Коронавирус
RT на русскомСК нашёл распространителя фейка о продаже масок из гумпомощи КНР
Женщину доставили в Следственный комитет и допросили. Петренко добавила, что подозреваемой предъявят обвинение в ближайшее время. Ранее СК возбудил уголовное дело против распространителя недостоверной информации о продаже в Москве защитных масок из гуманитарной помощи, поступившей из Китая.
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Армия и оружие
В Sohu заявили о способности «парного» применения J-20 и H-20 вывести ВВС НОАК на новый уровень
Актуальные Новости 03:08
Экономика
Кабмину предложили признать СМИ пострадавшей от коронавируса отраслью
Губернатор Красноярского края Александр Усс направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с предложением включить СМИ в перечень наиболее пострадавших из-за ситуации с коронавирусом отраслей.
RT на русском 01:00
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына
Жительница Коломны призналась, что убила своего 9-месячного ребёнка из-за его болезни, ей предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.
РИА Новости 02:44
Общество
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса
Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета.
ТАСС вчера в 19:28
Общество
Глава района Адыгеи ушёл в отставку после вспышки COVID-19
Руководитель управления Роспотребнадзора по Адыгее Сергей Завгородний 19 мая на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом сообщил, что такое скоплении людей стало причиной вспышки заболеваемости COVID-19.
REGNUM 02:24
Общество
Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса
Во время очередного похода в Приполярном Урале туристы наткнулись на уникальную гору, напомнившую очевидцам о пирамидах в Египте.
Дни24 19 мая в 08:05
ЖКХ
Депутаты предложили повысить платежи ЖКХ
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий включить в стоимость тарифов на жилищно-коммунальные услуги оплату общедомовых нужд (ОДН).
Московский Комсомолец вчера в 11:16
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском вчера в 10:24
Политика
Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru вчера в 14:15
Общество
Сенаторы предложили закрепить в законе понятие «самоизоляция»
Комитет Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству предложил законодательно закрепить понятие самоизоляции, а также порядок ее введения и предел полномочий регионов.
Коммерсантъ 02:42
Здоровье
Названа категория людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Мокрышева уточнила, что риск заражения коронавирусом никак не связан с избыточным весом человека.
РИА Новости вчера в 17:51
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости вчера в 07:33
Политика
Украина выразила протест Болгарии из-за вмешательства в дела страны
МИД Украины в ответ на принятие Болгарией декларации заявил, что «вопросы административно-территориального устройства Украины относится к исключительной компетенции органов государственной власти Украины» и попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела страны «совершенно неприемлемы».
Известия вчера в 18:02
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
Падение курса биткоина до $9300 связали с Сатоши Накамото
«О перемещении 50 BTC сообщили Whale Alert, затем началось падение курса», — написали CoinMetrics в своем Twitter-аккаунте.
РБК 03:10
Общество
В «Красном и белом» ответили на угрозу Куйвашева отозвать лицензию
Сегодня Евгений Куйвашев заявил, что если торговая сеть не устранит недостатки, то ей грозит лишение лицензии.
ТагилСити.ру вчера в 13:16
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Общество
Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение самолетов
Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о норме заполнения салона самолетов.
Коммерсантъ 02:55
Происшествия
В обсерваторе под Томском скончались двое вахтовиков
В обсерваторе "Зеленый мыс" под Томском после возвращения с Чаяндинского месторождения, которое находится в Якутии, скончались двое вахтовиков.
Российская газета 02:32
Политика
В Думу внесли проект о разрешении ввоза дефицитных санкционных товаров
«Меры воздействия (противодействия), предусмотренные п. 2 ст. 2 настоящего федерального закона, не применяются в отношении жизненно необходимых товаров, которые являются дефицитными или аналоги которых не производятся в Российской Федерации», — говорится в законопроекте.
РБК вчера в 14:41
Общество
Мясников назвал бредом информацию о двух сторонах медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал данные о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей на YouTube-канале "Cтопкоронавирус.рф".
Газета.Ru 01:17
Происшествия
В России разоблачили международную банду торговцев героином
В России разоблачена трансграничная этническая преступная группировка, которая занималась торговлей афганским героином.
Известия 02:49
Интернет
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат».
CNews вчера в 03:19
Общество
В Москве за сутки от коронавируса вылечились 3746 человек
RT на русском 02:21
Авто
Hyundai Santa Fe получит интерьер в стиле нового Mercedes-Benz S-Class
Центральные дефлекторы, судя по фотографии, уступят место тачскрину и переедут вверх, а сам дисплей, как на новом S-Class, плавно «перейдет» в стильную глянцевую центральную консоль.
Автоновости дня вчера в 02:35
Происшествия
В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
Отмечается, что утром 20 мая поступило сообщение о том, что на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей нашли тела двух мужчин 57 и 40 лет с огнестрельными ранениями.
РИА Новости вчера в 23:34
Общество
Гидрометцентр: Сроки возвращения тепла в Москву сдвинулись
Ранее в Гидрометцентре рассказали, что погода в первый месяц лета будет вполне благоприятной.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
Варвара Караулова выйдет замуж за своего адвоката
Бывшая заключенная вологодской колонии, осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ выходит замуж за своего адвоката Олега Елисеева.
Ranpress.ru 02:43
Здоровье
9 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области
Мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию проводятся в отношении 795 человек, бывших в контакте с заболевшими.
Телепорт 19 мая в 04:36