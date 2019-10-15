Происшествия

РБКРБКСК научился распознавать на видео скрытые под маской лица

Криминалисты Следственного комитета могут по видеозаписям установить личности преступников, даже если их лица скрыты под маской. Об этом говорится в выпуске программы «Чудеса криминалистики» на YouTube-канале СК.
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с чего всё началось
В программе "Чудеса криминалистики", появившейся на официальном канале ведомства в YouTube
, отмечается, что в интернете следы преступления представляют комбинацию цифр, которую преступники пытаются уничтожить.
Инфорос03:27

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