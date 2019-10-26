Происшествия
РИА НовостиСК начал проверку после исчезновения пилота самолета в Пермском крае
Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СК начали проверку по факту исчезновения в Пермском крае пилота легкомоторного самолета "Сеssпа 172", сообщает ведомство.
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Фигурное катание
Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
РИА Новости 18:27
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Технологии
Сотовые операторы от SMS-сообщений откажутся
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в США четыре крупнейших сотовых оператора решили заменить привычные СМС на новый стандарт.
Уфимские Заметки 01:21
Общество
Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре
Вечерняя Москва вчера в 05:01
Авто
Haval может начать выпуск кроссовера Haval H5 в РФ
Выпуск внедорожника на тульском заводе Haval могут начать уже в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 07:38
Наука
Разработан проект новой квантовой батареи
Машины и Механизмы вчера в 13:10
Шоу-бизнес
Тимати уехал на Мальдивы от недавно родившей Анастасии Решетовой
В ближайшие дни мать скончавшегося начинающего певца приедет к Решетовой навестить мальчика, а пока его отец отдыхает на Мальдивах и катается на доске по волнам.
ГлобалМСК.ру 11:28
Политика
Зеленский встретился с украинскими военными в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, который уже второй день находится в населенном пункте Золотое (Донбасс), встретился с украинскими военными и местными жителями.
REGNUM 09:15
Общество
В Барселоне вновь начались беспорядки
Стоит отметить, что с конца прошлой недели это первые беспорядки. Массовая манифестация прошла в каталонской столице в субботу, 26 октября.
Экономика сегодня 16:16
Армия и оружие
С-300 поступили на вооружение российской военной базы в Таджикистане
«Основными задачами дивизиона станет прикрытие объектов 201-й военной базы от средств воздушно-космического нападения», — говорится в сообщении.
Известия 08:47
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 24 октября в 14:14
Музыка
Элтон Джон перенес концерт из-за болезни
Газета.Ru 16:59
Экономика
Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн
Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млрд, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.
РБК 23 октября в 22:39
Шоу-бизнес
Громкий скандал: Наталья Рудова дала Малахову «публичную пощечину»
Актриса Наталья Рудова обвинила телеведущего Андрея Малахова в клевете из-за выпуска программы "Прямой эфир" об эскортницах.
Газета.Ru 13:22
Политика
Зеленский назначил нового губернатора Луганской области
Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая главой Луганской областной государственной администрации (ОГА).
Российская газета 11:08
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском 04:36
Политика
Почему Россия простила долг Африке, а своим гражданам — нет
Списание долгов дает нам возможность активней работать в Африке.
Комсомольская правда вчера в 15:43
Армия и оружие
Украина признала бесполезность своих бронекатеров «Гюрза-М»
Украина признала неудовлетворительность технических характеристик своих малых артиллерийских катеров "Гюрза-М", поэтому их применение будет ограничено Азовским морем и реками.
Life.ru 22 октября в 19:24
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»
«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Игромания.ру вчера в 15:19
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Коммерсантъ 13:18
Космос
Астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» вышла на рабочую орбиту
Космический аппарат «Спектр-РГ» вышел на номинальную рабочую орбиту вокруг точки Лагранжа L2 системы «Солнце — Земля».
REGNUM 00:23
Общество
В России названы самые востребованные в будущем профессии
Эксперты считают, что в ближайшем будущем в России наиболее актуальными будут профессии, относящиеся к массовому сектору.
Gazeta.SPb вчера в 03:52
Космос
Марсоход миссии «Марс-2020» впервые встал на колеса
Специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA опубликовали таймлапс, на котором показан процесс постановки нового марсохода миссии «Марс-2020» на колеса в начале октября этого года.
N+1 08:12
Шоу-бизнес
Любовь Успенская призналась, что не носит нижнее бельё
Исполнительница Любовь Успенская посетила передачу «Бар в большом городе» и призналась, что предпочитает не носить нижнее белье.
OAnews 07:54