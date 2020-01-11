Следователи начали проверку после хлопка пылевоздушной смеси в здании комбикормового завода в Белгородской области, говорится в сообщении регионального управления СК.

СК начал проверку после хлопка на заводе под Белгородом

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