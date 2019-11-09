Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР) в субботу, 9 ноября.

СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска

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