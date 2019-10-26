Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СК начали проверку по факту исчезновения в Пермском крае пилота легкомоторного самолета "Сеssпа 172", сообщает ведомство.

СК начал проверку после исчезновения пилота самолета в Пермском крае

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