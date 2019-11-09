Происшествия

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Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР) в субботу, 9 ноября.
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Убийство экс-главы Киселёвска: у одного из задержанных нашли тайник с оружием

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