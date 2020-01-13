Происшествия
РИА НовостиСК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко
Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
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с чего всё началось
По словам генерал-лейтенанта юстиции, следователи установили, откуда взялись миллиарды в квартире экс-полицейского Захарченко, закончили дело обвиняемого во взяточничестве депутата Госдумы Белоусова и пытаются законодательно решить проблемы с нападениями, которые совершают подростки и неадекватные граждане.Коммерсантъвчера в 12:11
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Следователи установили, откуда взялись миллиарды в квартире экс-полковника МВД Захарченко
Комсомольская правдавчера в 18:15
У СКР есть доказательства, что деньги Захарченко могли быть получены коррупционным путем
Коммерсантъвчера в 18:22
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