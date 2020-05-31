Происшествия
BFM.ruВ Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
Прокуратура и следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту изъятия детей из многодетной семьи. Четверых малолетних детей увели насильно, объявив, что их дом может обрушиться.
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Гаджеты
Объявлена дата анонса фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5
Ранее несколько инсайдеров сообщали, что Mi Band 5 будет представлен в июне или июле.
Astera 10:09
Шоу-бизнес
Шура опубликовал натуральное фото Наташи Королёвой
Певица Наташа Королёва сфотографировалась в компании певцы Шуры и музыканта Андрея Державина, а фото выложил в Инстаграм Александр Медведев.
Аргументы недели 07:26
Кино
«Аванпост» покажут в кинотеатрах Японии
Одним из первых фильмов, которые снова начнут показывать на широких экранах в кинотеатрах Японии после возобновления их работы, станет российский «Аванпост».
NewInform 09:55
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Космос
Корабль Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции
Корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Ведомости 10:19
Общество
В России изменят правила приема в первый класс
Большинство правил не изменились. В школы все так же будут принимать детей от шести с половиной до восьми лет.
News-24.ru 07:43
Общество
Минтруд разработал особый порядок увольнения при пандемии
Министерство труда и соцзащиты разработало проект постановления правительства, регламентирующий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день в условиях пандемии.
РИА Новости 29 мая в 02:37
Технологии
10 верных способов восстановить Windows при возникновении сбоев
Внезапные сбои в работе операционной системы Windows способны испортить настроение и изрядно потрепать нервы кому угодно.
Сергиевские Куранты 08:57
Общество
Россиянам разрешили не носить маски на пляжах
На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:34
Происшествия
Следователи озвучили версии пожаров в Новой Ладоге
Следственный комитет по Ленинградской области назвал три версии пожаров в Новой Ладоге.
Российская газета 06:32
Политика
Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM вчера в 06:22
Общество
Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих
В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих.
Lenta.ru вчера в 15:22
Политика
Украинский телеведущий пожелал «сдохнуть» жителям Донбасса и Крыма
Львов, Украина, 31 мая 2020, 15:09 — REGNUM Полностью заблокировать любые отношения с ДНР, ЛНР и Крымом призвал скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов в ходе авторской программы, опубликованной 29 мая на его Youtube-канале.
REGNUM 08:09
Спорт
Голландский шахматист пошутил о коллеге, использовав русский мем
Фраза, опубликованная Гири, является отсылкой к популярному в России мему, где участник соревнований таким образом отвечает на вопрос журналиста, была ли у него какая-то тактика с самого начала и придерживался ли он её.
Чемпионат 07:43
Здоровье
На Алтае СК проверит информацию о сокращении врачей
Следователи СК в Алтайском крае организовали проверку информации о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства, сообщает в субботу следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости вчера в 04:20
Общество
Воробьев рассказал о борьбе с подтоплениями из-за ливней
Ранее в воскресенье замначальника ГУ МЧС России по региону Сергей Война сообщил, что в Московской области после прошедшего ливня оказались подтопленными около 165 дачных участков, также пострадали десять загородных домов в районах Красногорска и Истры.
Lenta.ru 07:59
Единоборства
Уайт: Джонс мог быть большим человеком в ММА
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказал мнение о публичном конфликте с чемпионом организации в полутяжёлом весе Джоном Джонсом.
RT на русском 02:34
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22
Политика
Путин объявил День Парада 24 июня нерабочим
Президент подписал указ о проведении военных парадов и артиллерийского салюта 24 июня. Это день объявлен нерабочим с сохранением зарплаты.
Российская газета 29 мая в 13:48
Политика
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Фигурное катание
Плющенко отправился с фигуристами в Кисловодск на автодоме
Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко вместе с частью своих учеников выехал из Санкт-Петербурга в Кисловодск, где пройдёт учебно-тренировочный сбор группы.
RT на русском 08:44
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду
Вести.Ru 29 мая в 15:22
Происшествия
Найдены осквернившие Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростки
Сотрудники полиции нашли подростков, подозреваемых в осквернении Вечного огня в Нижем Тагиле.
Газета.Ru вчера в 12:15
Происшествия
Мужчина избил женщину на глазах прохожих и детей в Новороссийске
Мужчина избил женщину на глазах у прохожих, среди которых были маленькие дети.
Регион online 02:32
Общество
Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском 07:54
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Общество
Депутаты Мосгордумы раскрыли доходы за 2019 год
Согласно декларации, самый большой доход в 2019 году получил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников: более 1,95 млрд рублей (в 2018 году его доход составлял 24 млн рублей).
Известия вчера в 14:30