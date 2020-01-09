Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксСК начал проверку по факту падения сноубордистов с подъемника в Чите

В Забайкалье Следственный комитет начал проверку информации журналистов о падении двух мужчин с подъемника в горнолыжном комплексе "Высокогорье" в Чите. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления комитета. Региональные СМИ сообщили, что 8 января два сноубордиста упали с высоты четырех метров.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Прокуратура начала проверку из-за упавших с подъёмника сноубордистов на Высокогорье

Чита.Ру02:59

Два человека пострадали во время катания на горнолыжном склоне возле Читы

ТАССвчера в 20:40

Прокурорская проверка организована из-за падения двух сноубордистов на «Высокогорье» в Чите

Zab.RU02:53

Прокуратура проконтролирует проверку СКР по падению сноубордистов в Чите

Московский Комсомолец Чита03:05

Следователи начали проверку по информации о пострадавших на «Высокогорье»

Забайкальский рабочийвчера в 22:05

Двух мужчин госпиталзировали после катания на горнолыжном склоне около Читы

Газета.Ruвчера в 21:46

СК начал проверку по факту падения сноубордистов с подъемника в Чите

Интерфакс00:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 04:32, Ашберн
Происшествия

Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

BFM.ru вчера в 17:32
Экономика

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
РИА Новости 02:16
Происшествия

В Омске выжившая в ДТП девушка погибла в аварии в машине скорой помощи

В Омске девушка погибла в результате столкновения автомобиля и машины скорой помощи, в которой она находилась после ДТП.
Газета.Ru 02:56
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
РИА Новости вчера в 15:23
Политика

Джабаров: Россия достроит «Северный поток-2»

Первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров сравнил запущенный накануне газопровод "Турецкий поток" с находящимся в процессе реализации проекта "Северный поток-2".
Вестник Кавказа 03:41
Общество

Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму

"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Российская газета 01:49
Происшествия

В Петербурге задержаны подозреваемые в продаже наркотиков в интернете

Сотрудники полиции задержали семерых членов группировки, на протяжении двух лет распространявших в Петербурге и его окрестностях психотропное вещество амфетамин с использованием интернета и IP-телефонии.
РБК 04:04
Политика

Раскрыты детали послания Путина Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в выставочном зале «Манеж».
МИР 24 06 января в 04:51
Шоу-бизнес

Малышева рассказала, как ей удалось предотвратить рак

Ореанда-Новости 01:37
Политика

Постпред Ирана объяснил невозможность переговоров с США

Постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи рассказал, что республика не может принять предложение Вашингтона о сотрудничестве до тех пор, пока действуют санкции США.
Известия 04:05
Происшествия

Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв

RT на русском 02:06
Общество

Более 1 млрд животных погибли в Австралии из-за лесных пожаров

Свыше 1 млрд животных погибли в результате лесных пожаров в Австралии, сообщила 9 января пресс-служба Университета Сиднея.
Известия вчера в 20:47
Наука

Ученые рассказали, как продлить жизнь на десять лет

Газета.Ru 01:33
Общество

Карлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии

Российская газета вчера в 09:06
Футбол

«Ростов» объявил о переходе защитника «Тамбова» Осипенко

Чемпионат 02:36
Армия и оружие

Bloomberg опубликовал снимки последствий удара по базе США в Ираке

РИА Новости вчера в 13:50
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости вчера в 06:29
Общество

В Госдуму внесли проект о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 03:57
Наука

Ученые назвали главные причины ожирения

Образ жизни человека влияет на развитие ожирения больше, чем генетическая предрасположенность.
ФАН 02:59
Происшествия

ЦБ опроверг информацию о взрыве в своем здании

«Информация не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе, отвечая на запрос РБК с просьбой подтвердить сообщения СМИ о взрыве газового баллона, использовавшегося при проведении в головном офисе ЦБ ремонтных работ, и наличии пострадавших.
РБК 04:18
Гаджеты

В России рекордно подешевел iPhone 7

По данным портала Hi-Tech, в начале 2020 года iPhone 7 стал самым доступным смартфоном от Apple.
Югополис 04:27
Авто

Показали тизер нового Aston Martin V12 Speedster

Британская компания Aston Martin показала эскиз нового Speedster с V12.
Letnews.ru вчера в 04:17
Общество

Первый канал покажет ледовое шоу с участием ижевчанки Алины Загитовой

12 января в эфир Первого канала выйдет телеверсия ледового шоу двукратной олимпийской чемпионки Татьяны Навки Спящая красавица.
Izhlife вчера в 22:25
Общество

Wildberries открыла продажи в Европе

Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries начал продажи на первом для него европейском рынке — в Польше, говорится в сообщении компании.
РБК 04:00
Происшествия

В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником

Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Российская газета 02:31
Армия и оружие

Атомную подлодку «Казань» передадут ВМФ осенью 2020 года

Головная атомная подлодка усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" будет передана Военно-морскому флоту России в сентябре-октябре 2020 года.
ТАСС 03:14
Культура

Шнуров высмеял в стихах новые фильмы Бондарчука и Кравчука

В своем Instagram Шнуров в стихах выразил сожаление, что в настоящее время отдыхает на зарубежном курорте и не может посетить кинотеатр, чтобы посмотреть "Вторжение" и "Союз Спасения", о которых так часто пишут российские издания.
Pravda.Ru 03:34
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Газета.Ru вчера в 18:38
Технологии

«Яндекс» собрался стать мобильным оператором

Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 01:36
Армия и оружие

Появилась версия о возможной атаке ЗРК «Тор» на украинский авиалайнер

Военное дело 04:20
Главное