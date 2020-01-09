Происшествия
ИнтерфаксСК начал проверку по факту падения сноубордистов с подъемника в Чите
В Забайкалье Следственный комитет начал проверку информации журналистов о падении двух мужчин с подъемника в горнолыжном комплексе "Высокогорье" в Чите. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления комитета. Региональные СМИ сообщили, что 8 января два сноубордиста упали с высоты четырех метров.
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Прокуратура проконтролирует проверку СКР по падению сноубордистов в Чите
Московский Комсомолец Чита03:05
Следователи начали проверку по информации о пострадавших на «Высокогорье»
Забайкальский рабочийвчера в 22:05
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Образ жизни человека влияет на развитие ожирения больше, чем генетическая предрасположенность.
Происшествия
ЦБ опроверг информацию о взрыве в своем здании
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В России рекордно подешевел iPhone 7
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Показали тизер нового Aston Martin V12 Speedster
Британская компания Aston Martin показала эскиз нового Speedster с V12.
Общество
Первый канал покажет ледовое шоу с участием ижевчанки Алины Загитовой
12 января в эфир Первого канала выйдет телеверсия ледового шоу двукратной олимпийской чемпионки Татьяны Навки Спящая красавица.
Общество
Wildberries открыла продажи в Европе
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Армия и оружие
Атомную подлодку «Казань» передадут ВМФ осенью 2020 года
Головная атомная подлодка усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" будет передана Военно-морскому флоту России в сентябре-октябре 2020 года.
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Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
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«Яндекс» собрался стать мобильным оператором
Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ».