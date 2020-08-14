Происшествия
Российская газетаСК назвал мотив убийства главы центра «Э» МВД Ингушетии
В Следственном комитете РФ назвали мотив убийства начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. По версии следователей, устранив офицера полиции, подозреваемые хотели запугать работников МВД.
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с чего всё началось
Следственный комитет предъявил обвинение организатору и 11 участникам террористического сообщества, напавшего на главу Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщили в пятницу, 14 августа, в ведомстве.Известия03:44
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Общество
Путин: из-за коронавируса темпы ввода жилья в России снизились на 11%
Темпы ввода жилья в РФ в связи с коронавирусом снизились на 11%, сообщил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 06:13
Общество
ЦБ ответил на предложение ввести 300-рублевую купюру в России
С предложением ввести новую банкноту по случаю 300-летия города ранее выступил депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков.
Lenta.ru 06:57
Происшествия
Адвокат Ефремова на допросах поддерживал признание вины актером
Актер Михаил Ефремов на допросах полностью признавал свою вину в ДТП и раскаивался в содеянном, в этом его поддерживал адвокат Эльман Пашаев.
ТАСС 07:08
Общество
Россияне пожаловались на поборы в школах из-за коронавируса
Руководство школ в некоторых российских регионах потребовало от родителей сдать деньги на рециркуляторы (очистители) воздуха, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора по профилактике и борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 06:27
Экономика
В России за год закрылись более миллиона предприятий МСП
Россия к августу 2020 года потеряла 1 млн 95 тыс. 423 микро-, малых и средних предприятия (МСП), или почти каждый пятый бизнес в этом секторе, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Росбалт 02:35
Авто
В McLaren считают несправедливой систему условных баллов
В McLaren считают эту систему несправедливой, поскольку клиентские команды Racing Point и AlphaTauri сейчас используют детали машин Mercedes и Red Bull 2019 года, которые невозможно омологировать, а в следующем году перейдут на использование таких же решений 2020 года, прибавив в эффективности машины без расходования условных баллов.
F1news.ru 07:35
Футбол
Семин выступил с критикой руководства «Локомотива»
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин раскритиковал руководство клуба за недавнюю встречу с болельщиками, на которой генеральный директор Василий Кикнадзе вступил в перепалку с поклонниками клуба.
Российская газета 07:23
Здоровье
В Горном Алтае зафиксировали вспышку бубонной чумы
Напомним, в начале июля в северных районах Монголии и Китая была зарегистрирована вспышка бубонной чумы – двое человек заразились, употребив в пищу сурка.
ТВК 06:39
Игры
Remedy показала первые 15 минут дополнения AWE к игре Control
Вашингтон, 14 августа 2020, 07:24 — REGNUM Финская студия Remedy выложила в сеть ролик с демонстрацией первых 15 минут игрового процесса дополнения AWE к Control.
REGNUM 00:24
Общество
В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными
Замминистра МВД Белоруссии Александр Барсуков отверг обвинения в издевательствах над задержанными во время протестов в Минске, передает портал tut.by.
Ведомости 01:27
Шоу-бизнес
66-летняя певица Любовь Успенская заявила, что вновь стала мамой
Певица Любовь успенская поделилась видео, в котором будто бы хочет усыновить маленького мальчика.
iReactor 04:43
Экономика
В России предлагают ввести новую выплату для граждан с низким доходом
Экономист отмечает, что гражданам, у которых на счету менее 30 000 рублей, необходимо в заявительном порядке выплачивать помощь в два прожиточных минимума.
Evo-rus.com 02:28
Общество
Названы страны СНГ, готовые возобновить авиасообщение с Россией
Москва, 13 августа 2020, 13:37 — REGNUM Вероятнее всего Россия возобновит авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября 2020 года.
REGNUM вчера в 06:36
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» в первом матче серии плей-офф НХЛ
Американский хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" уступил в первой встрече серии "Нью-Йорку" Поединок закончился со итоговым счётом 4:2 в пользу "островитян".
Честный рейтинг букмекеров вчера в 03:37
Экономика
Доходы членов правления «Газпрома» выросли на 33% в первом полугодии
Доходы членов правления «Газпрома» в первом полугодии увеличились на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчетности компании по РСБУ.
Ведомости вчера в 10:18
Происшествия
Четырехлетняя девочка погибла в Крыму после наезда пьяного водителя
В результате погибла четырехлетняя девочка, еще двое детей получили травмы. Об этом в пятницу, 14 августа, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Известия 02:53
Футбол
ФК «Локомотив» расторг контракт с вратарем Медведевым
Московский футбольный клуб "Локомотив" расторг контракт с вратарем Никитой Медведевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
ТАСС Спорт 07:38
Шоу-бизнес
Дочь певицы Легкоступовой сообщила о ее тяжелом состоянии
Певица Валентина Легкоступова находится в крайне тяжелом состоянии в коме, об этом сообщила в Instagram дочь артистки Анетта Бриль.
BFM.ru вчера в 06:11
Политика
Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР, чтобы проверить наличие иностранного гражданства у депутатов, сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъ 03:21
Политика
Глава экзархата РПЦ в Белоруссии призвал Лукашенко остановить насилие
Митрополит Минский и Заславский Павел, возглавляющий Белорусский экзархат Русской православной церкви (РПЦ), обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом остановить насилие, сообщает ТАСС.
РБК 07:25
Общество
Собянин заявил об отмене школьных линеек в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столичных школах 1 сентября не будет традиционных линеек и других массовых мероприятий.
RT на русском вчера в 14:26
Технологии
Firaxis Games выпустила игру Civilization 6 на Android-устройствах
Напомним, в Civilization 6 геймеры развивают своё государство на протяжении нескольких тысяч лет.
REGNUM 02:34
Политика
В Белоруссии МАЗ и другие крупные заводы провели акции протеста
Известия вчера в 15:55
Кино
Фильмы с Мэг Райан возглавили рейтинг романтических комедий
Возглавил рейтинг лучший фильм в жанре ромком «Когда Гарри встретил Салли» с Мэг Райан и Билли Кристаллом в главных ролях.
МИР 24 12 августа в 20:00
Политика
Особое мнение: Виктор Шендерович
Виктор Шендерович был сегодня в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы вчера в 13:01
Политика
Пушков прокомментировал призыв наказать РФ из-за Белоруссии
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал призыв депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России из-за протестов в Белоруссии, сообщает News.ru.
Москва 24 02:12
Происшествия
Задержан организатор схемы по выводу из России миллиардов рублей
Несколько миллиардов рублей удалось незаконно вывести за рубеж организатору преступной группы, членов которой задержали на днях в Москве, Крыму, на Кубани, в Волгоградской и Тульской областях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Вести.Ru 04:01