Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксСК начал проверку по факту падения сноубордистов с подъемника в Чите

В Забайкалье Следственный комитет начал проверку информации журналистов о падении двух мужчин с подъемника в горнолыжном комплексе "Высокогорье" в Чите. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления комитета. Региональные СМИ сообщили, что 8 января два сноубордиста упали с высоты четырех метров.
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СК назначил проверку по факту травмирования двух сноубордистов на Высокогорье

Чита.Рувчера в 22:02

Два человека пострадали во время катания на горнолыжном склоне возле Читы

ТАССвчера в 20:40

Следователи начали проверку по упавшим с высоты сноубордистам на «Высокогорье» в Чите

Zab.RUвчера в 21:59

Следком проверит информацию о пострадавших сноубордистах в Чите

Московский Комсомолец Читавчера в 22:02

Следователи начали проверку по информации о пострадавших на «Высокогорье»

Забайкальский рабочийвчера в 22:05

Двух мужчин госпиталзировали после катания на горнолыжном склоне около Читы

Газета.Ruвчера в 21:46

СК начал проверку по факту падения сноубордистов с подъемника в Чите

Интерфакс00:44
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Происшествия

Авиавласти Ирана подготовили отчет о причинах гибели украинского Boeing

Самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся после вылета из Тегерана в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт, следует из предварительного отчета Организации гражданской авиации Ирана, сообщается на сайте ведомства.
РБК 01:10
Спорт

МОК рассмотрит вопрос участия россиян в Играх-2020 после решения CAS

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация рассмотрит вопрос участия российский спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:27
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Армия и оружие

Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани.
Lenta.ru 07 января в 20:32
Армия и оружие

США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
РИА Новости вчера в 23:48
Общество

Сомнолог рассказал о сроке восстановления режима сна после праздников

Возвращение к привычному ритму жизни и восстановление режима сна после новогодних праздников займет порядка двух недель.
Известия вчера в 23:36
Армия и оружие

Багдад подвергся ракетному обстрелу

BFM.ru вчера в 17:10
Происшествия

В Хабаровском крае эвакуировали завод из-за «минирования»

РИА Новости вчера в 23:04
Происшествия

Украина изменила сообщение о причинах крушения самолета в Иране

Gazeta.SPb вчера в 07:51
Здоровье

В Казахстане дети стали чаще болеть туберкулезом

Рост заболеваемости туберкулёзом детей характеризует неблагополучную эпидемическую ситуацию по республике, подчеркивает руководитель отдела мониторинга и анализа за особо-опасными, трансмиссивными и зоонозными инфекциями Национального центра общественного здравоохранения Асем Кумысбаева.
Евразия Daily 01:11
Общество

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости вчера в 18:06
Общество

Первый канал отменил телепоказ ледового шоу Навки с участием Загитовой

Sport24.ru 07 января в 13:57
Общество

Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв.
Газета.Ru 00:59
Происшествия

В Екатеринбурге ищут школьницу, пропавшую 31 декабря

Сотрудники полиции разыскивают тринадцатилетнюю девочку, которая пропала в Екатеринбурге 31 декабря, сообщает пресс-группа городского УМВД.
РИА Новости 01:13
Политика

На Украине назвали условия отказа от минских соглашений

Глава украинского Министерства иностранных дел (МИД) Вадим Пристайко назвал условия отказа от минских соглашений в интервью немецкому изданию Bild.
Lenta.ru 07 января в 14:17
Происшествия

Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена

Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
РИА Новости вчера в 23:27
Армия и оружие

WP: Иран специально выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США

Иранские власти намеренно выверяли ракетные удары по объектам США в Ираке, чтобы как можно меньше американских военных могло пострадать.
ТАСС 00:08
Гаджеты

CES 2020: представлены накопители Samsung 980 PRO с PCIe 4.0

Технологический гигант Samsung привёз на выставку CES 2020 новейшие SSD-накопители 980 PRO типа M.2 NVMe, которые поддерживают интерфейс PCIe 4.0.
Игромания.ру вчера в 07:26
Кино

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»

В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Российская газета 07 января в 17:25
Технологии

В Twitter можно будет ограничить число ответов на твит

Опция «Panel» оставит ответы только тех, кого выберет сам автор твита. Вариант «Statement» закроет все комментарии к записи.
Коммерсантъ 00:13
Наука

Назван способ продлить жизнь на 10 лет

Известия вчера в 23:11
Общество

В Роструде рассказали о длинных выходных в феврале

В феврале россиян ждут трёхдневные выходные в связи с празднованием Дня защитника Отечества, выпадающим в этом году на воскресенье, рассказали в пресс-службе Роструда.
Парламентская газета 00:23
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Известия вчера в 17:50
Политика

Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима

Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, сообщает МИД Белоруссии.
Коммерсантъ вчера в 10:06
Общество

Синоптики предупредили о начале «европейской» зимы в Москве

РИА Новости 01:00
Политика

Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»

В мероприятии приняли участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Коммерсантъ вчера в 08:17
Происшествия

В Челябинске педофил напал на школьниц

В Челябинске две школьницы подверглись нападению педофила. Об этом горожане сообщают в соцсетях.
REGNUM вчера в 11:49
Армия и оружие

Появилась версия о возможной атаке ЗРК «Тор» на украинский лайнер

Lenta.ru вчера в 14:13
Авто

У Duster и Sandero Stepway появилась спецверсия

Румынская «дочка» Renault – компания Dacia – выпустила кроссовер Duster, хэтчбек Sandero Stepway и универсал Logan MCV Stepway в спецверсии SE Twenty Special Edition.
Автоновости дня вчера в 03:07
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому в 2020 году её рост составит 2,5%.
RT на русском вчера в 22:26
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