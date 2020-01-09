Происшествия
ИнтерфаксСК начал проверку по факту падения сноубордистов с подъемника в Чите
В Забайкалье Следственный комитет начал проверку информации журналистов о падении двух мужчин с подъемника в горнолыжном комплексе "Высокогорье" в Чите. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления комитета. Региональные СМИ сообщили, что 8 января два сноубордиста упали с высоты четырех метров.
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Следком проверит информацию о пострадавших сноубордистах в Чите
Московский Комсомолец Читавчера в 22:02
Следователи начали проверку по информации о пострадавших на «Высокогорье»
Забайкальский рабочийвчера в 22:05
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Происшествия
Авиавласти Ирана подготовили отчет о причинах гибели украинского Boeing
Самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся после вылета из Тегерана в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт, следует из предварительного отчета Организации гражданской авиации Ирана, сообщается на сайте ведомства.
Спорт
МОК рассмотрит вопрос участия россиян в Играх-2020 после решения CAS
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация рассмотрит вопрос участия российский спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), передает ТАСС.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Армия и оружие
Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу
Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани.
Армия и оружие
США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном
Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
Общество
Сомнолог рассказал о сроке восстановления режима сна после праздников
Возвращение к привычному ритму жизни и восстановление режима сна после новогодних праздников займет порядка двух недель.
Армия и оружие
Багдад подвергся ракетному обстрелу
Происшествия
В Хабаровском крае эвакуировали завод из-за «минирования»
Происшествия
Украина изменила сообщение о причинах крушения самолета в Иране
Здоровье
В Казахстане дети стали чаще болеть туберкулезом
Рост заболеваемости туберкулёзом детей характеризует неблагополучную эпидемическую ситуацию по республике, подчеркивает руководитель отдела мониторинга и анализа за особо-опасными, трансмиссивными и зоонозными инфекциями Национального центра общественного здравоохранения Асем Кумысбаева.
Общество
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Общество
Первый канал отменил телепоказ ледового шоу Навки с участием Загитовой
Общество
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв.
Происшествия
В Екатеринбурге ищут школьницу, пропавшую 31 декабря
Сотрудники полиции разыскивают тринадцатилетнюю девочку, которая пропала в Екатеринбурге 31 декабря, сообщает пресс-группа городского УМВД.
Политика
На Украине назвали условия отказа от минских соглашений
Глава украинского Министерства иностранных дел (МИД) Вадим Пристайко назвал условия отказа от минских соглашений в интервью немецкому изданию Bild.
Происшествия
Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена
Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
Армия и оружие
WP: Иран специально выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США
Иранские власти намеренно выверяли ракетные удары по объектам США в Ираке, чтобы как можно меньше американских военных могло пострадать.
Гаджеты
CES 2020: представлены накопители Samsung 980 PRO с PCIe 4.0
Технологический гигант Samsung привёз на выставку CES 2020 новейшие SSD-накопители 980 PRO типа M.2 NVMe, которые поддерживают интерфейс PCIe 4.0.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»
В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Технологии
В Twitter можно будет ограничить число ответов на твит
Опция «Panel» оставит ответы только тех, кого выберет сам автор твита. Вариант «Statement» закроет все комментарии к записи.
Наука
Назван способ продлить жизнь на 10 лет
Общество
В Роструде рассказали о длинных выходных в феврале
В феврале россиян ждут трёхдневные выходные в связи с празднованием Дня защитника Отечества, выпадающим в этом году на воскресенье, рассказали в пресс-службе Роструда.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Политика
Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима
Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, сообщает МИД Белоруссии.
Общество
Синоптики предупредили о начале «европейской» зимы в Москве
Политика
Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»
В мероприятии приняли участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Происшествия
В Челябинске педофил напал на школьниц
В Челябинске две школьницы подверглись нападению педофила. Об этом горожане сообщают в соцсетях.
Армия и оружие
Появилась версия о возможной атаке ЗРК «Тор» на украинский лайнер
Авто
У Duster и Sandero Stepway появилась спецверсия
Румынская «дочка» Renault – компания Dacia – выпустила кроссовер Duster, хэтчбек Sandero Stepway и универсал Logan MCV Stepway в спецверсии SE Twenty Special Edition.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому в 2020 году её рост составит 2,5%.