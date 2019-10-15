с чего всё началось

Криминалисты Следственного комитета могут по видеозаписям установить личности преступников, даже если их лица скрыты под маской. Об этом говорится в выпуске программы «Чудеса криминалистики» на YouTube-канале СК.

СК научился распознавать на видео скрытые под маской лица

Происшествия СК проводит обыски по делу ФБК в 30 регионах России Следственный комитет подтвердил, что по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) проводятся обыски в 30 регионах России.

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