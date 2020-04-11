Происшествия
RT на русскомСК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Читать в источнике
Оценить214
с чего всё началось
В Уфе проводится доследственная проверка возможной халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) руководства республиканской клинической больницы, сообщается на сайте СКР.Коммерсантъ08:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 17:35, Ашберн
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 14:25
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Происшествия
В голландском аэропорту Схипхол задержан вооруженный мужчина
Мужчина с оружием задержан в голландском аэропорту Схипхол. Об этом сообщила в субботу в Facebook военная полиция Нидерландов.
ТАСС 16:39
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова доставлена в больницу
В Санкт-Петербурге в больнице находится певица Татьяна Буланова, пишет Telegram-канал "112".
Газета.Ru 15:30
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов.
RT на русском 16:47
Здоровье
Врач напомнил о «русском чуде» в борьбе с коронавирусом
Врач и телеведущий Александр Мясников сказал, что, говоря о коронавирусе, многие упоминают "германское чудо" и при этом забывают о "русском чуде".
Газета.Ru 11:46
Общество
Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
РИА Новости 11:50
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
Происшествия
Еще один самолет, следующий из Москвы в Пермь, подал сигнал тревоги
Пассажирский самолет авиакомпании S7 Airlines, осуществлявший перелет из аэропорта Домодедово в Пермь, подал сигнал тревоги на подлете к краевой столице.
Business Class (Пермь) 11:21
Происшествия
В Ленобласти нелегальный хостел закрыли на карантин
Нелегальный хостел в Ленинградской области закрыли на карантин, у 14 жильцов взяты анализы на новую коронавирусную инфекцию, сообщают власти региона.
РИА Новости 14:59
Общество
Королева Елизавета II посвятила пасхальную речь самоизоляции
Королева подчеркнула, что «держась в стороне, мы сохраняем безопасность остальных».
Замана 17:00
Общество
Россияне нашли замену медицинским маскам для защиты от коронавируса
Россияне из-за дефицита медицинских масок стали использовать для защиты от коронавируса пластиковые маски-экраны для лица.
Наша версия 04:51
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
Наука
Скоростной гибридный винтокрыл испытают в 2021 году
Anonsens 16:32
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Хоккеист сборной России Никита Зайцев ответил бывшей жене, обвиняющей его в организации похищения детей
Спорт день за днем 14:53
Кино
Тэхён мог сыграть Гарри Поттера
Popcake 12:33
Религия
Московские храмы проведут богослужения без прихожан
Богослужения в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан по требованию санитарных властей города, говорится в письме первого викария патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополита Воскресенского Дионисия к духовенству Москвы и Московской области, которое было размещено на сайте Русской православной церкви.
РИА Новости 17:00
Общество
В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
RT на русском 06:15
Общество
Назван самый ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее благоприятном развитии ситуации со вспышкой COVID-19 в России эпидемия в стране может закончиться в июне этого года.
BFM.ru 02:18
Экономика
Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ
70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия вчера в 12:43
Общество
Правительство утвердило правила выплат семьям с детьми до трех лет
Правительство РФ утвердило порядок выплат для семей, у которых есть дети до трех лет.
Daily Storm вчера в 08:10
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Общество
В график вывозных рейсов на 12 апреля включили два рейса из Сеула
Два рейса из Сеула включены в график вывозных рейсов на 12 апреля.
Москва 24 13:07
Авто
Названы 5 производителей нержавеющих автомобилей
Эксперты составили рейтинг автомобилей, кузов которых не ржавеет со временем. Лидером рейтинга стал японский кроссовер Honda CR-V.
SpeedMe 13:37
Политика
В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом и саудовским королём
RT на русском 09 апреля в 19:26
Общество
Греция назвала дату начала туристического сезона
Управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис заявил, что прогнозы на туристический сезон этого года сделать пока невозможно.
Профиль 05:01
Общество
Скончался литератор и критик Александр Тимофеевский-младший
Москва, 11 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Литератор Александр Тимофеевский-младший скончался.
REGNUM 16:35
Единоборства
Лобов назвал величайшего бойца в истории смешанных единоборств
Ранее Лобов заявил, что нельзя винить Нурмагомедова в срыве боя с Фергюсоном.
RT на русском 16:44