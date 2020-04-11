с чего всё началось

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Транспорт Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В магазин, на дачу и по другим личным целям разрешается съездить дважды в неделю Столичный мэр Сергей Собянин своим указом ввел пропускную систему электронных кодов для поездок по Москве и за город на личных автомобилях, в такси и общественном транспорте. 1,1K

Происшествия В Крыму четверо детей получили ожоги, играя с канистрой с бензином Четверо детей в Крыму получили ожоги различной степени тяжести после того, как подожгли канистру с бензином, трое из них госпитализированы, у одного из них ожоги 34% тела, сообщил в субботу министр здравоохранения Игорь Чемоданов. 8

Шоу-бизнес Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин. 21

Здоровье Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит» Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям. 948

Общество Китай отправил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом Пекин, 11 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Группа китайских специалистов отправилась в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщили 11 апреля в пресс-службе министерства иностранных дел Китая. 1K

Киберспорт Team Spirit обыграла Liquid на ESL One Los Angeles Team Spirit выиграла у Team Liquid в матче группового этапа ESL One Los Angeles. Матч завершился со счетом 2:1 по картам.

Общество Названы новые симптомы коронавируса У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology. 26

Здоровье В Белоруссии коронавирусом заразились более 300 медиков Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил, что в стране лабораторно подтвержден триста один случай инфицирования COVID-19 медицинских работников. 16

Общество В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки Из них: ▪ 77 человек - от 18 до 45 лет ▪ 56 человек - от 46 до 64 лет ▪ 37 человек - от 65 до 88 лет ▪ И ещё 12 детей Всего на данный момент в Московской области выявлено 930 случаев заболевания. 132

Общество В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки побило рекорд В американском штате Нью-Йорк установлен очередной рекорд по числу летальных исходов от коронавирусной инфекции – за последние сутки скончались семьсот девяносто девять человек. 72

Экономика Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников. 349

Армия и оружие Российский ЗРПК «Панцирь-С» замечен охраняющим американскую авиабазу от ракетных ударов Ирана Как давно ЗРПК «Панцирь-С» появился на американской военной базе Таджи – неизвестно, однако, принимая во внимание тот факт, что спутниковый снимок был сделан 10 марта 2020 года, вполне очевидно, что США усилили оборону своей военной базы за счёт ЗРПК российского производства после начала многочисленных обстрелов со стороны Ирана и подконтрольных ему организаций. 4