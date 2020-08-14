СК назвал мотив убийства главы центра «Э» МВД Ингушетии
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Участники сообщества содержатся под стражей, один из фигурантов объявлен в международный розыск. Ранее СК квалифицировал нападения на Эльджаркиева как теракт. 2 ноября 2019 года в Москве глава центра «Э» МВД Ингушетии и его брат погибли в результате вооружённого нападения.В источнике
С чего всё началось
Следственный комитет предъявил обвинение организатору и 11 участникам террористического сообщества, напавшего на главу Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщили
в пятницу, 14 августа, в ведомстве.
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