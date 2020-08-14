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RT на русском
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СК назвал мотив убийства главы центра «Э» МВД Ингушетии

Участники сообщества содержатся под стражей, один из фигурантов объявлен в международный розыск. Ранее СК квалифицировал нападения на Эльджаркиева как теракт. 2 ноября 2019 года в Москве глава центра «Э» МВД Ингушетии и его брат погибли в результате вооружённого нападения.В источнике
С чего всё началось
Следственный комитет предъявил обвинение организатору и 11 участникам террористического сообщества, напавшего на главу Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщили
 в пятницу, 14 августа, в ведомстве.
Известия03:44
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Газета.Ru

СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы центра «Э» МВД Ингушетии

Газета.Ru04:30
РЕН ТВ

Организатору убийства главы центра «Э» Ингушетии предъявили обвинение

РЕН ТВ04:22
Телеканал 360°

Организатору нападения на начальника Центра «Э» по Ингушетии предъявили обвинение

Телеканал 360°03:45
RT на русском

СК назвал мотив убийства главы центра «Э» МВД Ингушетии

RT на русском03:56
Московский Комсомолец

СК обвинил в терроризме 12 фигурантов дела убийства Эльджаркиева

Московский Комсомолец03:50
РИА Новости

СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы центра «Э» в Ингушетии

РИА Новости03:56
Известия

СК предъявил обвинение организатору убийства главы ингушского центра «Э»

Известия03:44

В России выявили 5065 случаев заражения коронавирусом

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В России выявили 5065 случаев заражения коронавирусом
Новгородские ведомости03:18
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Проект "Доступный интернет", который был призван обеспечить бесплатный доступ к социально важным российским интернет-соединениям, ранее был доступен только в сетях домашнего интернета.
Народные новостивчера в 04:04
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В Татарии планируют переходить на третий этап снятия ограничений

Казань, 13 августа 2020, 11:35 — REGNUM В Татарии управление Роспотребнадзора считает возможным перейти на третий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии, сохранив при этом масочный режим и запрет на массовый мероприятия.
REGNUMвчера в 04:35
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Новые «Люди Икс» от Marvel не будут похожи на фильмы Брайана Сингера

На днях сценарист фильмов «Люди Икс» (2000) и «Люди Икс 2» (2003) Дэвид Хэйтер дал интервью порталу Den of Geek, в котором выразил заинтересованность в работе над предстоящим перезапуском «Людей Икс» от Marvel Studios.
Popcornnews.ru20:00

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16 августа в эфире телеканала «Всё ТВ» видеосервиса Wink состоится эксклюзивная прямая трансляция малоизвестной оперы XVIII века «Капулетти и Монтекки», созданной по мотивам сюжета Шекспира выдающимся итальянским композитором Винченцо Беллини.
Голос адыгавчера в 08:26

Перечислены самые распространенные травмы на протестах в Белоруссии

Самые распространенные травмы, которые получают протестующие в Белорусии в ходе столкновений с ОМОН, — осколочные ранения рук, ног, груди, шеи, лица, глаз, непроникающие пулевые ранения резиновыми пулями с переломами ребер, закрытые черепно-мозговые травмы с ушибленными ранами головы.
Lenta.ru01:27
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Пограничники Беларуси не пустили в страну провокаторов из Латвии

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Российская газета03:47
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Задержан организатор схемы по выводу из России миллиардов рублей

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РБК04:17
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