Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская сообщила о начале проверки по факту смерти лидера общественно-политического движения "Новая Россия", директора Института актуальной экономики Никиты Исаева, передает РИА "Новости".

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