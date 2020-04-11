с чего всё началось

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

СК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе

Общество В Подмосковье вводится режим электронных пропусков с 15 апреля В Подмосковье с 15 апреля вводится режим электронных пропусков, необходимых для поездок на общественном или личном транспорте, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Instagram. 100

Общество Названы новые симптомы коронавируса У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology. 67

Здоровье Врачи определили кашель, который указывает на рак легких Непрекращающийся кашель с хрипами и характерной мокротой может быть симптомом онкологического заболевания, рассказали врачи из Национальной службы здравоохранения Великобритании. 26

Шоу-бизнес Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о вражде с Алибасовым Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала о конфликтных отношениях с Бари Алибасовым.

Энергетика Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром Вице-президент "Лукойла" Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад. 686

Религия РПЦ рекомендовала верующим не посещать богослужения на Пасху В условиях пандемии вируса COVID-19 Московский патриархат Русской православной церкви (РПЦ) рекомендовал прихожанам молиться на дому и не посещать храмы во время Страстной недели и Пасхи. 326

Космос Россия заберет себе обратно три бракованных «Протон-М» Источник рассказал, что две бракованных ракеты по железной дороге уже направлены в Москву, а третий носитель будет отправлен позднее. 14

Здоровье Онищенко поспорил с академиком РАН о сроках завершения пандемии Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оспорил мнение академика РАН Виктора Малеева о сроках завершения пандемии коронавируса. 44

Гаджеты Смартфон OnePlus 8 Pro позирует на живой фотографии Сегодня в сети была опубликована фотография смартфона OnePlus 8 Pro, который должны анонсировать уже 14 апреля.

Футбол Ташуев: плохо говорят о чемпионате Белоруссии? Воспринимаю это не иначе, как российский мажор Бывший главный тренер «Краснодара», «Анжи», «Кубани» и солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев отреагировал на снисходительные высказывания российских футбольных деятелей в адрес чемпионата Белоруссии по футболу.

Общество Умер российский политолог Александр Некрасов В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов. 332

Происшествия Самолет с российскими туристами прибыл в аэропорт Петербурга из Кипра Рейс авиакомпании "Аэрофлот" для вывоза российских туристов из Кипра, которые не смогли вылететь в Россию по заранее запланированному графику из-за пандемии коронавируса, прибыл в аэропорт Пулково. 378

Здоровье Выздоровевшие от коронавируса остаются заразными, рассказали врачи Как сообщил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов, все пациенты, которые уже успели вылечиться от коронавирсуной инфекции, и находившиеся в тяжелом состоянии на протяжении длительного времени, могут быть источником заражения для всех остальных. 208

Происшествия В ангарской колонии заключенные устроили бунт По данным Следственного комитета, бунт в колонии номер 15 в Ангарске начался с того, что во время отбоя один из осужденных отказался подчиниться требованиям сотрудников колонии и нецензурно выражался в их адрес. 2,2K

Экономика Правительство купило Сбербанк у ЦБ О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале. 3K

Политика Украина добивается проведения саммита «Нормандской четвёрки» — Кулеба Киев, 10 апреля 2020, 12:00 — REGNUM МИД Украины намерен получить принципиальное согласие на проведение встречи «Нормандской четвёрки», заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, сообщило 10 апреля информационное агентство «Укринформ». 5

Экономика Крупного реселлера в РФ могут признать банкротом Москва, 11 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Российский реселлер Xiaomi и хай-тек продуктов других производителей компания Retentiva Distribution Company (RDC) может быть признана банкротом из-за задолженности перед банком «Открытие». 1

Экономика МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом. 52