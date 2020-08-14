СК назвал мотив убийства главы центра «Э» МВД Ингушетии

Участники сообщества содержатся под стражей, один из фигурантов объявлен в международный розыск. Ранее СК квалифицировал нападения на Эльджаркиева как теракт. 2 ноября 2019 года в Москве глава центра «Э» МВД Ингушетии и его брат погибли в результате вооружённого нападения.