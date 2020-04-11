Происшествия
RT на русскомСК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
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с чего всё началось
В Уфе проводится доследственная проверка возможной халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) руководства республиканской клинической больницы, сообщается на сайте СКР.Коммерсантъ08:20
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Общество
На всех въездах в Москву дежурят полицейские
Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 08:15
Шоу-бизнес
Любовь Успенская на карантине сварила борщ и испекла пампушки
Талантливая российская исполнительница Любовь Успенская на просторах персонального микроблога рассказала, как во время пандемии опасного коронавируса она проводит время в загородном доме.
ГлобалМСК.ру 08:28
Общество
Назван регион Подмосковья с наибольшим числом зараженных коронавирусом
Подмосковные Люберцы лидируют по количеству инфицированных COVID-19, на сегодняшний день там 92 заболевших человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
РИА Новости 10:59
Происшествия
СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске
Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Газета.Ru вчера в 03:56
Общество
В Кремле допустили перенос парада Победы
Газета.Ru 11:24
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Общество
Оперштаб назвал причину пробки возле клиники ФМБА в Химках
RT на русском 10:30
Общество
В Крыму назвали города с высоким риском заболеваемости коронавирусом
Руководитель Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская назвала ряд городов Крыма с наиболее высоким риском заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Крым 24 03:35
Происшествия
В Архангельске медицинский центр закрыли на карантин
Для недопущения распространения коронавирусной инфекции медицинский центр имени Семашко закрыли на карантин.
Невские Новости 09:10
Общество
Мир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина
Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания.
Газета.Ru 11:09
Общество
Собянин: ежедневно в Москве проводят 18 тысяч тестов на коронавирус
По словам градоначальника, ежедневно в Москве выполняют порядка 18 тысяч тестов на выявление данной инфекции.
Московский Комсомолец 08:18
Общество
Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина
В Краснодарском крае произошли изменения режима карантина. Разъяснения постановления губернатора Кубани дали в администрации региона.
Новая Кубань 11:06
Происшествия
В Ростове больницу закрыли на карантин из-за коронавируса
В рабочую группу по противодействию распространению коронавирусной инфекции полномочного представителя Президента РФ в ЮФО обратились пациенты терапевтического отделения городской больницы №6.
Российская газета вчера в 14:49
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия вчера в 18:13
Религия
В РПЦ сообщили, что верующие могут освятить вербы дома
"В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла миряне могут освятить ваии (вербы) дома", - говорится в сообщении.
ТАСС 05:15
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
Здоровье
Онищенко опроверг прогноз учёного РАН о сроках завершения пандемии
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал мнение академика РАН Виктора Малеева, заявившего, что пандемия коронавируса может закончиться в июне.
News.ru 08:42
Экономика
Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году
Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Газета.Ru вчера в 02:43
Общество
Москва приостанавливает работу большинства городских организаций
Газета.Ru вчера в 13:16
Кино
Опубликована альтернативная сцена смерти Черной Вдовы в «Мстителях»
Об альтернативной сцене смерти Черной Вдовы в фильме Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал» ранее рассказала исполнительница роли супергероини Скарлетт Йоханссон.
Культуромания вчера в 14:42
Музыка
Большой концерт смогут увидеть в субботу зрители телеканала «Россия 1»
ГТРК Хакасия вчера в 10:11
Здоровье
ВОЗ рекомендовала Белоруссии ужесточить ограничительные меры
Минск, 11 апреля 2020, 15:58 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Белоруссии запретить массовые мероприятия.
REGNUM 08:58
Музыка
Пухляш из Little Big снялся в клипе про самоизоляцию
Группа Cream Soda выпустила клип на хит группы «Хлеб» под названием «Плачу на техно». Видео сняли в одном из жилых комплексов в Москве.
МордовМедиа 10:09
Происшествия
Муфтий Ингушетии скончался в больнице
Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов умер в больнице, первичный тест на коронавирус показал наличие у него инфекции.
RT на русском 10:18
Общество
Мошенники начали рассылать фейковые уведомления о штрафах за карантин
Мошенники начали рассылать фейковые уведомления о штрафах за нарушение карантина из-за коронавируса.
Газета.Ru 08:19
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Шоу-бизнес
Киностудия Глюкозы и Максима Фадеева признана банкротом
Киностудия певицы Глюкозы (Наталья Чистяковой-Ионовой) и Максима Фадеева признана банкротом, об этом свидетельствуют данные портала СПАРК.
РЕН ТВ вчера в 05:26
Общество
Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
РИА Новости вчера в 10:55