В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым. Запись опубликовали в группе «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

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