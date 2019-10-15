Происшествия
РБКСК научился распознавать на видео скрытые под маской лица
Криминалисты Следственного комитета могут по видеозаписям установить личности преступников, даже если их лица скрыты под маской. Об этом говорится в выпуске программы «Чудеса криминалистики» на YouTube-канале СК.
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с чего всё началось
В программе "Чудеса криминалистики", появившейся на официальном канале ведомства в YouTube, отмечается, что в интернете следы преступления представляют комбинацию цифр, которую преступники пытаются уничтожить.Инфорос03:27
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Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте
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Газета.Ru вчера в 22:59
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СК проводит обыски по делу ФБК в 30 регионах России
Следственный комитет подтвердил, что по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) проводятся обыски в 30 регионах России.
Газета.Ru 04:34
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Россиянок приняли за проституток и не пустили в Корею
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Рамблер 04:21
Происшествия
В Петербурге перевернулся микроавтобус, есть погибший
В Курортном районе Петербурга перевернулся микроавтобус Peugeot, один человек погиб, еще семеро пострадали.
Интерфакс 04:08
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На завершившемся в Японии Кубке мира по волейболу мужская сборная России заняла шестое место.
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Политика
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Президент РФ Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту имени Короля Халеда саудовской столицы, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:41
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Авто
Проводку Lada Vesta на возможный дефект проверит АвтоВАЗ
Возможная деталь с изъяном имеет индекс 8450033749, в документе сказано, что установка данной запчасти производилась в период с 31 авгусат по 10 октября 2019 года, на 6212 автомобилей Lada Vesta.
ГЛАС.RU 03:18
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Латвия конфисковала миллионы долларов у окружения Януковича
Латвийский суд признал преступным происхождение средств на сумму свыше 30 миллионов долларов, которые связывают с окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Lenta.ru 04:34
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Волгоградские НКО стали победителями конкурса президентских грантов
81,8 млн рублей президентских грантов получили 76 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Волгоградской области после второго в 2019 году конкурса.
Волгоградская правда 04:15
Происшествия
Адвокаты сестёр Хачатурян ответили на вопросы RT об уголовном деле
Адвокаты девушек Мари Давтян, Алексей Липцер, Ярослав Пакулин и Алексей Паршин в беседе с RT ответили на главные вопросы, возникшие за время следствия.
RT на русском 02:11
Общество
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.
Газета.Ru вчера в 16:27
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
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Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым
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Актуальные Новости 12 октября в 10:44
Общество
В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка
Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Армия и оружие
Десантные катера на воздушной подушке «Зубр» будут модифицированы
Sudostroenie.info 04:29
Кино
Женщину-кошку в новом «Бэтмене» сыграет Зои Кравиц
Ранее Женщину-кошку в фильмах про Бэтмена играли Ли Мериуэзер (1966 год), Мишель Пфайффер (1992 год), Халле Берри (2004 год) и Энн Хэтэуэй (2012 год).
Афиша Daily 02:05
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Смартфон Honor 20 Youth Edition для молодёжи дебютирует 15 октября
Ориентированный на молодёжь смартфон Honor 20 Youth Edition дебютирует на рынке 15 октября.
OAnews вчера в 02:07
Музыка
Группа «Кино» выступит в Петербурге спустя 30 лет
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ЖКХ
В России может появиться единая платежка по ЖКУ
Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия вчера в 19:15
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Курды договорились с Дамаском разместить войска на границе с Турцией
Телеканал 360° 13 октября в 17:10
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XXII век 04:02