожению боевиков, действующих вдоль стратегической трассы М, связывающей провинцию Латакия с крупным городом Алеппо.
Российская газета08:32
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Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата и последствия этого будут хуже, чем последствия пандемии COVID-19.
РИА Новости08:47
2,2K

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
1,2K

Лукашенко предложил ввести оппозиционерам свою плазму

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который ранее перенес заражение коронавирусом, в шутку предложил поделиться своей кровью с антителами с представителями оппозиции, чтобы «привлечь их на свою сторону».
Rambler News Service08:57
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Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей

Следователи считают, что, находясь на госслужбе в течение пяти лет, Абызов не декларировал имущество и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекая доходы из подконтрольных ему компаний.
Ведомости02:27
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В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБК06:20
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Источник: СК не стал возбуждать дело против экс-главы ГВСУ за вымогательство взятки

По данным источника агентства, Барышев утверждает, что был вынужден дать взятку занимавшему должность заместителя председателя Следственного комитета РФ - руководителю Главного военного следственного управления Александру Сорочкину.
ТАСС07:35

США требуют от компаний КНР раскрыть финданные или уйти с их бирж

Администрация США разработала план, согласно которому компании из Китая, будут должны или принять требуемые правила аудита, или отказаться от торговли акциями на американских биржах, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей минфина и комиссии по ценным бумагам и биржам.
ПРАЙМ20:26

На Урале 8-10 августа ожидаются грозы с сильными порывами ветра

По данным регионального гидрометцентра, в ближайшие три дня прогнозируются переменная облачность, сильные дожди и понижение температуры до 23 градусов тепла днем, в субботу, 8 августа, ожидаются гроза и ветер с порывами до 14 м/c.
ТАСС08:17
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