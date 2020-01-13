Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
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Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел

Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.
Коммерсантъ12:11

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СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

РИА Новости17:09

СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Газета.Ru17:40

У СКР есть доказательства, что деньги Захарченко могли быть получены коррупционным путем

Коммерсантъ18:22

Следователи установили, откуда взялись миллиарды в квартире экс-полковника МВД Захарченко

Комсомольская правда18:15

Найдены доказательства коррупционного происхождения миллиардов Захарченко

Lenta.ru16:25

СК нашел подтверждение коррупционного происхождения миллиардов Захарченко

РБК15:18

Бывший полковник МВД Захарченко мог получать ежемесячные взятки от группы компаний

ТАСС12:53
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