СК начал проверку задержания 33 россиян в Белоруссии
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Следственный комитет (СК) России начал доследственную проверку по факту задержания в Минске 33 россиян. Об этом в пятницу, 7 июля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.В источнике
С чего всё началось
«Проводится процессуальная проверка обстоятельств, в результате которых 29 июля этого года на территории Республики Беларусь были задержаны граждане России», — говорится в сообщении
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