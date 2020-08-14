с чего всё началось

В Следственном комитете РФ назвали мотив убийства начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. По версии следователей, устранив офицера полиции, подозреваемые хотели запугать работников МВД.

Происшествия Адвокат Ефремова на допросах поддерживал признание вины актером Актер Михаил Ефремов на допросах полностью признавал свою вину в ДТП и раскаивался в содеянном, в этом его поддерживал адвокат Эльман Пашаев. 1

Общество Россияне пожаловались на поборы в школах из-за коронавируса Руководство школ в некоторых российских регионах потребовало от родителей сдать деньги на рециркуляторы (очистители) воздуха, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора по профилактике и борьбе с коронавирусом. 13

Экономика В России за год закрылись более миллиона предприятий МСП Россия к августу 2020 года потеряла 1 млн 95 тыс. 423 микро-, малых и средних предприятия (МСП), или почти каждый пятый бизнес в этом секторе, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. 5

Авто В McLaren считают несправедливой систему условных баллов В McLaren считают эту систему несправедливой, поскольку клиентские команды Racing Point и AlphaTauri сейчас используют детали машин Mercedes и Red Bull 2019 года, которые невозможно омологировать, а в следующем году перейдут на использование таких же решений 2020 года, прибавив в эффективности машины без расходования условных баллов.

Футбол Семин выступил с критикой руководства «Локомотива» Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин раскритиковал руководство клуба за недавнюю встречу с болельщиками, на которой генеральный директор Василий Кикнадзе вступил в перепалку с поклонниками клуба.

Здоровье В Горном Алтае зафиксировали вспышку бубонной чумы Напомним, в начале июля в северных районах Монголии и Китая была зарегистрирована вспышка бубонной чумы – двое человек заразились, употребив в пищу сурка. 6

Игры Remedy показала первые 15 минут дополнения AWE к игре Control Вашингтон, 14 августа 2020, 07:24 — REGNUM Финская студия Remedy выложила в сеть ролик с демонстрацией первых 15 минут игрового процесса дополнения AWE к Control. 1

Общество Названы страны СНГ, готовые возобновить авиасообщение с Россией Москва, 13 августа 2020, 13:37 — REGNUM Вероятнее всего Россия возобновит авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября 2020 года. 127

Хоккей «Вашингтон» проиграл «Айлендерс» в первом матче серии плей-офф НХЛ Американский хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" уступил в первой встрече серии "Нью-Йорку" Поединок закончился со итоговым счётом 4:2 в пользу "островитян".

Футбол ФК «Локомотив» расторг контракт с вратарем Медведевым Московский футбольный клуб "Локомотив" расторг контракт с вратарем Никитой Медведевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Шоу-бизнес Дочь певицы Легкоступовой сообщила о ее тяжелом состоянии Певица Валентина Легкоступова находится в крайне тяжелом состоянии в коме, об этом сообщила в Instagram дочь артистки Анетта Бриль. 34

Политика Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР, чтобы проверить наличие иностранного гражданства у депутатов, сообщается на сайте нижней палаты. 253

Политика Глава экзархата РПЦ в Белоруссии призвал Лукашенко остановить насилие Митрополит Минский и Заславский Павел, возглавляющий Белорусский экзархат Русской православной церкви (РПЦ), обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом остановить насилие, сообщает ТАСС. 16

Общество Собянин заявил об отмене школьных линеек в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столичных школах 1 сентября не будет традиционных линеек и других массовых мероприятий. 1,4K

Кино Фильмы с Мэг Райан возглавили рейтинг романтических комедий Возглавил рейтинг лучший фильм в жанре ромком «Когда Гарри встретил Салли» с Мэг Райан и Билли Кристаллом в главных ролях. 4

Политика Особое мнение: Виктор Шендерович Виктор Шендерович был сегодня в программе "Особое мнение".

Политика Пушков прокомментировал призыв наказать РФ из-за Белоруссии Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал призыв депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России из-за протестов в Белоруссии, сообщает News.ru. 381