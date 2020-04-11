Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
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с чего всё началось
В Уфе проводится доследственная проверка возможной халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) руководства республиканской клинической больницы, сообщается на сайте
 СКР.
Коммерсантъ08:20

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В Уфе следователи проверят вину руководства больницы в крупной вспышке коронавируса

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Следователи заподозрили руководство РКБ им. Куватова в халатности

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Следственный комитет Башкирии заинтересовался ситуацией в РКБ и начал проверку

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Следком Башкирии начал проверку РКБ имени Куватова из-за вспышки COVID-19

РБК Уфа07:51

Следком начал проверку по факту возможной халатности руководства РКБ

ГТРК Башкортостан07:38

В Уфе следователи начали проверку по факту возможной халатности руководства РКБ

Bash.News08:09

В Уфе следователи проводят проверку по факту возможной халатности руководства РКБ

Горобзор.ру07:37
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Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 14:25
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Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
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Происшествия

В голландском аэропорту Схипхол задержан вооруженный мужчина

Мужчина с оружием задержан в голландском аэропорту Схипхол. Об этом сообщила в субботу в Facebook военная полиция Нидерландов.
ТАСС 16:39
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова доставлена в больницу

В Санкт-Петербурге в больнице находится певица Татьяна Буланова, пишет Telegram-канал "112".
Газета.Ru 15:30
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Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 20 тыс. человек

ТАСС 15:31
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Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов.
RT на русском 16:47
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Здоровье

Врач напомнил о «русском чуде» в борьбе с коронавирусом

Врач и телеведущий Александр Мясников сказал, что, говоря о коронавирусе, многие упоминают "германское чудо" и при этом забывают о "русском чуде".
Газета.Ru 11:46
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Общество

Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

РИА Новости 11:50
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Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
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Происшествия

Еще один самолет, следующий из Москвы в Пермь, подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет авиакомпании S7 Airlines, осуществлявший перелет из аэропорта Домодедово в Пермь, подал сигнал тревоги на подлете к краевой столице.
Business Class (Пермь) 11:21
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Происшествия

В Ленобласти нелегальный хостел закрыли на карантин

Нелегальный хостел в Ленинградской области закрыли на карантин, у 14 жильцов взяты анализы на новую коронавирусную инфекцию, сообщают власти региона.
РИА Новости 14:59
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Общество

Королева Елизавета II посвятила пасхальную речь самоизоляции

Королева подчеркнула, что «держась в стороне, мы сохраняем безопасность остальных».
Замана 17:00
Общество

Россияне нашли замену медицинским маскам для защиты от коронавируса

Россияне из-за дефицита медицинских масок стали использовать для защиты от коронавируса пластиковые маски-экраны для лица.
Наша версия 04:51
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Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
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Наука

Скоростной гибридный винтокрыл испытают в 2021 году

Anonsens 16:32
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Происшествия

В ангарской колонии заключенные устроили бунт

В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
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Шоу-бизнес

Хоккеист сборной России Никита Зайцев ответил бывшей жене, обвиняющей его в организации похищения детей

Спорт день за днем 14:53
Кино

Тэхён мог сыграть Гарри Поттера

Popcake 12:33
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Религия

Московские храмы проведут богослужения без прихожан

Богослужения в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан по требованию санитарных властей города, говорится в письме первого викария патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополита Воскресенского Дионисия к духовенству Москвы и Московской области, которое было размещено на сайте Русской православной церкви.
РИА Новости 17:00
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Общество

В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях

Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
RT на русском 06:15
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Общество

Назван самый ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее благоприятном развитии ситуации со вспышкой COVID-19 в России эпидемия в стране может закончиться в июне этого года.
BFM.ru 02:18
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Экономика

Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ

70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия вчера в 12:43
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Общество

Правительство утвердило правила выплат семьям с детьми до трех лет

Правительство РФ утвердило порядок выплат для семей, у которых есть дети до трех лет.
Daily Storm вчера в 08:10
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Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
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Общество

В график вывозных рейсов на 12 апреля включили два рейса из Сеула

Два рейса из Сеула включены в график вывозных рейсов на 12 апреля.
Москва 24 13:07
Авто

Названы 5 производителей нержавеющих автомобилей

Эксперты составили рейтинг автомобилей, кузов которых не ржавеет со временем. Лидером рейтинга стал японский кроссовер Honda CR-V.
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Политика

В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом и саудовским королём

RT на русском 09 апреля в 19:26
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Общество

Греция назвала дату начала туристического сезона

Управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис заявил, что прогнозы на туристический сезон этого года сделать пока невозможно.
Профиль 05:01
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Общество

Скончался литератор и критик Александр Тимофеевский-младший

Москва, 11 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Литератор Александр Тимофеевский-младший скончался.
REGNUM 16:35
Единоборства

Лобов назвал величайшего бойца в истории смешанных единоборств

Ранее Лобов заявил, что нельзя винить Нурмагомедова в срыве боя с Фергюсоном.
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