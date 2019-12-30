Происшествия
РБКСК начал проверку после падения гимнастки в цирке Владивостока
Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после падения гимнастки во время выступления в цирке во Владивостоке. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по региону.
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Театры
Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков
Общество
В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
Политика
Зеленский поблагодарил за содействие лидеров «нормандской четвёрки»
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность лидерам стран «нормандской четвёрки» за содействие в обмене пленными между Украиной и Донбассом.
Футбол
Украинец Яремчук отказался перейти в «Зенит» за €5 млн в год
Политика
Для чиновников предложили ввести правила поведения на корпоративах
Ввести правила поведения чиновников на корпоративах предложил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.
Общество
Роскачество рассказало, какие рыбные консервы нельзя есть
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области.
Политика
Госдепартамент США дал шанс достроить «Северный поток-2»
Как писал Sputnik Эстония, работы по строительству газопровода "Северный поток-2" были остановлены после вступления в силу оборонного бюджета США на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Космос
Космонавт назвал причины проблем России в космосе
Герой России космонавт Геннадий Падалка назвал в интервью РИА Новости причины стагнации в российской космической отрасли.
Политика
Премьер Польши обвинил СССР в союзничестве с нацистами
Пакт Молотова — Риббентропа был по сути союзным соглашением между СССР и нацистской Германией, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Футбол
«Краснодар» досрочно вернул Сорокина из аренды в «Рубине»
Руководство футбольного "Краснодара" приняло решение вернуть в команду защитника Егора Сорокина из "Рубина".
Футбол
Журналист Джеймс Пирс назвал «Ливерпуль» «ЛиВАРпулем»
«Ливерпуль» нанес поражение «Вулверхэмптону» (1:0) в 20-м туре Премьер-лиги.
Происшествия
Пропавших на снегоходе туристов разыскивают в Свердловской области
Политика
РПЦ назвала циничным закон о свободе вероисповедания в Черногории
Закон о свободе вероисповедания в Черногории выглядит как «циничный удар» по церкви, говорится в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви (РПЦ).
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности новогодних салатов
В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасны салаты в Новый год.
Происшествия
Названы новые версии авиакатастрофы в Казахстане
В МВД Казахстана назвали новые версии авиакатастрофы с самолетом авиакомпании Bek Air под Алма-Атой. Об этом сообщает портал Tengrinews.kz.
Энергетика
Козак назвал выплату $2,9 млрд Киеву «тяжелым решением»
Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал "тяжелым решением" выплату "Газпромом" $2,9 млрд Киеву, сообщает РИА "Новости".
Экономика
Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
Шоу-бизнес
Андрей Разин пообещал засудить Андрея Малахова
Происшествия
В аэропорту Домодедово экстренно сел рейс Qatar Airways из Дохи в Осло
Пассажирский самолет авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово.
Авто
Компании Hyundai и Kia отзывают более 600 тыс. автомобилей
Южнокорейские автогиганты Hyundai Motor и KIA Motors отзывают из-за различных дефектов 640 тыс. автомобилей.
Политика
Байден отказался давать показания в Сенате по импичменту Трампа
Байден отметил, что если ему выдадут повестку о явке в Сенат для дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампа, он ее проигнорирует.
Общество
Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ
Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус госпитализировали на скорой
Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу.
Происшествия
В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей
Происшествия
В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина
В Москве обнаружили украденный накануне лимузин ЗИС-115 Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Экономика
Доллар сорвал продажи дорогих квартир в Москве
По наблюдениям риелторов, многие состоятельные граждане, ранее планировавшие покупку дорогих квартир в Москве, сорвали сделки — большинство из них имеют сбережения в долларах, и тратить эти деньги в настоящее время невыгодно.