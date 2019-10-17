Происшествия
RT на русскомСК назвал главную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100
Большинство пассажиров самолёта SSJ-100, потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево, погибли от дыма и огня. Об этом сообщил руководитель главного управления криминалистики СК Зигмунд Ложис.
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Как эксперты раскрывают преступления и решают кадровые вопросы Руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета России (СКР) генерал-лейтенант юстиции Зигмунд Ложис рассказал “Ъ” об уникальных экспертизах и исследованиях, которые проводят его специалисты, опровергнув известную поговорку о том, что криминалист — это уставший следователь.Коммерсантъвчера в 18:21
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Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»
Ученица четвертого класса школы в Поронайске оказалась на больничной койке после избиения одноклассниками, сообщило агентство "Интерфакс".
Российская газета 04:14
Происшествия
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в школьном туалете
В новосибирской школе №112 нашли тело старшеклассницы, сообщает местное издание VN.ru.
РБК 02:00
Здоровье
В Минздраве сообщили о росте продолжительности жизни россиян
ToDay News Ufa вчера в 15:48
Здоровье
Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки
Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда вчера в 02:30
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском вчера в 12:38
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru 15 октября в 14:48
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Кино
Советский фильм «Вий» вошел в топ лучших фильмов ужасов в истории
Народные новости вчера в 04:13
Происшествия
Двое мужчин изнасиловали болгарского студента в Петербурге
В Санкт-Петербурге двое неизвестных напали на студента из Болгарии и изнасиловали его, сообщает РЕН ТВ в четверг, 17 октября.
Известия 05:29
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение-2020»
На Украине назвали новые правила национального отбора на "Евровидение-2020". Об этом сообщило агентство УНИАН.
Piter.tv вчера в 09:32
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову
Друзья и коллеги актера Дмитрия Марьянова почтили его память 15 октября.
Петербургский дневник вчера в 18:33
Происшествия
Трое вахтовиков из Башкирии погибли в аварии в Свердловской области
Сегодня, 17 октября, в Свердловской области погибли трое вахтовиков из Башкирии.
Уфа1.ру 04:52
Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров отрицает зачистку своего окружения
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «выдумками» расследование журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной о зачистке его ближайшего окружения в республике и пытках высокопоставленных чиновников и силовиков в «секретных тюрьмах».
Новая газета 02:50
Общество
«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах
Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
REGNUM вчера в 15:30
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Политика
В Минске по запросу США задержана россиянка Анна Богачева
В феврале прошлого года Минюст США предъявил обвинение трем организациям и 13 россиянам, в том числе Богачевой, по делу о вмешательстве в выборы президента 2016 года.
Эхо Москвы 15 октября в 07:09
Экономика
Госдума случайно добавила налогов на триллион рублей
Принятые Госдумой и подписанные президентом России поправки к Налоговому кодексу допускают взимание с российского бизнеса дополнительных налогов на сотни миллиардов или триллионы рублей.
Lenta.ru 04:26
Гаджеты
Стала известна себестоимость нового iPhone 11 Pro Max
Известно, что сегодня новенький iPhone 11 Pro Max на 512 гигабайт стоит 1249 долларов в США и 131 990 рублей в России (согласно данным на официальном сайте Apple).
Playboyrussia.com 03:49
Космос
NASA показало новые скафандры для полетов на Луну
Как подчеркнули инженеры NASA, по своим характеристикам скафандры нового поколения значительно превосходят те, которые использовались во времена Нила Армстронга и других участниках первых полетов к Луне.
Москва 24 вчера в 05:52
Политика
Белый дом подтвердил подлинность письма Трампа к Эрдогану
Подлинность письма, направленного президентом США Дональдом Трампом турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в день начала турецкой военной операции в Сирии, подтвердили в Белом доме.
Газета.Ru 05:30
Происшествия
В России увеличилось число раскрытых преступлений
Количество раскрытых уголовных дел о преступлениях прошлых лет увеличилось на 10%, — отметил Бастрыкин.
News.ru вчера в 13:12
Происшествия
Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Известия вчера в 09:14
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 05:20
Экономика
«Эксмо-АСТ» продаст одно из крупнейших издательств учебной литературы
По данным "Эксмо-АСТ", общий объем рынка учебной литературы в прошлом году составил 26 млрд руб. Доли изданий распределились следующим образом: "Просвещение" — 42%, "Российский учебник" — 30%, другие небольшие издательства — 18%.
Коммерсантъ 00:21
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике
Телепрограмма 14 октября в 11:36
Политика
Володин рассказал о фактах вмешательствах во внутренние дела России
Россия, как и Венесуэла, столкнулась с вмешательством во внутренние дела.
REGNUM 02:49
Общество
Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане
16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.
REGNUM 01:39
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк рассказала о ее здоровье
Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк опровергли сообщения о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» пребывает в коме.
Росбалт 15 октября в 05:39