Происшествия
РИА НовостиСК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко
Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
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с чего всё началось
Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.Коммерсантъ12:11
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Следователи установили, откуда взялись миллиарды в квартире экс-полковника МВД Захарченко
Комсомольская правда18:15
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