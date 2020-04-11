Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
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с чего всё началось
В Уфе проводится доследственная проверка возможной халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) руководства республиканской клинической больницы, сообщается на сайте
 СКР.
Коммерсантъ08:20

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В Уфе началась проверка из-за возможной халатности в РКБ им. Куватова

ProUfu.ru09:22

В Уфе следователи проверят вину руководства больницы в крупной вспышке коронавируса

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Следком начал проверку по факту возможной халатности руководства РКБ

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В Уфе следователи начали проверку по факту возможной халатности руководства РКБ

Bash.News08:09
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Общество

В Подмосковье вводится режим электронных пропусков с 15 апреля

В Подмосковье с 15 апреля вводится режим электронных пропусков, необходимых для поездок на общественном или личном транспорте, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Instagram.
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Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

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РИА Новости 09 апреля в 20:09
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Названы новые симптомы коронавируса

У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology.
РИА Новости 11:39
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Здоровье

Врачи определили кашель, который указывает на рак легких

Непрекращающийся кашель с хрипами и характерной мокротой может быть симптомом онкологического заболевания, рассказали врачи из Национальной службы здравоохранения Великобритании.
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Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о вражде с Алибасовым

Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала о конфликтных отношениях с Бари Алибасовым.
News.ru 18:23
Энергетика

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент "Лукойла" Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru 17:59
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Происшествия

В аэропорту Нидерландов задержан вооруженный мужчина

Полиция Нидерландов задержала в международном аэропорту "Схипхол" вооруженного мужчину.
Российская газета 18:20
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга

REGNUM 15:12
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Политика

В США пригрозили Саудовской Аравии последствиями за нефтяную войну

Сенатор от Аляски Дэн Салливан рассказал, что разговор с официальными лицами Саудовской Аравии длился около двух часов.
News.ru 17:00
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Религия

РПЦ рекомендовала верующим не посещать богослужения на Пасху

В условиях пандемии вируса COVID-19 Московский патриархат Русской православной церкви (РПЦ) рекомендовал прихожанам молиться на дому и не посещать храмы во время Страстной недели и Пасхи.
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Космос

Россия заберет себе обратно три бракованных «Протон-М»

Источник рассказал, что две бракованных ракеты по железной дороге уже направлены в Москву, а третий носитель будет отправлен позднее.
Lenta.ru вчера в 13:12
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Здоровье

Онищенко поспорил с академиком РАН о сроках завершения пандемии

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оспорил мнение академика РАН Виктора Малеева о сроках завершения пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 16:30
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Здоровье

В Свердловской области подтверждено ещё 13 случаев коронавируса

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Смартфон OnePlus 8 Pro позирует на живой фотографии

Сегодня в сети была опубликована фотография смартфона OnePlus 8 Pro, который должны анонсировать уже 14 апреля.
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Авто

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Футбол

Ташуев: плохо говорят о чемпионате Белоруссии? Воспринимаю это не иначе, как российский мажор

Бывший главный тренер «Краснодара», «Анжи», «Кубани» и солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев отреагировал на снисходительные высказывания российских футбольных деятелей в адрес чемпионата Белоруссии по футболу.
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Общество

Умер российский политолог Александр Некрасов

В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
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Хоккей

Нападающий команды НХЛ скончался в возрасте 25 лет

РБК 12:31
Происшествия

Самолет с российскими туристами прибыл в аэропорт Петербурга из Кипра

Рейс авиакомпании "Аэрофлот" для вывоза российских туристов из Кипра, которые не смогли вылететь в Россию по заранее запланированному графику из-за пандемии коронавируса, прибыл в аэропорт Пулково.
ТАСС вчера в 13:54
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Здоровье

Выздоровевшие от коронавируса остаются заразными, рассказали врачи

Как сообщил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов, все пациенты, которые уже успели вылечиться от коронавирсуной инфекции, и находившиеся в тяжелом состоянии на протяжении длительного времени, могут быть источником заражения для всех остальных.
Live24 08:25
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Происшествия

В ангарской колонии заключенные устроили бунт

По данным Следственного комитета, бунт в колонии номер 15 в Ангарске начался с того, что во время отбоя один из осужденных отказался подчиниться требованиям сотрудников колонии и нецензурно выражался в их адрес.
РИА Новости вчера в 21:59
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Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США

Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета 18:00
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Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов.
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«Ак Барс» продлил контракт с Биляловым

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Правительство купило Сбербанк у ЦБ

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Украина добивается проведения саммита «Нормандской четвёрки» — Кулеба

Киев, 10 апреля 2020, 12:00 — REGNUM МИД Украины намерен получить принципиальное согласие на проведение встречи «Нормандской четвёрки», заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, сообщило 10 апреля информационное агентство «Укринформ».
REGNUM вчера в 05:00
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Экономика

Крупного реселлера в РФ могут признать банкротом

Москва, 11 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Российский реселлер Xiaomi и хай-тек продуктов других производителей компания Retentiva Distribution Company (RDC) может быть признана банкротом из-за задолженности перед банком «Открытие».
REGNUM 04:32
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Экономика

МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 09 апреля в 08:26
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Транспорт

В Москве активируют «спящие» штрафы для нарушивших изоляцию водителей

После введения режима спецпропусков в Москве начнет действовать поправка в столичный КоАП, предусматривающая штрафы за нарушение карантина с использованием автомобиля.
РБК 18:51
Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
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