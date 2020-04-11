Происшествия
RT на русскомСК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
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с чего всё началось
В Уфе проводится доследственная проверка возможной халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) руководства республиканской клинической больницы, сообщается на сайте СКР.Коммерсантъ08:20
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Врачи определили кашель, который указывает на рак легких
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Полиция Нидерландов задержала в международном аэропорту "Схипхол" вооруженного мужчину.
Российская газета 18:20
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В США пригрозили Саудовской Аравии последствиями за нефтяную войну
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News.ru 17:00
Религия
РПЦ рекомендовала верующим не посещать богослужения на Пасху
В условиях пандемии вируса COVID-19 Московский патриархат Русской православной церкви (РПЦ) рекомендовал прихожанам молиться на дому и не посещать храмы во время Страстной недели и Пасхи.
Коммерсантъ вчера в 07:15
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Россия заберет себе обратно три бракованных «Протон-М»
Источник рассказал, что две бракованных ракеты по железной дороге уже направлены в Москву, а третий носитель будет отправлен позднее.
Lenta.ru вчера в 13:12
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Онищенко поспорил с академиком РАН о сроках завершения пандемии
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оспорил мнение академика РАН Виктора Малеева о сроках завершения пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 16:30
Здоровье
В Свердловской области подтверждено ещё 13 случаев коронавируса
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Смартфон OnePlus 8 Pro позирует на живой фотографии
Сегодня в сети была опубликована фотография смартфона OnePlus 8 Pro, который должны анонсировать уже 14 апреля.
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Авто
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Ташуев: плохо говорят о чемпионате Белоруссии? Воспринимаю это не иначе, как российский мажор
Бывший главный тренер «Краснодара», «Анжи», «Кубани» и солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев отреагировал на снисходительные высказывания российских футбольных деятелей в адрес чемпионата Белоруссии по футболу.
Metaratings 15:03
Общество
Умер российский политолог Александр Некрасов
В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
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Самолет с российскими туристами прибыл в аэропорт Петербурга из Кипра
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ТАСС вчера в 13:54
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Как сообщил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов, все пациенты, которые уже успели вылечиться от коронавирсуной инфекции, и находившиеся в тяжелом состоянии на протяжении длительного времени, могут быть источником заражения для всех остальных.
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В ангарской колонии заключенные устроили бунт
По данным Следственного комитета, бунт в колонии номер 15 в Ангарске начался с того, что во время отбоя один из осужденных отказался подчиниться требованиям сотрудников колонии и нецензурно выражался в их адрес.
РИА Новости вчера в 21:59
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Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США
Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
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Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов.
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Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
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Политика
Украина добивается проведения саммита «Нормандской четвёрки» — Кулеба
Киев, 10 апреля 2020, 12:00 — REGNUM МИД Украины намерен получить принципиальное согласие на проведение встречи «Нормандской четвёрки», заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, сообщило 10 апреля информационное агентство «Укринформ».
REGNUM вчера в 05:00
Экономика
Крупного реселлера в РФ могут признать банкротом
Москва, 11 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Российский реселлер Xiaomi и хай-тек продуктов других производителей компания Retentiva Distribution Company (RDC) может быть признана банкротом из-за задолженности перед банком «Открытие».
REGNUM 04:32
Экономика
МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии
Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 09 апреля в 08:26
Транспорт
В Москве активируют «спящие» штрафы для нарушивших изоляцию водителей
После введения режима спецпропусков в Москве начнет действовать поправка в столичный КоАП, предусматривающая штрафы за нарушение карантина с использованием автомобиля.
РБК 18:51
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
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