В Забайкалье Следственный комитет начал проверку информации журналистов о падении двух мужчин с подъемника в горнолыжном комплексе "Высокогорье" в Чите. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления комитета. Региональные СМИ сообщили, что 8 января два сноубордиста упали с высоты четырех метров.

СК начал проверку по факту падения сноубордистов с подъемника в Чите

Происшествия Авиавласти Ирана подготовили отчет о причинах гибели украинского Boeing Самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся после вылета из Тегерана в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт, следует из предварительного отчета Организации гражданской авиации Ирана, сообщается на сайте ведомства.

Спорт МОК рассмотрит вопрос участия россиян в Играх-2020 после решения CAS Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация рассмотрит вопрос участия российский спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), передает ТАСС.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Армия и оружие Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани.

Армия и оружие США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.

Здоровье В Казахстане дети стали чаще болеть туберкулезом Рост заболеваемости туберкулёзом детей характеризует неблагополучную эпидемическую ситуацию по республике, подчеркивает руководитель отдела мониторинга и анализа за особо-опасными, трансмиссивными и зоонозными инфекциями Национального центра общественного здравоохранения Асем Кумысбаева.

Общество Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв.

Политика На Украине назвали условия отказа от минских соглашений Глава украинского Министерства иностранных дел (МИД) Вадим Пристайко назвал условия отказа от минских соглашений в интервью немецкому изданию Bild.

Общество В Роструде рассказали о длинных выходных в феврале В феврале россиян ждут трёхдневные выходные в связи с празднованием Дня защитника Отечества, выпадающим в этом году на воскресенье, рассказали в пресс-службе Роструда.