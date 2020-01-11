Происшествия

Вести.RuВести.RuНа заводе под Белгородом взорвался газ

На заводе по производству комбикормов в Борисовском районе Белгородской области взорвался газ.
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Четыре человека попали в реанимацию после взрыва пылевоздушной смеси под Белгородом

Бел.Рувчера в 15:33

Пострадавших при хлопке под Белгородом будут лечить в ожоговом центре

РИА Новости00:40

СК начал проверку после взрыва в Белгородской области

Go31.ruвчера в 17:46

В Белгородской области на комбикормовом заводе произошёл взрыв [обновляется]

Fonar.tvвчера в 15:45

Пострадавших при хлопке на заводе под Белгородом доставили в областной центр

ТАСС00:57

4 человека пострадали на комбикормовом заводе в Борисовском районе

БелПрессавчера в 15:17

Пожар на комбикормовом заводе под Белгородом ликвидирован

Интерфаксвчера в 15:53
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Общество

В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
REGNUM 09 января в 21:22
Авто

На Дмитровском полигоне испытан Kia Seltos для России

Корейский автопроизводитель KIA испытал новый кроссовер KIA Seltos на Дмитровском полигоне НАМИ.
Автоновости дня 10 января в 00:51
Происшествия

Водитель внедорожника спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке

В УМВД России по Приморскому краю рассказали, что водитель внедорожника спровоцировал массовую аварию и при оформлении протокола сопротивлялся полицейским во Владивостоке, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:22
Хоккей

Гусев забил гол в победном матче «Нью-Джерси» с «Вашингтоном»

В составе "Нью-Джерси" гол забил Никита Гусев. Российский форвард набрал 26 (8+18) очков в 41 матче.
Sportbox.RU вчера в 21:38
Общество

В ЦБ сообщили о новых вариантах пенсионных выплат

Первый зампред Банка России Сергей Швецов рассказал, что в новой пенсионной схеме по завершении накопительной фазы у человека будет выбор - получить сразу все накопления, заплатив подоходный налог, или приобрести пожизненный пенсионный план.
Газета.Ru вчера в 23:56
Гаджеты

Huawei опубликовала собственный дистрибутив Linux

Новая ОС Huawei Компания Huawei выпустила новую операционную систему на базе ядра Linux – дистрибутив openEuler, который, как ожидается, будет развиваться при участии сообщества.
CNews 09 января в 06:28
Происшествия

Первый человек умер в Китае от нового коронавируса

АМИТЕЛ вчера в 06:47
Политика

Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 10:34
Единоборства

Макгрегор заработает $5 млн за поединок с Серроне

Ирландский боец Конор Макгрегор получил около $5 млн за поединок против американца Дональда Серроне.
Коммерсантъ вчера в 23:59
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Хищные птицы»

Премьера ленты назначена на 6 февраля 2020 года. В сети появился новый трейлер боевика "Хищные птицы", в основу которого легли комиксы DC.
Piter.tv 09 января в 13:55
Происшествия

В ряде американских штатов из-за бурь и торнадо погибли 11 человек

Сильные бури и торнадо в ряде южных и центральных американских штатов привели за последние два дня к гибели 11 человек.
ТАСС вчера в 20:08
Футбол

Гол Фирмино принес «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом» в АПЛ

Футболисты "Ливерпуля" одержали выездную победу над лондонским "Тоттенхэмом" в матче 22-го тура чемпионата Англии.
РИА Новости вчера в 14:29
Происшествия

Четыре лошади погибли в горящей конюшне Владивостока

Deita.ru вчера в 10:20
Армия и оружие

В Киеве заявили, что Россия не имеет «надводного флота»

РИА Новости вчера в 08:14
Происшествия

В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб

Мужчина из Новосибирской области погиб, наткнувшись на собственную лыжу во время катания на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе.
ТАСС 00:22
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области

В Рязанской области микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего погибли три человека.
РБК вчера в 23:56
Общество

Ученые объяснили, почему климат России теплеет быстрее всех в мире

Киселев: Посмотрите на карту мира: вода занимает 71 процент поверхности нашей планеты, а суша - 29 процентов.
Российская газета вчера в 20:00
Происшествия

Рядовой Шамсутдинов признан потерпевшим по делу о дедовщине

Напомним, что в декабре суд признал Шамсутдинова потерпевшим по делу о неуставных отношениях в части.
Огни Агидели 10 января в 08:43
Финансы

Официальный курс евро опустился на 1,3 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.
Газета.Ru 09 января в 05:36
Здоровье

В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами

Газета.Ru вчера в 13:02
Общество

Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 18:14
Спорт

МОК намеревается пересмотреть дела оправданных спортсменов из России

Международный олимпийский комитет (МОК) намерен инициировать пересмотр дел российских спортсменов, которые были оправданы ранее Спортивным арбитражным судом.
Южный Федеральный вчера в 21:46
Футбол

Игорь Шалимов: «Подписали Ильина, теперь смотрим, кого можем отдать в аренду»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов в интервью пресс-службе клуба рассказал о планах на зимний сбор.
Спорт-Экспресс вчера в 11:34
Общество

В российских школьных аттестатах появится оценка «зачет»

Минпросвещения готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов, рассказала «Российской газете» глава министерства Ольга Васильева.
Коммерсантъ вчера в 04:49
Футбол

Хавбек «Динамо» Глущенков перешел в «Факел»

«Факел» объявил о трансфере полузащитника «Динамо» Кирилла Глущенкова. 19-летний хавбек присоединится к воронежской команде на сборе в Сочи.
Sports.ru вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Давид Манукян прилетел к Ольге Бузовой в Таиланд

Напомним, что свой роман с Давидом Манукяном Ольга Бузова подтвердила в конце декабря, в финале романтического шоу «План Б», хотя слухи о том, что их связывает не просто дружба, появились еще в августе, когда блогер снялся в клипе певицы на песню «Лайкер».
Вокруг ТВ вчера в 10:23
Армия и оружие

США планируют усиление изоляции Ирана

Госдепартамент заявил, что перед США стоит задача в ближайшее время изолировать Иран дипломатическими и экономическими мерами до тех пор, пока он "не будет вести себя как нормальная страна".
Вести.Ru вчера в 22:32
Происшествия

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости 10 января в 07:02
Здоровье

Провоцирующие рак и болезни сердца продукты назвал врач-кардиолог

Известный врач-кардиолог Джамал Шаабан из Египта выделил и назвал некоторые продукты, способные вызывать рак и болезни сердца, об этом сообщает издание The Times Hub.
Ugpressa.ru 10 января в 12:44
Общество

Запущен сайт программы «Земский учитель»

В федеральном бюджете на программу "Земский учитель" предусмотрено более 1,6 млрд рублей - в 2020 году, более 1,2 млрд рублей - в 2021 году и более 1,1 млрд рублей - в 2022 году.
Российская газета 10 января в 04:10
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