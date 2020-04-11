Происшествия
RT на русскомСК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Читать в источнике
Оценить194
с чего всё началось
В Уфе проводится доследственная проверка возможной халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) руководства республиканской клинической больницы, сообщается на сайте СКР.Коммерсантъ08:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 14:35, Ашберн
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В магазин, на дачу и по другим личным целям разрешается съездить дважды в неделю Столичный мэр Сергей Собянин своим указом ввел пропускную систему электронных кодов для поездок по Москве и за город на личных автомобилях, в такси и общественном транспорте.
Коммерсантъ 14:25
Происшествия
В Крыму четверо детей получили ожоги, играя с канистрой с бензином
Четверо детей в Крыму получили ожоги различной степени тяжести после того, как подожгли канистру с бензином, трое из них госпитализированы, у одного из них ожоги 34% тела, сообщил в субботу министр здравоохранения Игорь Чемоданов.
ТАСС 08:43
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
Происшествия
Больницу в Ростове закрыли на карантин из-за пациентки с коронавирусом
В больнице № 6 Ростова-на-Дону ввели карантин после того, как у одной из пациенток подтвердили наличие коронавируса.
РБК 05:32
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Здоровье
В Москве из-за коронавируса на карантин закрыли поликлинику №180 в Митине
Как передает интернет-издание «Медуза», главврач медучреждения Юлия Сергеева заражена коронавирусом, госпитализирована в тяжелом состоянии и подключена к аппарату ИВЛ.
Эхо Москвы 12:30
Космос
Специалисты NASA установили вертолёт на марсоход Perseverance
В NASA сообщают, что специалисты Лаборатории реактивного движения успешно установили вертолёт на марсоходе.
REGNUM 05:42
Общество
Правнук Толстого политолог Александр Некрасов умер в Лондоне
Политолог Александр Некрасов скончался на 64-м году жизни. Он являлся правнуком Льва Толстого и поэта Николая Некрасова.
Газета.Ru 13:38
Политика
Песков заявил, что здоровье Путина отменное
Песков отметил, что Путин, переключившись на формат видеоконференций, также проводит отдельные встречи очно.
ТАСС 07:12
Общество
Китай отправил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом
Пекин, 11 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Группа китайских специалистов отправилась в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщили 11 апреля в пресс-службе министерства иностранных дел Китая.
REGNUM вчера в 23:25
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Общество
Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
РИА Новости 11:50
Киберспорт
Team Spirit обыграла Liquid на ESL One Los Angeles
Team Spirit выиграла у Team Liquid в матче группового этапа ESL One Los Angeles. Матч завершился со счетом 2:1 по картам.
Cyber.sports.ru 11:54
Энергетика
Оставьте себе: почему правительство не пускает в Россию дешевый бензин
РИА Новости разбиралось, почему руководство страны выступает против дешевого заграничного топлива.
РИА Новости 01:00
Здоровье
Коронавирус подтвердился у 170 врачей и пациентов больницы в Уфе
В Уфе у 170 пациентов и врачей республиканской больницы имени Куватова предварительно подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией.
News.ru вчера в 05:38
Общество
Названы новые симптомы коронавируса
У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology.
РИА Новости 11:39
Здоровье
В Белоруссии коронавирусом заразились более 300 медиков
Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил, что в стране лабораторно подтвержден триста один случай инфицирования COVID-19 медицинских работников.
Страна Советов on-line 13:24
Шоу-бизнес
Тодоренко призналась в своей вине в разводе Прилучного и Муцениеце
Ранее стало известно, что актер Павел Прилучный и его пока еще жена Агата Муцениеце объявили о разводе.
Mockva.ru 14:27
Армия и оружие
Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео
Lenta.ru вчера в 06:13
Общество
В 30 городах Турции ввели комендантский час из-за коронавируса
Из-за распространения коронавируса в 30 городах Турции ввели комендантский час.
Деловое.ТВ 08:55
Здоровье
Онищенко опроверг прогноз учёного РАН о сроках завершения пандемии
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал мнение академика РАН Виктора Малеева, заявившего, что пандемия коронавируса может закончиться в июне.
News.ru 08:42
Общество
Власти Москвы назвали причину ужесточения мер из-за коронавируса
Ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве произошло из-за нарушения жителями режима самоизоляции.
РБК 07:55
Общество
В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки
В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки Из них: ▪ 77 человек - от 18 до 45 лет ▪ 56 человек - от 46 до 64 лет ▪ 37 человек - от 65 до 88 лет ▪ И ещё 12 детей Всего на данный момент в Московской области выявлено 930 случаев заболевания.
Министерство здравоохранения МО вчера в 10:15
Общество
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки побило рекорд
В американском штате Нью-Йорк установлен очередной рекорд по числу летальных исходов от коронавирусной инфекции – за последние сутки скончались семьсот девяносто девять человек.
Страна Советов on-line вчера в 07:14
Религия
В РПЦ рассказали, как можно освятить вербу в домашних условиях
Миряне могут святить вербу и дома.
Магсити74 10:36
Экономика
Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул
Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК вчера в 08:49
Армия и оружие
Российский ЗРПК «Панцирь-С» замечен охраняющим американскую авиабазу от ракетных ударов Ирана
Как давно ЗРПК «Панцирь-С» появился на американской военной базе Таджи – неизвестно, однако, принимая во внимание тот факт, что спутниковый снимок был сделан 10 марта 2020 года, вполне очевидно, что США усилили оборону своей военной базы за счёт ЗРПК российского производства после начала многочисленных обстрелов со стороны Ирана и подконтрольных ему организаций.
Avia.pro 03:53
Шоу-бизнес
Свидетели ссоры Прилучного и Муцениеце рассказали, как все было
Выяснилось, что у безобразной сцены скандала в семье Агаты Муцениеце и Павла Прилучного были свидетели.
OvideO.ru вчера в 13:43