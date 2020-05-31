Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

Прокуратура и следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту изъятия детей из многодетной семьи. Четверых малолетних детей увели насильно, объявив, что их дом может обрушиться.
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СК начал проверку после изъятия детей у семьи в Оренбургской области

РБК10:33

Изъятие детей в Оренбуржье стало причиной прокурорской проверки

Телеканал UTV06:41

СК проверит обстоятельства жесткого изъятия детей из семьи в Оренбургской области

Вести.Ru08:47

СК проверит действия полицейских и органов опеки при изъятии детей из семьи в Оренбуржье

ТАСС09:17

В полиции объяснили, почему изъяли детей из многодетной семьи в Домбаровском районе

Orenburg.media10:40

СК проведет проверку после изъятия детей из семьи в Оренбургской области

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Силой отобравшие детей у россиянки полицейские рассказали подробности конфликта

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Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
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