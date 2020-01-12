Происшествия

РБКРБКСК нашел подтверждение коррупционного происхождения миллиардов Захарченко

Следственные органы обладают доказательствами того, что 8 млрд руб, найденные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение. Об этом в интервью «Коммерсантъ» заявил заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов.
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Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел

Коммерсантъ12:11

Бывший полковник МВД Захарченко мог получать ежемесячные взятки от группы компаний

ТАСС12:53

СК нашел подтверждение коррупционного происхождения миллиардов Захарченко

РБК15:18

У СК есть доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

News.ru15:45

СКР: следствие выясняет происхождение денег полковника МВД Захарченко

Красная весна13:51
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Политика

Командующий КСИР извинился за сбитый украинский самолет

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами извинился в воскресенье за сбитый по ошибке украинский самолет.
ТАСС 14:35
Игры

GTA IV больше нельзя купить в Steam

3DNews вчера в 04:09
Происшествия

Врач сообщил о состоянии Литвиновой после ДТП

Позже Литвинова в своем Instagram сообщила, что она получила травму подбородка, но с ней все хорошо, так как доктор Кулиев наложил швы.
РБК 16:03
Футбол

«Реал» в серии пенальти выиграл Суперкубок Испании

Газета.Ru 15:48
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Ожидаемую Cyberpunk 2077 воссоздали в виде игры для первой PlayStation

Напомним, выход Cyberpunk 2077 запланирован на 16 апреля 2020 года для компьютеров, Xbox One и PlayStation 4.
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Шоу-бизнес

Мария Миронова впервые показала младшего сына

Мария Миронова впервые показала младшего сына Актриса выложила трогательный снимок.
Экспресс газета 11:52
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Якобы врачи выписали актрису, поскольку дальнейшее лечение было бессмысленным, сообщает «Свободная пресса».
Bimru.ru 04:56
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

Сбережения из Пенсионного фонда России (ПФР) можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
RT на русском 11:18
Происшествия

Модель Ксения Пунтус находится в реанимации

Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
РИА Новости 11:20
Экономика

Банки начали устанавливать комиссии за переводы по номеру телефона

Банки начали устанавливать комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП).
Известия 09 января в 13:30
Политика

Франция, Германия и Великобритания призвали Иран к диалогу

Лидеры Франции, Германии и Великобритании призвали Иран отменить все шаги, противоречащие Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Rambler News Service 13:14
Происшествия

СК установил причину аварии SSJ-100 в Шереметьево

Следствие пришло к однозначному выводу, что в крушении самолета Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево виноват командир экипажа Денис Евдокимов, продолжения расследования о действиях наземных служб не будет.
ТАСС 12:32
Армия и оружие

Стало известно об ударе по авиабазе с американскими военными в Ираке

Lenta.ru 13:24
Шоу-бизнес

Лиза Боярская накормила мужа жареными червями

В этом году Лиза Боярская новогодние каникулы решила провести не в промозглом Санкт-Петербурге или холодной Москве, а у теплого моря, поэтому еще в конце прошлого года актриса собрала чемоданы и вместе с мужем Максимом Матвеевым и сыновьями улетела на юг.
Uznayvse.ru вчера в 12:25
Политика

Нетаньяху обвинил Иран во лжи об авиакатастрофе под Тегераном

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал Иран после крушения Boeing 737–800 «Международных авиалиний Украины».
НТВ 06:26
Происшествия

Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске

Интерфакс вчера в 11:09
Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Васильева подчеркнула, что не все соблюдают формулу "70 на 30", введение единой системы должно поменять ситуацию и прописать базовые гарантии на федеральном уровне.
Газета.Ru 15:27
Происшествия

СК назвал мотив убийства главы центра «Э» Ингушетии

ТАСС 12:50
Политика

Путин обсудил с Макроном ситуацию в Ливии

Российская газета 11:09
Общество

Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог в России

Эксперты Счетной палаты выявили недостоверность данных о сокращении аварийно-опасных участков, где происходят дорожно-транспортные происшествия (ДТП), предоставляемых региональными властями в правительство в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
РБК 16:00
Шоу-бизнес

Галина Польских опровергла сообщения о госпитализации

Московский Комсомолец 08:25
Футбол

Почеттино может возглавить «Барселону»

Бывший главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино может стать новым наставником "Барселоны".
Газета.Ru 16:02
Общество

Министр культуры сменил умершего после 50 лет правления султана Омана

РБК вчера в 05:43
Шоу-бизнес

Полина Гагарина показала фото в бикини в рекордно низком весе

Снимок был опубликован после признания исполнительницы, что ее вес достиг рекордно низкой отметки.
Слово и Дело вчера в 09:48
Экономика

В России подорожает черный хлеб

Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 03:03
Спорт

Кулижников с рекордом катка победил на дистанции 1000 м на ЧЕ

Sport24.ru 10:55
Общество

Тысячи килограммов моркови сбросили животным с вертолетов в Австралии

"Сегодня сотрудники сбросили тысячи килограммов еды (в основном, сладкого картофеля и моркови)", - написал он.
Газета.Ru 05:11
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 18:18
Экономика

Что будет с рублем, нефтью и кошельками россиян в 2020 году

Что ждет россиян и их кошельки в 2020 году — «Лента.ру» представляет консенсус-прогноз, составленный на основе экспертной аналитики.
Lenta.ru 16:01
Культура

Церемония вручения «Оскара» вновь пройдет без ведущего

Газета.Ru 09 января в 03:05
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Дмитрий Викторович Захарченко
Российский полковник
Сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации, полковник полиции, кандидат экономических наук. Получил известность в результате скандала в сентябре 2016 года, когда Захарченко, занимавшему на тот момент должность временно исполняющего обязанности начальника одного из управлений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, были предъявлены обвинения в коррупции и злоупотреблении полномочиями, а сам он был арестован и уволен из органов внутренних дел.
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Игорь Краснов
Российский криминалист и следователь, заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации, генерал-лейтенант юстиции.
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