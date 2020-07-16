Происшествия
РБКСК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.
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Происшествия
Пожар на десантном корабле ВМС США в Сан-Диего потушен
Московский Комсомолец 18:15
Шоу-бизнес
Лидер Little Big купил Porsche Cayenne за 7 млн рублей
Лидер петербургской фрик-рэйв-группы Little Big Илья Прусикин купил свой первый роскошный автомобиль Porsche Cayenne.
АБН 08:58
Армия и оружие
Разведка США засекла повышенную готовность ПВО Ирана
По данным американской разведки, сегменты противовоздушной обороны Ирана были приведены в состояние повышенной готовности после пожара на атомном объекте в Натанзе и некоторых других событий.
Ридус 19:15
Общество
Twitter начал блокировать пытавшиеся сменить пароль аккаунты
Вашингтон, 16 июля 2020, 22:56 — REGNUM Руководство Twitter заявило, что в рамках борьбы с хакерским взломом блокирует все аккаунты, которые пытались сменить пароль в течение последних 30 дней.
REGNUM 15:56
Общество
ФСБ предъявила Мосгорсуду секретные сведения из дела Ивана Сафронова
ФСБ представила Мосгорсуду секретные сведения из дела журналиста Ивана Сафронова.
BFM.ru 07:41
Армия и оружие
Стало известно о ранении российских военных в результате авиаудара Турции
Lenta.ru 12:30
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
Общество
В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.
RT на русском 16:17
Происшествия
СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой
RT на русском 19:15
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Происшествия
На Кубани судью заподозрили в получении взятки
Судья на Кубани подозревается в получении взятки в 1 миллион рублей за неправосудное решение о праве собственности на 67 объектов в Темрюкском районе, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
РИА Новости 07:05
Финансы
В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки
"Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин.
ТАСС 06:54
Армия и оружие
США намерены наладить производство вооружения СССР
США намерены начать выпуск советского оружия и необходимых для него боеприпасов.
Газета.Ru 05:51
Технологии
Электродвигатель на технологии сверхпроводимости в России испытали
Российские ученые первыми в мире испытали электродвигательную установку, разработанную на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости, который питается от аккумулятора.
МедиаПоток 00:45
Общество
В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
RT на русском 00:55
Финансы
Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд
Россия сократила вложения в государственные бумаги США до $5,39 млрд за май текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского министерства финансов.
Газета.Ru 17:15
Энергетика
Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%
Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ 13:52
Политика
Глава РФПИ отверг обвинения Лондона в краже данных о вакцине
У России нет нужды красть разработки вакцин от COVID-19, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ответ на обвинения в попытках похитить российскими хакерами данные препаратов, разработанных в Великобритании.
Российская газета 14:10
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Авто
Аналитик удивил своим прогнозом по Tesla Илона Маска
32CARS.ru 11:46
Кино
Вышел сериал по мотивам романа Олдоса Хаксли
Ореанда-Новости 17:43
Общество
Активисты с баннером перекрыли Невский проспект в Петербурге
Петербургские активисты перекрыли Невский проспект. Telegram-каналы распространили фото и видео протестной акции.
Росбалт 08:51
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия 15:55
Армия и оружие
Пентагон подтвердил испытания «супер-пупер» ракеты Трампа
Пентагон подтвердил, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, о которой рассказывал Дональд Трамп, превышала скорость звука в 17 раз, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 19:10
Общество
Стало известно о масштабах наблюдения за россиянами во время пандемии
Международная правозащитная группа «Агора» опубликовала доклад о масштабах наблюдения за россиянами во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 12:17
Общество
Бывший российский губернатор купил коттедж стоимостью в 30 своих годовых зарплат
Бывший курганский губернатор Олег Богомолов в 2014 году купил коттедж с земельным участком в Москве, стоимость недвижимости оценивается в 100 миллионов рублей.
Lenta.ru 11:01