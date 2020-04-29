Общество
RT на русскомСК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
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с чего всё началось
Следственный комитет РФ начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. "По факту появления данных негативных публикаций проводится проверка", - сказал собеседник агентства.ТАСС07:19
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Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
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Слышал о том, что сообщения о полном запрете гуляли по мессенджерам свердловчан.
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Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу
Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
Ведомости 11:11
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Собянин рассказал о порядке продления пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая.
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Развитие и спад эпидемии коронавируса в России происходит более плавно, чем в Европе.
Lenta.ru 12:03
Общество
Глеб Самойлов экстренно госпитализирован
Газета.Ru 12:17
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УАЗ представил дом на колесах на базе УАЗ «Буханки»
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Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Армия и оружие
У американских военных заметили уникальную российскую военную технику
У американских военных заметили уникальное российское вооружение. Так называется публикация издания Avia.pro.
Вечерний курьер 09:15
Армия и оружие
ВСУ бегут от произвола и унижения в ДНР: сводка с Донбасса
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Rusvesna.su вчера в 08:59
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Известия 27 апреля в 21:48
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Армейских генералов лишат каракулевых шапок
Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком.
Коммерсантъ 09:08