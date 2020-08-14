СК назвал мотив убийства главы центра «Э» МВД Ингушетии

В Следственном комитете РФ назвали мотив убийства начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. По версии следователей, устранив офицера полиции, подозреваемые хотели запугать работников МВД.