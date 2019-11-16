с чего всё началось

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская сообщила о начале проверки по факту смерти лидера общественно-политического движения "Новая Россия", директора Института актуальной экономики Никиты Исаева, передает РИА "Новости".

Экономика В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.

Футбол Россия — Бельгия 0:1 (1-й тайм) Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против Бельгии.

Общество Мединский раскритиковал работу Фонда кино Министр культуры России Владимир Мединский считает, что Фонд кино не справляется с задачей продвижения российского кино за рубежом и в малых городах России.

Политика Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы В 1995 году Москва и Минск подписали Договор о совместных усилиях по охране Государственной границы Белоруссии, который автоматически продлевался каждые пять лет.

Политика Одного из лидеров ИГ задержали на Украине Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в окрестностях Киева одного из ключевых лидеров «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Аль Бара Шишани.

Политика Путин ошарашил чиновников ошибкой на саммите "В Латинской Америке все очень быстро меняется", - был вынужден признать на пресс-конференции Владимир Путин, который еще недавно общался с другим президентом Бразилии - Дилмой Русеф, лишившейся власти в 2016 году в результате импичмента.