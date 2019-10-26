Происшествия
РИА НовостиСК опубликовал видео с ДТП на Алтае, в котором погибли восемь человек
Следственный комитет России опубликовал в мессенджере WhatsApp видео с места ДТП на трассе в Алтайском крае, в результате которого погибли восемь человек.
Читать в источнике
Оценить140
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 09:45, Ашберн
Политика
Зеленский приехал в зону разведения сил в Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на позиции националистов в зоне разведения сил в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:35
Происшествия
Ребенок «без лица» родился в Португалии
По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Газета.Ru 00:46
Теннис
Париж. Джокович и Надаль провели совместную тренировку
GoTennis.ru 08:57
Общество
Названы параметры новой накопительной пенсионной системы
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru вчера в 01:21
Общество
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru вчера в 11:40
Происшествия
В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку
В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артеме.
РИА Новости вчера в 08:23
Футбол
«Тамбов» разгромил «Уфу» в матче чемпионата России
РИА Новости 09:26
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в контрабанде нефти из Сирии
В военном ведомстве пояснили, что под охраной американских военных и сотрудников ЧВК США бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направлялись контрабандой в другие государства.
Национальная служба новостей 03:56
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
Газета.Ru вчера в 13:12
Политика
Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста
Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.
Российская газета вчера в 21:17
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru 07:42
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала провал Медведевой на Гран-при
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении российской фигуристки на этапе серии Гран-при Skate Canada.
Lenta.ru 08:47
Кино
Сценаристом новых «Пиратов Карибского моря» стал создатель «Чернобыля»
Disney начала работать над перезапуском "Пиратов Карибского моря" в конце прошлого года.
Труд 08:09
Происшествия
Легкомоторный самолет пропал в Пермском крае
Спасатели проверяют информацию о пропаже легкомоторного самолета в Пермском крае, который вылетел утром в субботу с аэродрома в Частинском районе и не прибыл вовремя в пункт назначения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.
Интерфакс 08:20
Общество
Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Украинский политолог Вячеслав Ковтун попал в реанимационное отделение больницы в Москве.
Аргументы недели вчера в 00:41
Футбол
Ахмат — Арсенал (Тула) 1:0 (1-й тайм)
Игроки молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "Арсенала" устроили массовую драку прямо во время матча.
РИА Новости 06:09
Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
РБК вчера в 15:54
Происшествия
Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей
Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Российская газета 24 октября в 06:27
Армия и оружие
На Украине предложили вернуть призыв в армию с 18 лет
Управление персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ выступило с предложением вернуть в стране призыв на срочную службу в армию с 18 лет.
Известия 05:18
Армия и оружие
Ракетный комплекс C-300 перебросили на границу с Афганистаном
Sputnik Таджикистан 07:19
Армия и оружие
Две российские атомные подлодки испытают вооружение в Норвежском море
В Норвежском море пройдут испытания вооружения российских атомных подлодок "Нижний Новгород" и "Псков".
Газета.Ru 07:55
Экономика
Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM вчера в 01:43
Технологии
Утечка Microsoft показывает, что Windows 10X появится на ноутбуках
Пока что Microsoft только официально подтвердила, что Windows 10X будет доступна на складных и двухэкранных устройствах с изменениями как в меню «Пуск», так и на панели задач, но очевидно, что у компании есть планы внести эти изменения и в традиционные ноутбуки.
3DNews 07:46
Музыка
Скончался композитор «Песняров» Олег Молчан
Ореанда-Новости 09:27