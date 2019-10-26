Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СК начали проверку по факту исчезновения в Пермском крае пилота легкомоторного самолета "Сеssпа 172", сообщает ведомство.

СК начал проверку после исчезновения пилота самолета в Пермском крае

Общество Стала известна концепция новой пенсионной системы Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.

Экономика Орешкин высказался о снижении ключевой ставки ЦБ По мнению министра экономического развития России Максима Орешкина, произошедшее снижение ключевой ставки российским Центробанком было не чем иным, как "осознанием реальности".

Политика Сеть российских ресторанов отказалась признавать Крым Российская сеть ресторанов японской кухни «Сушипоп» указала на своей рекламной карте Крым как спорную территорию.

Политика На Украине захотели отказаться от переговоров в Минске Заместитель министра обороны Украины Александр Полищук высказался за отказ от переговоров в Минске.

Общество В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум» Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.

Футбол «Витесс» Слуцкого дома проиграл аутсайдеру чемпионата Нидерландов "Витесс" под руководством главного тренера Леонида Слуцкого встретился дома с "АДО Ден Хааг" в рамках матча 11-го тура нидерландской Эредивизии.

Общество Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы Осужденная в США россиянка Мария Бутина села в самолет и готовится вылететь из Майами в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество «Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.

Единоборства Майя победил Аскрена в главном бою турнира UFC в Сингапуре Итоги UFC Fight Night 162 (главный бой и поединки с участием спортсменов из СНГ): Майя победил Аскрена удушающим приемом в третьем раунде (3:54).

Общество В Барселоне снова начались протестные митинги Протестный митинг с требованием освободить задержанных полицией в ходе беспорядков на прошлой неделе проходит в эту минуту на площади Святого Иакова в самом центре Барселоны, перед зданием правительства Каталонии.

Происшествия Житель Подмосковья задержан по подозрению в убийстве родителей Правоохранители задержали 25-летнего мужчину по подозрению в убийстве своих родителей.

Гаджеты Смартфон Redmi Note 8T от Redmi Note 8 будет отличаться только NFC Отличия Redmi Note 8T и Redmi Note 8 заключаются только в модуле для бесконтактной оплаты, а в остальном устройства идентичные.

Политика Зеленский прокомментировал свой разговор с нацистами в Золотом Президент Украины Зеленский прокомментировал свой разговор с нацистами «Азова»* в населенном пункте Золотое.

Происшествия Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств Рядовой солдат Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять восемь человек в войсковой части в Забайкалье из-за неуставных отношений, сообщили источники "Ъ".

Политика Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1» Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.

Кино В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак» от Netflix Недавно итальянское подразделение Netflix выпустило короткий тизер-трейлер «Ведьмака», а теперь в сети появились ещё четыре ранее не демонстрировавшихся кадра из сериала: с Геральтом, Йеннифэр и неизвестным монстром.

Общество Более 20 человек погибли в результате беспорядков в Ираке По меньшей мере 21 человек погиб в ходе беспорядков в Багдаде и других провинциях Ирака 25 октября.

Экономика Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Авто В Сети показали, как «Нива» разгоняется до сотни за 2 секунды Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.