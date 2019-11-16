Происшествия
Газета.RuСК начал проверку по факту смерти Никиты Исаева
Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская сообщила о начале проверки по факту смерти лидера общественно-политического движения "Новая Россия", директора Института актуальной экономики Никиты Исаева, передает РИА "Новости".
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Никита Исаев являлся лидером общественно-политического движения «Новая Россия» и директором Института актуальной экономики.Пятый канал02:24
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