Общество
РИА НовостиСК начал проверку после жалобы жительницы алтайского села Медведеву
Управление СК по Алтайскому краю начало доследственную проверку из-за отсутствия горячего водоснабжения у жителей села Санниково. Ранее премьер Дмитрий Медведев провел в Санниково совещание по улучшению качества жизни сельских жителей в рамках реализации национальных проектов.
Читать в источнике
Оценить218
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 09:27, Ашберн
Общество
Кириллу Терешину удалили синтол из «рук-базук»
Gazeta.SPb вчера в 07:18
Политика
На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского
Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
Газета.Ru вчера в 21:22
Происшествия
Сразу две машины застряли под «мостом глупости» в Петербурге
Две машины за один день застряли под знаменитым «мостом глупости» в Санкт-Петербурге.
Известия 08:57
Экономика
Росстат и Минэкономразвития разошлись в оценке роста ВВП России
Рост ВВП России в III квартале 2019 года составил 1,7% в годовом выражении.
REGNUM 08:48
Происшествия
ФСБ изъяла наркотики на 650 млн рублей из интернет-магазина
При перевозке и сбыте наркотиков задержаны семь сотрудников этого интернет-магазина, выполнявших функции курьеров.
Ведомости 02:10
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Политика
Почти 40 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта
Почти 40 тысяч жителей Луганской народной республики (ЛНР) получили паспорта граждан Российской Федерации.
Вечерняя Москва 07:34
Происшествия
СК возбудил дело по факту смерти тюменского курсанта от менингита
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 124 Уголовного кодекса России (неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть).
Вести.Ru 07:47
Наука
В Бразилии нашли кости первого в мире хищного динозавра
На юге Бразилии обнаружили удивительно хорошо сохранившийся скелет старейшего в мире плотоядного динозавра.
МИР 24 вчера в 02:13
Политика
Ветеран ФСБ: шпион пытался попасть на орбитальную станцию СССР
Советские спецслужбы пресекли попытку западного шпиона проникнуть на советскую орбитальную станцию под видом космонавта.
Телеканал 360° 08:25
Культура
HBO планирует снять новый эпизод сериала «Друзья»
В среду, 13 ноября, стало известно, что стриминговый сервис HBO Max ведёт переговоры о съёмках нового эпизода сериала «Друзья».
Форпост Северо-Запад 04:21
Политика
Украина потребовала от России оправданий по делу в суде ООН
Само решение суда ООН Зеркаль назвала победой украинской дипломатии. Отметим, что представители Украины обратились в суд в 2017 году.
Piter.tv вчера в 14:06
Киберспорт
В Death Stranding начали делать ловушки для игроков через мультиплеер
Игроки в Death Stranding научились создавать ловушки для других пользователей с помощью мультиплеера.
CyberSport.ru 03:35
Общество
В Россию придет зимнее бабье лето
Жителей Центральной России на этой неделе ожидает зимнее бабье лето — теплая погода и 5-7 градусов выше нуля.
Lenta.ru 07:27
Происшествия
Дело о смерти девочки в Артеке передано в центральный аппарат СК
Уголовное дело о смерти девочки в детском лагере «Артек» передано в центральный аппарат Следственного комитета России.
RT на русском 07:14
Наука
Река Нил оказалась в пять раз старше, чем считали геологи
В плодородной долине в нижнем течении Нила, которая дала жизнь древнеегипетской цивилизации, сохранились Великие пирамиды Гизы и Большой сфинкс.
Интерфакс вчера в 07:34
Общество
«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом
Известия вчера в 09:27
Экономика
Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера в столице на 463 рубля в 2020 году, таким образом он составит почти 12,6 тыс. рублей.
ТАСС вчера в 05:45
Здоровье
Опрос: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице
По инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) "Известия" провели опрос, в результате которого выяснили, что порядка 30% россиян несут дополнительные расходы во время лечения в стационаре.
РЕН ТВ 10 ноября в 17:56
Политика
Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией
Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.
BFM.ru 06:55
Космос
Неизвестный источник кислорода обнаружило NASA на Марсе
Как сообщается на сайте NASA, ученые впервые измерили сезонные изменения газов, которыми наполнен воздух непосредственно над поверхностью кратера Гейла на Марсе.
Российская газета 06:23
Футбол
Жоау Мариу не сыграет за Португалию из-за травмы
Напомним, что Португалия сыграет с Литвой, а через три дня встретится с Люксембургом в рамках квалификации Евро-2020.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 03:43
Авто
Стала известна дата премьеры кроссовера Mercedes-Maybach
Новый кроссовер Mercedes-Maybach будет официально представлен 21 ноября на автосалоне в китайском Гуанчжоу.
Реальное время вчера в 10:17
Политика
На Украине пообещали ответить на запуск поездов по Крымскому мосту
На прошлой неделе открылись продажи билетов на пассажирские поезда в Крым, которые начнут курсировать в конце декабря.
РИА Новости 08:25
Гаджеты
Seagate представила док-станцию для геймеров
Производитель Seagate представил два продукта для улучшения дисковой подсистемы.
Игромания.ру 04:52
Общество
В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
Lenta.ru 08:11