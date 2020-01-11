Происшествия

РБКРБКСК начал проверку после хлопка на заводе под Белгородом

Следователи начали проверку после хлопка пылевоздушной смеси в здании комбикормового завода в Белгородской области, говорится в сообщении регионального управления СК.
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4 человека пострадали на комбикормовом заводе в Борисовском районе

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В Белгородской области на комбикормовом заводе произошёл взрыв [обновляется]

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ТАСС17:05

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В американском городе Элизабет-Сити (штат Северная Каролина) прошла церемония памяти участников секретного советско-американского проекта «Зебра» времен Второй мировой войны.
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