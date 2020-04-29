Следственный комитет РФ начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. "По факту появления данных негативных публикаций проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

с чего всё началось

Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.

СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной

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