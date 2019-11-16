Происшествия

РБКРБКПомощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть

Помощница лидера «Новой России» Никиты Исаева Алина Жестовская прокомментировала его смерть на своей странице в Facebook. Жестовская ехала в поезде вместе с Исаевым из Тамбова в Москву, сообщал РБК пресс-секретарь политика Александр Макаренко. По словам помощницы, ночью умер ее любимый человек.
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«По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организована доследственная проверка», — говорится в официальном сообщении
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BFM.ruвчера в 07:50

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Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть

РБКвчера в 11:15

СК начал проверку обстоятельств смерти политика Никиты Исаева

Пятый каналвчера в 07:38

СК начал проверку по факту смерти Никиты Исаева

Газета.Ruвчера в 07:24

СК начал проверку по факту смерти лидера движения «Новая Россия» Никиты Исаева

ТАССвчера в 06:54

СК начал проверку по факту смерти Никиты Исаева

РИА Новостивчера в 07:22

СКР проверяет обстоятельства смерти известного российского политика

URA.Ruвчера в 08:07

Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть

Говорит Москвавчера в 03:11
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Политика

В Белом доме прокомментировали состояние здоровья Трампа

Президент США Дональд Трамп остается здоровым и энергичным, заявила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм по итогам медицинского обследования.
REGNUM вчера в 19:37
Авто

Volkswagen представит в России бюджетный кроссовер Volkswagen Tarek

Volkswagen готовит для России очередную новинку. Бюджетный Tarek должен будет разместиться в линейке кроссоверов Volkswagen перед Tiguan.
Новые автомобили 15 ноября в 23:30
Гаджеты

Почему смартфон быстро разряжается и когда менять батарею: советы эксперта

Эксперт по гаджетам Илья Корнейчук рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе аккумулятора и через какое время его нужно менять.
ТК Звезда вчера в 19:35
Шоу-бизнес

Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной

Отец сына скончавшейся певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.
iReactor вчера в 07:14
Политика

США ввели санкции против главы МВД Кубы

США включили в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья за "причастность к нарушению прав человека" в Венесуэле, говорится в сообщении Госдепартамента.
РИА Новости вчера в 18:00
Здоровье

Врачи-урологи рассказали о способах лечения рака простаты

Ведущие врачи-урологи России в ходе телеконференции «Современные тенденции хирургического лечения новообразований предстательной железы» на площадках группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» обсудили методы диагностики и лечения рака простаты.
Известия вчера в 10:46
Происшествия

Автомобиль с двумя детьми упал в реку Фонтанку в Петербурге

Автомобиль с мужчиной и детьми упал в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 17:30
Происшествия

В Приморье рухнула стена жилого дома

В Уссурийске произошло обрушение стены в одной из квартир двухэтажного жилого дома, сообщает Primpress со ссылкой на администрацию городского округа.
РБК вчера в 23:54
Футбол

Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией и вышли на Евро-2020

Сборные Нидерландов и Северной Ирландии сыграли вничью в матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
RT на русском вчера в 16:58
Армия и оружие

Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
REGNUM вчера в 07:44
Футбол

Трое зенитовцев сыграют с Бельгией с первых минут

Мойка78 вчера в 11:24
Фигурное катание

Александра Трусова выиграла московский этап Гран-при

Для Александры Трусовой, выступающей во взрослых соревнованиях первый сезон, победа в Москве стала второй на этапах Гран-при.
7 новостей вчера в 11:37
Экономика

СМИ Франции рассказали об успехе России в отказе от доллара

С 2014 года Россия из-за напряженности в отношениях с Соединенными Штатами начала процесс дедолларизации своей экономики и финансовой системы, чтобы обойти санкции.
Газета.Ru 01:21
Хоккей

Панарин установил личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ

Чемпионат вчера в 23:45
Общество

Список новогодних подарков маленькой девочки потряс ее отца

Список подарков, который составила 10-летняя девочка из Лос-Анжелеса, сильно удивил ее отца.
Газета.Ru вчера в 22:52
Единоборства

Лобов нокаутирован Найтом на турнире по кулачным боям

Ирландец российского происхождения и спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов потерпел поражение в поединке против Джейсона Найта на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC9.
Вести.Ru 00:52
Гаджеты

Motorola возродила серию RAZR в смартфоне с гибким складным экраном

Складывающийся телефон, представленный в черном цвете, имеет два экрана и будет стоить, по неподтвержденным данным, около полутора тысяч долларов Как и ожидалось, компания Motorola возродила популярную серию мобильных телефонов RAZR.
TechFusion 14 ноября в 09:32
Происшествия

На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко

В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Живая Кубань вчера в 02:41
Общество

Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Новая газета вчера в 04:29
Политика

Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 22:19
Общество

Опубликована переписка убитой аспирантки Анастасии Ещенко с подругой

Ivbg.ru 15 ноября в 08:51
Авто

Как изменились цены на Chevrolet Niva за последние два года

Автоновости дня 00:27
Происшествия

В Красноярском крае произошел пожар в кадетском корпусе

На юге Красноярского края в городе Минусинск загорелся кадетский корпус, сообщает «7 канал» со ссылкой на МЧС.
РБК 01:27
Армия и оружие

Израильские истребители F-35 отработали «уход» от С-400

ВВС Израиля, США и ряда европейских стран в рамках военных игр «Голубой флаг» отработали противодействие российским зенитно-ракетным системам С-400, пишет Breaking Defense.
Известия вчера в 21:12
Общество

СМИ раскрыли характеристики новых универсальных десантных кораблей РФ

Стали известны характеристики новых универсальных десантных кораблей, разрабатываемых по заказу Военно-морского флота России.
Газета.Ru 01:13
Кино

В новых сериях «Ну, погоди!» появятся дополнительные персонажи

RT на русском вчера в 21:44
Шоу-бизнес

При Госдуме призвали лишить Алексея Панина всех госнаград

Bimru.ru 15 ноября в 02:48
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости вчера в 19:24
Происшествия

Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей

Коммерсантъ вчера в 04:36
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Вести.Ru вчера в 14:50
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