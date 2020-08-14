Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаСК назвал мотив убийства главы центра «Э» МВД Ингушетии

В Следственном комитете РФ назвали мотив убийства начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. По версии следователей, устранив офицера полиции, подозреваемые хотели запугать работников МВД.
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Следственный комитет предъявил обвинение организатору и 11 участникам террористического сообщества, напавшего на главу Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщили
 в пятницу, 14 августа, в ведомстве.
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Фигурантам дела об убийстве начальника ингушского Центра «Э» вменили терроризм

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СК назвал мотив убийства главы центра «Э» МВД Ингушетии

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СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы центра «Э» МВД Ингушетии

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СК предъявил обвинение организатору убийства главы ингушского центра «Э»

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Общество

Путин: из-за коронавируса темпы ввода жилья в России снизились на 11%

Темпы ввода жилья в РФ в связи с коронавирусом снизились на 11%, сообщил президент РФ Владимир Путин.
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Общество

ЦБ ответил на предложение ввести 300-рублевую купюру в России

С предложением ввести новую банкноту по случаю 300-летия города ранее выступил депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков.
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Происшествия

Адвокат Ефремова на допросах поддерживал признание вины актером

Актер Михаил Ефремов на допросах полностью признавал свою вину в ДТП и раскаивался в содеянном, в этом его поддерживал адвокат Эльман Пашаев.
ТАСС 07:08
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Общество

Россияне пожаловались на поборы в школах из-за коронавируса

Руководство школ в некоторых российских регионах потребовало от родителей сдать деньги на рециркуляторы (очистители) воздуха, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора по профилактике и борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 06:27
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Экономика

В России за год закрылись более миллиона предприятий МСП

Россия к августу 2020 года потеряла 1 млн 95 тыс. 423 микро-, малых и средних предприятия (МСП), или почти каждый пятый бизнес в этом секторе, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
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ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов. Лукашенко избрали президентом

ТАСС 07:34
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Авто

В McLaren считают несправедливой систему условных баллов

В McLaren считают эту систему несправедливой, поскольку клиентские команды Racing Point и AlphaTauri сейчас используют детали машин Mercedes и Red Bull 2019 года, которые невозможно омологировать, а в следующем году перейдут на использование таких же решений 2020 года, прибавив в эффективности машины без расходования условных баллов.
F1news.ru 07:35
Футбол

Семин выступил с критикой руководства «Локомотива»

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин раскритиковал руководство клуба за недавнюю встречу с болельщиками, на которой генеральный директор Василий Кикнадзе вступил в перепалку с поклонниками клуба.
Российская газета 07:23
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В Горном Алтае зафиксировали вспышку бубонной чумы

Напомним, в начале июля в северных районах Монголии и Китая была зарегистрирована вспышка бубонной чумы – двое человек заразились, употребив в пищу сурка.
ТВК 06:39
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Игры

Remedy показала первые 15 минут дополнения AWE к игре Control

Вашингтон, 14 августа 2020, 07:24 — REGNUM Финская студия Remedy выложила в сеть ролик с демонстрацией первых 15 минут игрового процесса дополнения AWE к Control.
REGNUM 00:24
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Общество

В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными

Замминистра МВД Белоруссии Александр Барсуков отверг обвинения в издевательствах над задержанными во время протестов в Минске, передает портал tut.by.
Ведомости 01:27
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Шоу-бизнес

66-летняя певица Любовь Успенская заявила, что вновь стала мамой

Певица Любовь успенская поделилась видео, в котором будто бы хочет усыновить маленького мальчика.
iReactor 04:43
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Экономика

В России предлагают ввести новую выплату для граждан с низким доходом

Экономист отмечает, что гражданам, у которых на счету менее 30 000 рублей, необходимо в заявительном порядке выплачивать помощь в два прожиточных минимума.
Evo-rus.com 02:28
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Общество

Названы страны СНГ, готовые возобновить авиасообщение с Россией

Москва, 13 августа 2020, 13:37 — REGNUM Вероятнее всего Россия возобновит авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября 2020 года.
REGNUM вчера в 06:36
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Хоккей

«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» в первом матче серии плей-офф НХЛ

Американский хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" уступил в первой встрече серии "Нью-Йорку" Поединок закончился со итоговым счётом 4:2 в пользу "островитян".
Честный рейтинг букмекеров вчера в 03:37
Экономика

Доходы членов правления «Газпрома» выросли на 33% в первом полугодии

Доходы членов правления «Газпрома» в первом полугодии увеличились на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчетности компании по РСБУ.
Ведомости вчера в 10:18
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Происшествия

Четырехлетняя девочка погибла в Крыму после наезда пьяного водителя

В результате погибла четырехлетняя девочка, еще двое детей получили травмы. Об этом в пятницу, 14 августа, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Известия 02:53
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Футбол

ФК «Локомотив» расторг контракт с вратарем Медведевым

Московский футбольный клуб "Локомотив" расторг контракт с вратарем Никитой Медведевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
ТАСС Спорт 07:38
Шоу-бизнес

Дочь певицы Легкоступовой сообщила о ее тяжелом состоянии

Певица Валентина Легкоступова находится в крайне тяжелом состоянии в коме, об этом сообщила в Instagram дочь артистки Анетта Бриль.
BFM.ru вчера в 06:11
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Политика

Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР, чтобы проверить наличие иностранного гражданства у депутатов, сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъ 03:21
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Политика

Глава экзархата РПЦ в Белоруссии призвал Лукашенко остановить насилие

Митрополит Минский и Заславский Павел, возглавляющий Белорусский экзархат Русской православной церкви (РПЦ), обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом остановить насилие, сообщает ТАСС.
РБК 07:25
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Общество

Собянин заявил об отмене школьных линеек в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столичных школах 1 сентября не будет традиционных линеек и других массовых мероприятий.
RT на русском вчера в 14:26
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Религия

Православные верующие отмечают Медовый спас и начало Успенского поста

ТАСС вчера в 17:05
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Технологии

Firaxis Games выпустила игру Civilization 6 на Android-устройствах

Напомним, в Civilization 6 геймеры развивают своё государство на протяжении нескольких тысяч лет.
REGNUM 02:34
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Политика

В Белоруссии МАЗ и другие крупные заводы провели акции протеста

Известия вчера в 15:55
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Кино

Фильмы с Мэг Райан возглавили рейтинг романтических комедий

Возглавил рейтинг лучший фильм в жанре ромком «Когда Гарри встретил Салли» с Мэг Райан и Билли Кристаллом в главных ролях.
МИР 24 12 августа в 20:00
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Политика

Особое мнение: Виктор Шендерович

Виктор Шендерович был сегодня в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы вчера в 13:01
Происшествия

В Сибири мужчина погиб, спасая упавшую из окна подругу

Интерфакс 06:46
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Политика

Пушков прокомментировал призыв наказать РФ из-за Белоруссии

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал призыв депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России из-за протестов в Белоруссии, сообщает News.ru.
Москва 24 02:12
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Происшествия

Задержан организатор схемы по выводу из России миллиардов рублей

Несколько миллиардов рублей удалось незаконно вывести за рубеж организатору преступной группы, членов которой задержали на днях в Москве, Крыму, на Кубани, в Волгоградской и Тульской областях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Вести.Ru 04:01
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