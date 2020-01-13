Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
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Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел

Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.
Коммерсантъвчера в 12:11

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СКР подтвердил коррупционное происхождение денег Захарченко

Коммерсантъвчера в 18:22

Следователи установили, откуда взялись миллиарды в квартире экс-полковника МВД Захарченко

Комсомольская правдавчера в 18:15

СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Газета.Ruвчера в 17:40

СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

РИА Новостивчера в 17:09

СК нашел подтверждение коррупционного происхождения миллиардов Захарченко

РБКвчера в 16:37

Найдены доказательства коррупционного происхождения миллиардов Захарченко

Lenta.ruвчера в 16:25

Бывший полковник МВД Захарченко мог получать ежемесячные взятки от группы компаний

ТАССвчера в 12:53
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Политика

Климкин назвал Украину сырьевым придатком

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна является сырьевым придатком, об этом он написал в своем Twitter.
РИА Новости вчера в 20:43
Политика

Путин назвал главные задачи в развитии Крыма и Севастополя

Смотрите такжеПутин призвал правительство улучшить жизнь граждан - Нужно, чтобы уровень потребительских цен соответствовал уровню доходов жителей Севастополя и Крыма.
Общественное телевидение России 10 января в 10:43
Политика

Валенса призвал Польшу признать правду о том, кто освободил Освенцим

Экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить российского лидера Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим), связав этот шаг с решением действующего главы государства не ехать на мероприятия в Израиль.
РИА Новости вчера в 22:44
Кино

Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»

Интерфакс 00:45
Общество

В России поменяют систему оплаты труда учителей

Правительство разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые введут единую модель формирования оплаты труда учителей на федеральном уровне.
РИА Новости вчера в 14:59
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы

Анастасия Заворотнюк после продолжительного нахождения в одной из больниц Москвы вернулась домой.
Online47.ru вчера в 18:54
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском 11 января в 18:18
Армия и оружие

В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО

РИА Новости вчера в 21:14
Происшествия

В центре Москвы автомобиль сбил Ренату Литвинову

РБК вчера в 10:11
Авто

Названы самые популярные автомобили Toyota в России

Актуальные Новости вчера в 00:58
Гаджеты

В Xiaomi рассказали о первых вариантах названия для компании

О первых названиях ныне гигантской корпорации рассказал непосредственно сооснователь Xiaomi Лэй Цзюнь.
OAnews 11 января в 04:24
Происшествия

Умер мальчик, которому сосед выстрелил в голову

Восьмилетний мальчик, раненый в голову пулей из пневматической винтовки, скончался в больнице Екатеринбурга.
Вести.Ru вчера в 10:56
Политика

Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов

Согласно исследованию фонда "Петербургская политика", до региональных выборов 2020 года вновь ожидается серия отставок губернаторов.
Накануне.Ru вчера в 21:38
Происшествия

Известная модель выпала из окна в центре Москвы

В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.
Москва 24 11 января в 15:43
Общество

Семь стран лишились права голоса в ООН

Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
BFM.ru вчера в 10:06
Общество

Назван мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Мотивом нападения на российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года, был грабеж.
Lenta.ru 00:28
Армия и оружие

Обстрел иракской авиабазы Балад возмутил Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео возмущен сообщениями о ракетном обстреле иракской авиабазы Балад, где размещен американский контингент.
Российская газета вчера в 21:31
Футбол

«ПСЖ» и «Монако» сыграли вничью в чемпионате Франции

РИА Новости вчера в 17:10
Происшествия

Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске

Интерфакс 11 января в 11:09
Общество

В России снизился спрос на майонез в предновогодний период

В России снизился спрос на майонез в предновогодний период, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка розничной торговли.
Lenta.ru вчера в 19:56
Киберспорт

Зритель майнора в Буковеле сделал девушке предложение

Cyber.sports.ru вчера в 12:55
Общество

В России подорожает стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") подорожает, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:24
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Экономика

Чиновники обсудят повышение выплат пособий по безработице

На сегодняшний день нижняя планка пособия по безработице составляет 1,5 тыс. рублей, а прожиточный минимум составляет около 12 тыс.
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Хоккей

«Нью-Джерси» прервал победную серию «Тампы», Гусев набрал 1 очко

«Дэвилз» выиграли 2-й матч подряд и прервали победную серию «Лайтнинг», которая насчитывала 10 встреч.
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«Реал» обыграл в серии пенальти «Атлетико» в финале Суперкубка Испании

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Российская комедия «Холоп» собрала в прокате более двух млрд рублей

Информация, собранная единой федеральной системой (ЕАИС), гласит, что фильм собрал в прокате более 2 млрд. рублей.
ToDay News Ufa 11 января в 18:29
Экономика

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"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.
РИА Новости вчера в 16:06
Политика

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
РБК 00:15
Общество

В Хабаровске эвакуируют вузы и школы из-за сообщений об угрозе взрывов

ТАСС вчера в 19:02
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Дмитрий Викторович Захарченко
Российский полковник
Сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации, полковник полиции, кандидат экономических наук. Получил известность в результате скандала в сентябре 2016 года, когда Захарченко, занимавшему на тот момент должность временно исполняющего обязанности начальника одного из управлений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, были предъявлены обвинения в коррупции и злоупотреблении полномочиями, а сам он был арестован и уволен из органов внутренних дел.
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