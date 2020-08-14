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Российская газета
Российская газета

СК назвал мотив убийства главы центра «Э» МВД Ингушетии

В Следственном комитете РФ назвали мотив убийства начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. По версии следователей, устранив офицера полиции, подозреваемые хотели запугать работников МВД.В источнике
С чего всё началось
Следственный комитет предъявил обвинение организатору и 11 участникам террористического сообщества, напавшего на главу Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщили
 в пятницу, 14 августа, в ведомстве.
Известия03:44
Подробнее о событии
Интерфакс

Фигурантам дела об убийстве начальника ингушского Центра «Э» вменили терроризм

Интерфакс04:49
Московский Комсомолец

Убийство главы центра «Э» в Ингушетии расследуют как терроризм

Московский Комсомолец05:47
RT на русском

СК назвал мотив убийства главы центра «Э» МВД Ингушетии

RT на русском03:56
ТАСС

СК обвинил в терроризме 12 фигурантов дела о нападении на главу Центра «Э» по Ингушетии

ТАСС04:04
РИА Новости

СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы Центра «Э» в Ингушетии

РИА Новости03:56
Газета.Ru

СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы центра «Э» МВД Ингушетии

Газета.Ru04:30
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СК предъявил обвинение организатору убийства главы ингушского центра «Э»

Известия03:44

Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

«Не думаю, что мы по-прежнему можем называть Лукашенко легитимным, поскольку в Беларуси нет свободных демократических выборов», – заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью британскому телеканалу Sky News 13 августа.
Евразия.Эксперт03:03
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

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РИА Новостивчера в 14:54
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Discover2405:08
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РБК04:17
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Газета.Ru04:13