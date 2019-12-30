Происшествия

РБКРБКСК начал проверку после падения гимнастки в цирке Владивостока

Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после падения гимнастки во время выступления в цирке во Владивостоке. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по региону.
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