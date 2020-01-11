Происшествия
РБКСК начал проверку после хлопка на заводе под Белгородом
Следователи начали проверку после хлопка пылевоздушной смеси в здании комбикормового завода в Белгородской области, говорится в сообщении регионального управления СК.
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Политика
СМИ ФРГ отметили поразительное дружелюбие Меркель в общении с Путиным
Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России нашла поразительно добрые слова для российского президента, сообщает газета Bild am Sonntag.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская выиграла первый суд у пятого мужа Дмитрия Иванова
По словам известного адвоката Сергея Жорина, Лолита Милявская выиграла первый суд у пятого мужа Дмитрия Иванова.
Общество
Названа причина резкого потепления в России на фоне остальных стран
В России теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на Земле.
Космос
Астрономы из Нидерландов и Канады нашли источник сигналов из космоса
Авто
Цены на автомобили подскочили в России
С начала 2020 года в России начали дорожать автомобили. Цены на машины поднялись в среднем на 2-6%.
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
Технологии
Какие тренды обозначила выставка потребительских технологий CES-2020 в Лас-Вегасе
Какие тренды обозначила выставка потребительских технологий CES-2020 в Лас-Вегасе 10 января в Лас-Вегасе завершилась выставка потребительской электроники CES-2020, на которой технологические новинки представили как крупные компании, так и малоизвестные стартапы.
Общество
Умер правивший 50 лет султан Омана
Умер султан Омана Кабус бен Саид, сообщает Reuters. Он скончался 10 января в возрасте 79 лет. Причиной смерти стала неназванная форма рака.
Политика
Премьер-министр Канады заявил, что Boeing в Иране был случайно сбит
Экономика
Российские банки отказываются от POS-кредитования
Крупные российские банки отказываются от выдачи кредитов в магазинах – так называемых POS-займов (POS — Point Of Sale).
Политика
В США почтили память участников секретного проекта с СССР «Зебра»
В американском городе Элизабет-Сити (штат Северная Каролина) прошла церемония памяти участников секретного советско-американского проекта «Зебра» времен Второй мировой войны.
Игры
В Steam больше нельзя купить Grand Theft Auto IV
Grand Theft Auto IV незадолго до 12-летия убрали из продажи в Steam.
Технологии
Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы
Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
Происшествия
Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков
В постановлении, направленном в суд, следствие просит прекратить уголовное дело в отношении Бочкаревой и назначить ей судебный штраф.
Общество
Горбачев призвал отменить длинные выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев выступил за отмену длинных новогодних и майских выходных в России.
Происшествия
Два землетрясения произошло в Кузбассе
Политика
МИД КНР напомнил о принципе «одного Китая» после выборов на Тайване
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что правительство КНР в связи с прошедшими на Тайване выборами напоминает о том, что принцип «одного Китая» неизменен.
Хоккей
Финский голкипер Пекка Ринне забросил шайбу в матче НХЛ
Теннис
Андрей Рублев выиграл турнир ATP в Дохе
Армия и оружие
Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана
Несколько дней назад, недалеко от берегов Ирана, российский военный разведывательный корабль «Иван Хурс» подвергся открытой агрессии со стороны американского эскадренного миноносца «USS Farragut», который предпринимал враждебные действия по отношению к российскому военному судну.
Кино
Российский фильм «Дылда» получил приз на кинофестивале в США
Наука
Физики разобрались в сгибании спагетти во время приготовления
Физики из США продемонстрировали, каким образом спагетти становятся мягкими во время приготовления.
Общество
В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Политика
Путин рассказал об опасности серьезных конфликтов на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что на Ближнем Востоке не произойдет крупномасштабных военных конфликтов.
Армия и оружие
Появилось видео пуска «Кинжала» на учениях в Черном море
Опубликованы кадры пуска ракеты «Кинжал» истребителем МиГ-31К на учениях в Черном море. Ролик был обнародован телеканалом «Звезда».
Экономика
Банки начали устанавливать комиссии за переводы по номеру телефона
Банки начали устанавливать комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП).