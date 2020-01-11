Происшествия
Вести.RuНа заводе под Белгородом взорвался газ
На заводе по производству комбикормов в Борисовском районе Белгородской области взорвался газ.
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Общество
В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
Авто
На Дмитровском полигоне испытан Kia Seltos для России
Корейский автопроизводитель KIA испытал новый кроссовер KIA Seltos на Дмитровском полигоне НАМИ.
Происшествия
Водитель внедорожника спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
В УМВД России по Приморскому краю рассказали, что водитель внедорожника спровоцировал массовую аварию и при оформлении протокола сопротивлялся полицейским во Владивостоке, передает РИА "Новости".
Хоккей
Гусев забил гол в победном матче «Нью-Джерси» с «Вашингтоном»
В составе "Нью-Джерси" гол забил Никита Гусев. Российский форвард набрал 26 (8+18) очков в 41 матче.
Общество
В ЦБ сообщили о новых вариантах пенсионных выплат
Первый зампред Банка России Сергей Швецов рассказал, что в новой пенсионной схеме по завершении накопительной фазы у человека будет выбор - получить сразу все накопления, заплатив подоходный налог, или приобрести пожизненный пенсионный план.
Гаджеты
Huawei опубликовала собственный дистрибутив Linux
Новая ОС Huawei Компания Huawei выпустила новую операционную систему на базе ядра Linux – дистрибутив openEuler, который, как ожидается, будет развиваться при участии сообщества.
Происшествия
Первый человек умер в Китае от нового коронавируса
Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Единоборства
Макгрегор заработает $5 млн за поединок с Серроне
Ирландский боец Конор Макгрегор получил около $5 млн за поединок против американца Дональда Серроне.
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Хищные птицы»
Премьера ленты назначена на 6 февраля 2020 года. В сети появился новый трейлер боевика "Хищные птицы", в основу которого легли комиксы DC.
Происшествия
В ряде американских штатов из-за бурь и торнадо погибли 11 человек
Сильные бури и торнадо в ряде южных и центральных американских штатов привели за последние два дня к гибели 11 человек.
Футбол
Гол Фирмино принес «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом» в АПЛ
Футболисты "Ливерпуля" одержали выездную победу над лондонским "Тоттенхэмом" в матче 22-го тура чемпионата Англии.
Происшествия
Четыре лошади погибли в горящей конюшне Владивостока
Армия и оружие
В Киеве заявили, что Россия не имеет «надводного флота»
Происшествия
В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб
Мужчина из Новосибирской области погиб, наткнувшись на собственную лыжу во время катания на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области
В Рязанской области микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего погибли три человека.
Общество
Ученые объяснили, почему климат России теплеет быстрее всех в мире
Киселев: Посмотрите на карту мира: вода занимает 71 процент поверхности нашей планеты, а суша - 29 процентов.
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов признан потерпевшим по делу о дедовщине
Напомним, что в декабре суд признал Шамсутдинова потерпевшим по делу о неуставных отношениях в части.
Финансы
Официальный курс евро опустился на 1,3 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.
Здоровье
В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами
Общество
Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru.
Спорт
МОК намеревается пересмотреть дела оправданных спортсменов из России
Международный олимпийский комитет (МОК) намерен инициировать пересмотр дел российских спортсменов, которые были оправданы ранее Спортивным арбитражным судом.
Футбол
Игорь Шалимов: «Подписали Ильина, теперь смотрим, кого можем отдать в аренду»
Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов в интервью пресс-службе клуба рассказал о планах на зимний сбор.
Общество
В российских школьных аттестатах появится оценка «зачет»
Минпросвещения готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов, рассказала «Российской газете» глава министерства Ольга Васильева.
Футбол
Хавбек «Динамо» Глущенков перешел в «Факел»
«Факел» объявил о трансфере полузащитника «Динамо» Кирилла Глущенкова. 19-летний хавбек присоединится к воронежской команде на сборе в Сочи.
Шоу-бизнес
Давид Манукян прилетел к Ольге Бузовой в Таиланд
Напомним, что свой роман с Давидом Манукяном Ольга Бузова подтвердила в конце декабря, в финале романтического шоу «План Б», хотя слухи о том, что их связывает не просто дружба, появились еще в августе, когда блогер снялся в клипе певицы на песню «Лайкер».
Армия и оружие
США планируют усиление изоляции Ирана
Госдепартамент заявил, что перед США стоит задача в ближайшее время изолировать Иран дипломатическими и экономическими мерами до тех пор, пока он "не будет вести себя как нормальная страна".
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Здоровье
Провоцирующие рак и болезни сердца продукты назвал врач-кардиолог
Известный врач-кардиолог Джамал Шаабан из Египта выделил и назвал некоторые продукты, способные вызывать рак и болезни сердца, об этом сообщает издание The Times Hub.
Общество
Запущен сайт программы «Земский учитель»
В федеральном бюджете на программу "Земский учитель" предусмотрено более 1,6 млрд рублей - в 2020 году, более 1,2 млрд рублей - в 2021 году и более 1,1 млрд рублей - в 2022 году.