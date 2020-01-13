Происшествия
Газета.RuСК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко
Следственные органы имеют подтверждение того, что 8 млрд руб, обнаруженные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, были получены коррупционным путем. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" сказал заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов.
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с чего всё началось
По словам генерал-лейтенанта юстиции, следователи установили, откуда взялись миллиарды в квартире экс-полицейского Захарченко, закончили дело обвиняемого во взяточничестве депутата Госдумы Белоусова и пытаются законодательно решить проблемы с нападениями, которые совершают подростки и неадекватные граждане.Коммерсантъ12:11
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Следователи установили, откуда взялись миллиарды в квартире экс-полковника МВД Захарченко
Комсомольская правда18:15
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