Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после падения гимнастки во время выступления в цирке во Владивостоке. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по региону.

СК начал проверку после падения гимнастки в цирке Владивостока

Общество В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».

Политика Зеленский поблагодарил за содействие лидеров «нормандской четвёрки» Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность лидерам стран «нормандской четвёрки» за содействие в обмене пленными между Украиной и Донбассом.

Политика Госдепартамент США дал шанс достроить «Северный поток-2» Как писал Sputnik Эстония, работы по строительству газопровода "Северный поток-2" были остановлены после вступления в силу оборонного бюджета США на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Космос Космонавт назвал причины проблем России в космосе Герой России космонавт Геннадий Падалка назвал в интервью РИА Новости причины стагнации в российской космической отрасли.

Политика РПЦ назвала циничным закон о свободе вероисповедания в Черногории Закон о свободе вероисповедания в Черногории выглядит как «циничный удар» по церкви, говорится в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви (РПЦ).

Происшествия Названы новые версии авиакатастрофы в Казахстане В МВД Казахстана назвали новые версии авиакатастрофы с самолетом авиакомпании Bek Air под Алма-Атой. Об этом сообщает портал Tengrinews.kz.

Политика Байден отказался давать показания в Сенате по импичменту Трампа Байден отметил, что если ему выдадут повестку о явке в Сенат для дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампа, он ее проигнорирует.

Общество Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.