Происшествия
ИзвестияСК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска
Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР) в субботу, 9 ноября.
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Прятали в холодильнике: в доме подозреваемого в убийстве экс-мэра Киселевска найдено оружие
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