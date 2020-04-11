с чего всё началось

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

СК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе

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