Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Советник президента России, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что в словах Билла Гейтса о глобальном экологическом кризисе нет ничего нового, все оценки на уровне отдельных стран и международных организаций говорят о том, что уже сейчас нужно приложить максимум усилий для снижения негативного влияния на климат.