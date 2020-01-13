Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
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с чего всё началось

Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел

По словам генерал-лейтенанта юстиции, следователи установили, откуда взялись миллиарды в квартире экс-полицейского Захарченко, закончили дело обвиняемого во взяточничестве депутата Госдумы Белоусова и пытаются законодательно решить проблемы с нападениями, которые совершают подростки и неадекватные граждане.
Коммерсантъвчера в 12:11

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СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

РИА Новостивчера в 17:09

Следователи установили, откуда взялись миллиарды в квартире экс-полковника МВД Захарченко

Комсомольская правдавчера в 18:15

У СКР есть доказательства, что деньги Захарченко могли быть получены коррупционным путем

Коммерсантъвчера в 18:22

СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Российская газетавчера в 23:41

Найдены доказательства коррупционного происхождения миллиардов Захарченко

Lenta.ruвчера в 16:25

СК нашел подтверждение коррупционного происхождения миллиардов Захарченко

РБКвчера в 15:18

Бывший полковник МВД Захарченко мог получать ежемесячные взятки от группы компаний

ТАССвчера в 12:53
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Экономика

На Иткульском спиртзаводе планируют разливать виски

Алтапресс вчера в 23:18
Гаджеты

Реальный Samsung Galaxy S20+ 5G впервые позирует на живых фото

Вчера в Сети появились подробные характеристики всех моделей линейки смартфонов Samsung Galaxy S20, а сегодня главный редактор известного ресурса XDA-Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach) опубликовал живые фото реального работающего Samsung Galaxy S20+ 5G.
iXBT.com вчера в 14:42
Происшествия

Во Владивостоке массово эвакуируют школы после сообщений о минировании

Сообщения о минировании школ заставляют проводить эвакуации во многих школах Владивостока, к настоящему времени стало известно о чрезвычайных происшествиях ещё в нескольких школах города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 20:14
Политика

Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном, но главное - чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.
ТАСС вчера в 19:22
Общество

Тысячи килограммов моркови сбросили животным с вертолетов в Австралии

"Сегодня сотрудники сбросили тысячи килограммов еды (в основном, сладкого картофеля и моркови)", - написал он.
Газета.Ru вчера в 05:11
Общество

В России снизился спрос на майонез в предновогодний период

В России снизился спрос на майонез в предновогодний период, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка розничной торговли.
Lenta.ru вчера в 19:56
Политика

Россияне рассказали о жажде отставок в правительстве в 2020 году

В этом году большинство жителей России ожидают громких коррупционных скандалов и последующих отставок в правительстве.
Компания вчера в 22:58
Игры

В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok

RuNews24.ru 11 января в 09:02
Общество

Стоимость тарифов у сотовых операторов подорожает

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») подорожает.
Lenta.ru вчера в 21:51
Происшествия

Акулы съели немецкого футболиста в Австралии

Немецкий футболист Эрик Биригитти погиб во время отпуска в Австралии.
News.ru 11 января в 06:34
Происшествия

SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска в Москву из-за неисправности

Самолёт Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь из аэропорта Челябинска в понедельник, 13 января, утром в Москву из-за неисправности.
RT на русском вчера в 23:47
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Газета.Ru вчера в 11:46
Футбол

«Реал» выиграл Суперкубок Испании

"Реал" выиграл 4:1 и в 11 раз завоевал Суперкубок Испании, розыгрыш которого впервые проходил в Саудовской Аравии.
Вести.Ru вчера в 15:50
Политика

Экс-президент Польши призвал Варшаву признать правду об Освенциме

Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что Варшаве следовало пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима.
Газета.Ru вчера в 21:00
Футбол

Футболисты иркутского клуба «Зенит» уже полгода не получают зарплату

Каждый год клуб предоставляет смету, затем правительство области заключает социально-партнёрское соглашение и деньги футболистам поступают в полном объёме, пояснил министр спорта региона Илья Резник.
Иркутск Сегодня 11 января в 21:00
Политика

Климкин назвал Украину сырьевым придатком

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал данные по уровню экспорта страной сельскохозяйственной продукции в ЕС.
Известия вчера в 21:17
Кино

В сети появился второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби

В YouTube разместили второй трейлер «Хищных птиц» с киноактрисой Марго Робби в главной роли.
Мойка78 09 января в 18:26
Политика

Миллер отметил активизацию стройки «Турецкого потока» в Болгарии

Глава "Газпрома" отметил, что к сегодняшнему дню поставки по "Турецкому потоку" полностью покрывают все контракты компании в Болгарии, Греции и Северной Македонии.
Российская газета вчера в 08:33
Происшествия

Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры

По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Говорит Москва 11 января в 23:55
Шоу-бизнес

Рената Литвинова после ДТП отправилась в ресторан

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова, попавшая 12 января в ДТП в Москве, отправилась праздновать свой день рождения в ресторан.
Известия вчера в 18:47
Футбол

Источник: «Зенит» готов отпустить Роберта Мака в «Бешикташ» бесплатно

В конце сезона контракт истекает и Роберт Мак имеет разрешение от российского клуба покинуть команду бесплатно.
Bobsoccer вчера в 15:03
Происшествия

Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила

Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.
Известия вчера в 10:52
Происшествия

В Иркутске у школьника обнаружили открытую форму туберкулеза

В одной из школ Иркутска обнаружили туберкулез в открытой форме.
Твой Иркутск вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из клиники

Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Ugpressa.ru вчера в 15:32
Общество

Жителя Татарстана арестовали за видео с вымышленным судом над Путиным

Ямадаев проходит фигурантом по делу о призывах к терроризму из-за видеозаписи, на которой происходит вымышленный суд над президентом России Владимиром Путиным, пресс-секретарём главы государства Дмитрием Песковым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
News.ru 11 января в 09:52
Авто

В России начали действовать изменения для автомобилистов

В 2020 году российских автовладельцев ждет много важных законодательных изменений.
Автоновости дня 10 января в 23:25
Общество

СКР: российских журналистов в ЦАР убили с целью ограбления

В июле 2018 г. в ЦАР погибли трое российских журналистов: Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.
Ведомости вчера в 16:38
Экономика

ФАС проверит банки из-за роста тарифов на обслуживание бизнеса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует повышение банками тарифов на расчетно-кассовое обслуживание бизнеса, говорится в ответе ведомства за подписью замглавы службы Даниила Фесюка на обращение московского отделения «Опоры России», с которым ознакомился РБК.
РБК вчера в 22:00
Политика

Президент Абхазии Хаджимба ушёл в отставку

RT на русском вчера в 12:27
Экономика

Счетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов

Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
РБК вчера в 16:00
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Дмитрий Викторович Захарченко
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Сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации, полковник полиции, кандидат экономических наук. Получил известность в результате скандала в сентябре 2016 года, когда Захарченко, занимавшему на тот момент должность временно исполняющего обязанности начальника одного из управлений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, были предъявлены обвинения в коррупции и злоупотреблении полномочиями, а сам он был арестован и уволен из органов внутренних дел.
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Александр Захарченко
Военный и государственный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики. Глава государства, председатель Совета министров и верховный главнокомандующий вооружёнными силами ДНР.
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