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Lenta.ru
Lenta.ru

СК начал проверку задержания 33 россиян в Белоруссии

Следственный комитет (СК) России начал доследственную проверку по факту задержания в Минске 33 россиян. Об этом в пятницу, 7 июля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.В источнике
С чего всё началось
«Проводится процессуальная проверка обстоятельств, в результате которых 29 июля этого года на территории Республики Беларусь были задержаны граждане России», — говорится в сообщении
.
RT на русском08:05
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РБК

СК начал проверку из-за задержания россиян в Белоруссии

РБК08:45
Коммерсантъ

СКР начал проверку из-за задержания россиян в Белоруссии

Коммерсантъ08:44
RT на русском

СК России начал проверку в связи с задержанием россиян в Белоруссии

RT на русском08:05
Интерфакс

СКР начал проверку по факту задержания в Белоруссии 33 россиян

Интерфакс08:09
Lenta.ru

СК начал проверку задержания 33 россиян в Белоруссии

Lenta.ru08:09
URA.Ru

СК вмешался в инцидент с задержанием россиян в Белоруссии

URA.Ru08:38
ТАСС

СК РФ начал доследственную проверку обстоятельств задержания россиян в Белоруссии

ТАСС08:04

Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Советник президента России, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что в словах Билла Гейтса о глобальном экологическом кризисе нет ничего нового, все оценки на уровне отдельных стран и международных организаций говорят о том, что уже сейчас нужно приложить максимум усилий для снижения негативного влияния на климат.
РИА Новости08:47
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Дитрих допустил повышение лимита скорости на бесплатных трассах России

Глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что ведомство прорабатывает возможность повышения лимита скорости не только на платных трассах страны, но и на бесплатных, однако только тех, что относятся к высшей технической категории — первой или, возможно, второй.
Известия08:33
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

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REGNUMвчера в 06:32
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В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБК06:20
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