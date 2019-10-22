Происшествия

Газета.RuГазета.RuТри человека погибли при аварии на руднике «Таймырский»

Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский". Об этом сообщает пресс-служба "Норникеля".
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На севере Красноярского края в шахте погибло 3 человека. Причины пока неизвестны

Newslab.ru10:06

На руднике «Таймырский» погибли три человека. Они могли отравиться газом

ТАСС10:37

На севере Красноярского края на руднике «Таймырский» погибли трое рабочих

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Три человека погибли в результате аварии на руднике «Таймырский»

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Три человека погибли при аварии на руднике «Норникеля» в Красноярском крае

Коммерсантъ09:03

На руднике в Красноярском крае погибли трое горняков

RT на русском11:41

Три человека погибли в результате аварии на руднике «Таймырский»

ТВК09:32
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Общество

Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского

Представитель экс-губернатора сказала РБК, что Дубровский не будет комментировать ситуацию с отменой уголовного дела.
РБК 14:50
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Россия и Турция договорились о совместном патрулировании в Сирии

Телеканал RTVI 13:33
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Шойгу попросил журналиста не топтать меморандум России и Турции

Шойгу - журналисту, наступившему на лист с текстом Меморандума: Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму pic.twitter.com / sYyFHLjmVa — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) October 22, 2019 Во вторник президенты России и Турции договорились, что курдам отводится 150 часов, начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы Турции и Сирии.
Взгляд.ру 14:55
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Суд отменил приговор въехавшему в переход у метро водителю автобуса

Газета.Ru 08:51
Политика

Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.
RT на русском 13:12
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Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз

Коммерсантъ вчера в 15:47
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Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат

Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.
Известия вчера в 05:25
Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

РБК 11:00
Гаджеты

Honor представил «молодежный смартфон» Honor 20 Lite

Astera 14:56
Происшествия

Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

Вести.Ru 06:36
Армия и оружие

Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение американских танков в непосредственной близости у границы государства.
Известия 14:27
Общество

Кадыров попал в Книгу рекордов России

РИА Новости 11:30
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СКА — Нефтехимик 2:3 (Серия буллитов)

Спорт-Экспресс 15:20
Космос

Илон Маск написал сообщение в Twitter через спутниковую сеть Starlink

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск написал первое сообщение в своем микроблоге Twitter при помощи спутниковой сети Starlink, которую предполагается использовать для глобальной раздачи быстрого интернета.
РИА Новости 05:24
Экономика

Белоруссия и Россия запускают систему расчетов в рамках аналога SWIFT

Белоруссия и Россия вскоре намерены запустить расчеты в рамках аналога SWIFT.
Газета.Ru 12:48
Происшествия

Российский ледокол «Тор» у берегов Норвегии подал сигнал SOS

РБК 03:25
Происшествия

В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся

Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
REGNUM 06:13
Политика

Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте после того, как депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.
РИА Новости 14:40
Общество

Телеканал «Спас» объявил о запуске реалити-шоу в монастыре

Телеканал «Спас» объявил о запуске реалити-шоу «Остров».
Ведомости 12:03
Политика

В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами

«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Гаджеты

Российская «Байкал электроникс» представила новый процессор

Ведомости 12:31
Политика

В ДНР украинского журналиста осудили на 15 лет за шпионаж

15 лет тюрьмы получил украинский журналист Станислав Асеев по решению Апелляционной палаты Верховного суда самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Росбалт 04:48
Экономика

Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины

Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
РИА Новости вчера в 18:15
Происшествия

В Шереметьево произошел второй за день инцидент с трапом и самолетом

ТАСС 14:36
Экономика

В России пройдут массовые сокращения

Как сообщают "Известия" со ссылкой на исследование компании HeadHunter, в 2020 году почти каждая десятая российская компания готовится провести сокращение сотрудников.
Инфорос вчера в 03:24
Общество

Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 16:57
Экономика

В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
РБК 10:28
Политика

Кремль назвал препятствие для встречи в «нормандском формате»

Песков подчеркнул, что конкретных сроков для встречи «нет и быть не может», так как позиция президента России Владимира Путина предусматривает подготовку и затем проведение саммита.
ТК Звезда 08:20
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Бойцу ММА Минакову не дали визу в США, бой с Айялой отменен

Газета.Ru 15:18
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По делу сенатора Арашукова задержали его родственников

Арашуков-старший был задержан 30 января. Следствие полагает, что он организовал преступное сообщество в целях махинации с газом.
Говорит Москва 13:56
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