Происшествия
РБКСК нашел подтверждение коррупционного происхождения миллиардов Захарченко
Следственные органы обладают доказательствами того, что 8 млрд руб, найденные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение. Об этом в интервью «Коммерсантъ» заявил заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов.
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Политика
Командующий КСИР извинился за сбитый украинский самолет
Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами извинился в воскресенье за сбитый по ошибке украинский самолет.
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GTA IV больше нельзя купить в Steam
Происшествия
Врач сообщил о состоянии Литвиновой после ДТП
Позже Литвинова в своем Instagram сообщила, что она получила травму подбородка, но с ней все хорошо, так как доктор Кулиев наложил швы.
Футбол
«Реал» в серии пенальти выиграл Суперкубок Испании
Игры
Ожидаемую Cyberpunk 2077 воссоздали в виде игры для первой PlayStation
Напомним, выход Cyberpunk 2077 запланирован на 16 апреля 2020 года для компьютеров, Xbox One и PlayStation 4.
Шоу-бизнес
Мария Миронова впервые показала младшего сына
Мария Миронова впервые показала младшего сына Актриса выложила трогательный снимок.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Якобы врачи выписали актрису, поскольку дальнейшее лечение было бессмысленным, сообщает «Свободная пресса».
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
Сбережения из Пенсионного фонда России (ПФР) можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Экономика
Банки начали устанавливать комиссии за переводы по номеру телефона
Банки начали устанавливать комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП).
Политика
Франция, Германия и Великобритания призвали Иран к диалогу
Лидеры Франции, Германии и Великобритании призвали Иран отменить все шаги, противоречащие Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Происшествия
СК установил причину аварии SSJ-100 в Шереметьево
Следствие пришло к однозначному выводу, что в крушении самолета Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево виноват командир экипажа Денис Евдокимов, продолжения расследования о действиях наземных служб не будет.
Шоу-бизнес
Лиза Боярская накормила мужа жареными червями
В этом году Лиза Боярская новогодние каникулы решила провести не в промозглом Санкт-Петербурге или холодной Москве, а у теплого моря, поэтому еще в конце прошлого года актриса собрала чемоданы и вместе с мужем Максимом Матвеевым и сыновьями улетела на юг.
Политика
Нетаньяху обвинил Иран во лжи об авиакатастрофе под Тегераном
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал Иран после крушения Boeing 737–800 «Международных авиалиний Украины».
Происшествия
Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Васильева подчеркнула, что не все соблюдают формулу "70 на 30", введение единой системы должно поменять ситуацию и прописать базовые гарантии на федеральном уровне.
Политика
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Ливии
Общество
Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог в России
Эксперты Счетной палаты выявили недостоверность данных о сокращении аварийно-опасных участков, где происходят дорожно-транспортные происшествия (ДТП), предоставляемых региональными властями в правительство в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Шоу-бизнес
Галина Польских опровергла сообщения о госпитализации
Футбол
Почеттино может возглавить «Барселону»
Бывший главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино может стать новым наставником "Барселоны".
Шоу-бизнес
Полина Гагарина показала фото в бикини в рекордно низком весе
Снимок был опубликован после признания исполнительницы, что ее вес достиг рекордно низкой отметки.
Экономика
В России подорожает черный хлеб
Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.
Общество
Тысячи килограммов моркови сбросили животным с вертолетов в Австралии
"Сегодня сотрудники сбросили тысячи килограммов еды (в основном, сладкого картофеля и моркови)", - написал он.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Экономика
Что будет с рублем, нефтью и кошельками россиян в 2020 году
Что ждет россиян и их кошельки в 2020 году — «Лента.ру» представляет консенсус-прогноз, составленный на основе экспертной аналитики.
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