СК начал проверку из-за задержания 33 россиян в Минске
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Следственный комитет начал проверку из-за задержания россиян в Белоруссии, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. После сбора и анализа необходимых сведений СК даст правовую оценку прецеденту.В источнике
С чего всё началось
«Проводится процессуальная проверка обстоятельств, в результате которых 29 июля этого года на территории Республики Беларусь были задержаны граждане России», — говорится в сообщении
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