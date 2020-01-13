Происшествия

Газета.RuГазета.RuСК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Следственные органы имеют подтверждение того, что 8 млрд руб, обнаруженные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, были получены коррупционным путем. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" сказал заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов.
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с чего всё началось

Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел

По словам генерал-лейтенанта юстиции, следователи установили, откуда взялись миллиарды в квартире экс-полицейского Захарченко, закончили дело обвиняемого во взяточничестве депутата Госдумы Белоусова и пытаются законодательно решить проблемы с нападениями, которые совершают подростки и неадекватные граждане.
Коммерсантъ12:11

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Следователи установили, откуда взялись миллиарды в квартире экс-полковника МВД Захарченко

Комсомольская правда18:15

СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Газета.Ru17:40

СК нашел подтверждение коррупционного происхождения миллиардов Захарченко

РБК15:18

СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

РИА Новости17:09

Найдены доказательства коррупционного происхождения миллиардов Захарченко

Lenta.ru16:25

У СКР есть доказательства, что деньги Захарченко могли быть получены коррупционным путем

Коммерсантъ18:22

Бывший полковник МВД Захарченко мог получать ежемесячные взятки от группы компаний

ТАСС12:53
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