Происшествия
Газета.RuСК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко
Следственные органы имеют подтверждение того, что 8 млрд руб, обнаруженные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, были получены коррупционным путем. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" сказал заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов.
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с чего всё началось
Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.Коммерсантъ12:11
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Следователи установили, откуда взялись миллиарды в квартире экс-полковника МВД Захарченко
Комсомольская правда18:15
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