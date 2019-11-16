Происшествия
РБКПомощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть
Помощница лидера «Новой России» Никиты Исаева Алина Жестовская прокомментировала его смерть на своей странице в Facebook. Жестовская ехала в поезде вместе с Исаевым из Тамбова в Москву, сообщал РБК пресс-секретарь политика Александр Макаренко. По словам помощницы, ночью умер ее любимый человек.
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с чего всё началось
«По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организована доследственная проверка», — говорится в официальном сообщении.BFM.ruвчера в 07:50
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Политика
В Белом доме прокомментировали состояние здоровья Трампа
Президент США Дональд Трамп остается здоровым и энергичным, заявила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм по итогам медицинского обследования.
Авто
Volkswagen представит в России бюджетный кроссовер Volkswagen Tarek
Volkswagen готовит для России очередную новинку. Бюджетный Tarek должен будет разместиться в линейке кроссоверов Volkswagen перед Tiguan.
Гаджеты
Почему смартфон быстро разряжается и когда менять батарею: советы эксперта
Эксперт по гаджетам Илья Корнейчук рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе аккумулятора и через какое время его нужно менять.
Шоу-бизнес
Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной
Отец сына скончавшейся певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.
Политика
США ввели санкции против главы МВД Кубы
США включили в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья за "причастность к нарушению прав человека" в Венесуэле, говорится в сообщении Госдепартамента.
Здоровье
Врачи-урологи рассказали о способах лечения рака простаты
Ведущие врачи-урологи России в ходе телеконференции «Современные тенденции хирургического лечения новообразований предстательной железы» на площадках группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» обсудили методы диагностики и лечения рака простаты.
Происшествия
Автомобиль с двумя детьми упал в реку Фонтанку в Петербурге
Автомобиль с мужчиной и детьми упал в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Приморье рухнула стена жилого дома
В Уссурийске произошло обрушение стены в одной из квартир двухэтажного жилого дома, сообщает Primpress со ссылкой на администрацию городского округа.
Футбол
Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией и вышли на Евро-2020
Сборные Нидерландов и Северной Ирландии сыграли вничью в матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Армия и оружие
Американские танкисты испытали российский танк Т-80У
Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
Футбол
Трое зенитовцев сыграют с Бельгией с первых минут
Фигурное катание
Александра Трусова выиграла московский этап Гран-при
Для Александры Трусовой, выступающей во взрослых соревнованиях первый сезон, победа в Москве стала второй на этапах Гран-при.
Экономика
СМИ Франции рассказали об успехе России в отказе от доллара
С 2014 года Россия из-за напряженности в отношениях с Соединенными Штатами начала процесс дедолларизации своей экономики и финансовой системы, чтобы обойти санкции.
Хоккей
Панарин установил личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ
Общество
Список новогодних подарков маленькой девочки потряс ее отца
Список подарков, который составила 10-летняя девочка из Лос-Анжелеса, сильно удивил ее отца.
Единоборства
Лобов нокаутирован Найтом на турнире по кулачным боям
Ирландец российского происхождения и спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов потерпел поражение в поединке против Джейсона Найта на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC9.
Гаджеты
Motorola возродила серию RAZR в смартфоне с гибким складным экраном
Складывающийся телефон, представленный в черном цвете, имеет два экрана и будет стоить, по неподтвержденным данным, около полутора тысяч долларов Как и ожидалось, компания Motorola возродила популярную серию мобильных телефонов RAZR.
Происшествия
На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко
В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Общество
Умер лидер «Новой России» Никита Исаев
Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Политика
Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Общество
Опубликована переписка убитой аспирантки Анастасии Ещенко с подругой
Авто
Как изменились цены на Chevrolet Niva за последние два года
Происшествия
В Красноярском крае произошел пожар в кадетском корпусе
На юге Красноярского края в городе Минусинск загорелся кадетский корпус, сообщает «7 канал» со ссылкой на МЧС.
Армия и оружие
Израильские истребители F-35 отработали «уход» от С-400
ВВС Израиля, США и ряда европейских стран в рамках военных игр «Голубой флаг» отработали противодействие российским зенитно-ракетным системам С-400, пишет Breaking Defense.
Общество
СМИ раскрыли характеристики новых универсальных десантных кораблей РФ
Стали известны характеристики новых универсальных десантных кораблей, разрабатываемых по заказу Военно-морского флота России.
Кино
В новых сериях «Ну, погоди!» появятся дополнительные персонажи
Шоу-бизнес
При Госдуме призвали лишить Алексея Панина всех госнаград
Общество
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
Происшествия
Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе
В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.