Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСК опубликовал видео с ДТП на Алтае, в котором погибли восемь человек

Следственный комитет России опубликовал в мессенджере WhatsApp видео с места ДТП на трассе в Алтайском крае, в результате которого погибли восемь человек.
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Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

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Игроки молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "Арсенала" устроили массовую драку прямо во время матча.
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Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
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Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти

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