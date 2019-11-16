Происшествия

Газета.RuГазета.RuСК начал проверку по факту смерти Никиты Исаева

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская сообщила о начале проверки по факту смерти лидера общественно-политического движения "Новая Россия", директора Института актуальной экономики Никиты Исаева, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось

Умер политик Никита Исаев

Никита Исаев являлся лидером общественно-политического движения «Новая Россия» и директором Института актуальной экономики.
Пятый канал02:24

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СК начал проверку обстоятельств смерти политика Никиты Исаева

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СК начал проверку по факту смерти Никиты Исаева

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Москва 2407:11

СК начал проверку по факту смерти Никиты Исаева

РИА Новости07:22
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
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«Ъ»: Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Российская сторона может освободить задержанные в Керченском проливе украинские корабли и вернуть их на родину.
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Мать жестоко убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко увезли в больницу с похорон дочери на Кубани.
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В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 03:08
Происшествия

СКР проверит еще один инцидент с доцентом Соколовым

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В Петербурге автомобиль с мужчиной и двумя детьми упал в Фонтанку

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Мединский раскритиковал работу Фонда кино

Министр культуры России Владимир Мединский считает, что Фонд кино не справляется с задачей продвижения российского кино за рубежом и в малых городах России.
РИА Новости 09:10
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Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы

В 1995 году Москва и Минск подписали Договор о совместных усилиях по охране Государственной границы Белоруссии, который автоматически продлевался каждые пять лет.
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Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
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Одного из лидеров ИГ задержали на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в окрестностях Киева одного из ключевых лидеров «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Аль Бара Шишани.
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«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа

Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
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Специалисты из iFixit по традиции решили узнать, насколько «больно» будет пользователям недавно вышедшего 16-дюймового MacBook Pro.
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СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка

Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
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Наука

Ученые с помощью ИИ научились предсказывать эпилептические приступы

Американские ученые научились с точностью 99,6% предсказывать эпилептические припадки.
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Суд арестовал счета подозреваемой в шпионаже Цуркан на ₽451 млн

ТАСС добавляет, что ранее суд наложил обеспечительный арест еще на три банковских счета Цуркан на 500 млн руб.
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Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

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Референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов рассказал о работе спецкомиссии ведомства, созванной для расследования убийства восьми военных рядовым Рамилем Шамсутдиновым в Забайкалье.
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Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
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Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области

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Президент федерации заявил, что Бензема не вернется в сборную Франции

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема никогда не вернется в национальную команду.
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Число задержанных в ходе протестов в Париже превысило 100

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Путин ошарашил чиновников ошибкой на саммите

"В Латинской Америке все очень быстро меняется", - был вынужден признать на пресс-конференции Владимир Путин, который еще недавно общался с другим президентом Бразилии - Дилмой Русеф, лишившейся власти в 2016 году в результате импичмента.
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56-летний Михаил Ефремов впервые стал дедушкой

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На севере Москвы при пожаре в жилом доме погиб ребенок

Ребенок погиб при пожаре в многоквартирном жилом доме на Дмитровском шоссе в Москве, возгорание ликвидировано, сообщает МЧС России по столице в субботу.
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