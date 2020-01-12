Общество
РБКСК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа. Об этом заявил Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту».
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с чего всё началось
Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.Коммерсантъ12:11
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Общество
Роспотребнадзор рассказал о профилактике болезни Альцгеймера
Специалисты Роспотребнадзора решили дать несколько советов о профилактике болезни Альцгеймера, которая приводит к слабоумию в пожилом возрасте.
Футбол
«ПСЖ» и «Монако» сыграли вничью в чемпионате Франции
"Пари Сен-Жермен" и "Монако" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча в Париже завершилась со счетом 3:3.
Здоровье
Врач-диетолог Торопыгина перечислила лучшие продукты для похудения
Происшествия
На Дальнем Востоке снова «заминировали» образовательные учреждения
Прошлый раз в школы и вузы на Дальнем Востоке анонимные сообщения о взрывных устройствах поступали в декабре.
Общество
В Австралии для кенгуру скинули с воздуха тонны картофеля и моркови
"Сотрудники охраны национальных парков сегодня скинули тысячи килограммов еды, в основном, сладкого картофеля и моркови, для колоний наших кистехвостых каменных кенгуру в Новом Южном Уэльсе", - говорится в сообщении министра.
Игры
В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok
Общество
Старый Новый год в России в 2020 году отмечается с 13 на 14 января
Берберский солнечный календарь схож с юлианским, поэтому Старый Новый год, приходящийся на 11 января, отмечают в Марокко, Тунисе, Алжире.
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Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна
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Армия и оружие
Помпео возмутился обстрелом авиабазы в Ираке
Госсекретарь США Майк Помпео выразил возмущение в связи с ракетным обстрелом авиабазы Балад в Ираке и призвал прилечь к ответственности виновных.
Политика
Преемником Путина станет один из губернаторов, уверены на Западе
В сценарии развития судьбы России, предложенном швейцарским изданием, говорится, что президентом нашей страны станет нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин, он же бывший охранник Путина.
Политика
Блумберг заявил о готовности потратить $1 млрд для победы над Трампом
Экс-мэр Нью-Йорка бизнесмен Майкл Блумберг в ходе встречи со своими сторонниками в Техасе заявил, что готов потратить $1 млрд на президентскую кампанию.
Армия и оружие
Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана
Кино
HBO хочет снять сериал по мотивам фильма «Паразиты»
Происшествия
Сбитая в день рождения Рената Литвинова заявила, что была трезва
Актриса и режиссер Рената Литвинова, которую в воскресенье, 12 января, сбила машина в центре Москвы, обратилась к врачу.
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Экономика
Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь
На этой неделе сотовые операторы «Мегафон» и «ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн») повысят стоимость тарифов для некоторых абонентов.
Происшествия
СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко
Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
Общество
На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана
Из-за извержения вулкана Тааль началась эвакуация жителей трех филиппинских городов. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.
Шоу-бизнес
Ксения Корнева рассказала о работе в «Уральских пельменях»
Относительно недавно стало известно, что между участниками популярного юмористического шоу «Уральские пельмени», созданного на основе бывшей одноименной команды КВН, прошла трещина.
Экономика
Счетная палата указала на недоработки в нацпроекте «Образование»
Счетная палата проанализировала содержание нацпроекта "Образование" и пришла к выводу, что документ не охватывает ряд задач, критически значимых для социально-экономического развития страны.
Футбол
«Ювентус» обыграл «Рому» и возглавил чемпионат Италии
Туринский "Ювентус" в матче 19 тура итальянской Серии А обыграл в гостях "Рому" с результатом 2:1. Эта победа позволила чемпионам Италии вернуться на первое место и выиграть первый круг.
Общество
В Минпросвещения рассказали об изменениях в школьных аттестатах
Министр напомнила, что некоторые школы уже давно используют систему «зачёт-незачёт», однако при получении аттестата все оценки сводятся к пятибалльной системе.
Шоу-бизнес
Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова родила сына новому мужу
Все потому, что Мария увлеклась баскетболистом Андреем Зубковым, который младше нее на 6 лет.
Экономика
В России снизился спрос на майонез в предновогодний период
В России снизился спрос на майонез в предновогодний период, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка розничной торговли.
Политика
США предложили КНДР продолжить переговоры в Стокгольме
Соединенные Штаты обратились к КНДР с предложением возобновить в Стокгольме переговоры по нормализации двусторонних отношений.
Политика
Помпео и глава МИД Турции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Происшествия