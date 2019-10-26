Следственный комитет России опубликовал в мессенджере WhatsApp видео с места ДТП на трассе в Алтайском крае, в результате которого погибли восемь человек.

СК опубликовал видео с ДТП на Алтае, в котором погибли восемь человек

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