Происшествия
Газета.RuСК начал проверку по факту смерти Никиты Исаева
Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская сообщила о начале проверки по факту смерти лидера общественно-политического движения "Новая Россия", директора Института актуальной экономики Никиты Исаева, передает РИА "Новости".
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Состояние здоровья президента Сербии Александра Вучича стабильно, сообщила его советница по СМИ Сузана Васильевич.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
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Политика
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Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
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Экономика
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Компания Volkswagen привезет в Россию новый бюджетный кроссовер Vokswagen Tarek.
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Смешное падение Александры Трусовой на ровном месте, недовольство Этери Тутберидзе, провал Станиславы Константиновой и долгожданный чистый прокат короткой программы Евгении Медведевой, которая во время интервью перешла с русского на английский.
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Музыкальный директор Первого канала Юрий Аксюта прокомментировал слухи о том, что популярная певица Ольга Бузова представит Россию на песенном конкурсе Евровидение в следующем году.
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Глупо полагать, что, не имея в арсенале тактическую зрелость, поставленную в обороне и атаке игру, хорошую физическую и психологическую подготовку, «Тамбов» на ровном месте начал собирать очки.
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«Джокер» собрал в мировом прокате больше миллиарда долларов
Политика
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Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
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