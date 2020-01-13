Происшествия

Газета.RuГазета.RuСК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Следственные органы имеют подтверждение того, что 8 млрд руб, обнаруженные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, были получены коррупционным путем. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" сказал заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов.
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Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел

Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.
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Следователи установили, откуда взялись миллиарды в квартире экс-полковника МВД Захарченко

Комсомольская правда18:15

СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Газета.Ru17:40

СК нашел подтверждение коррупционного происхождения миллиардов Захарченко

РБК15:18

У СК есть доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

РИА Новости17:09

Найдены доказательства коррупционного происхождения миллиардов Захарченко

Lenta.ru16:25

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Коммерсантъ18:22

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ТАСС12:53
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