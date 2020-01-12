Общество

РБКРБКСК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа. Об этом заявил Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту».
Читать в источнике
Комментировать17
с чего всё началось

Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел

Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.
Коммерсантъ12:11

Подробнее о событии

СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

Коммерсантъ16:30

В СКР назвали мотив убийства российских журналистов в ЦАР в 2018 году

Интерфакс13:08

СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР

РБК14:59

Основной версией убийства российских журналистов в ЦАР Следственный комитет считает ограбление

Эхо Москвы19:03

СК раскрыл причину убийства российских журналистов в ЦАР в 2018 году

Московский Комсомолец13:35

В СК России назвали мотив убийства российских журналистов в ЦАР в 2018 году

REGNUM13:52

В СК назвали мотив убийства российских журналистов в ЦАР

URA.Ru15:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 20:55, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор рассказал о профилактике болезни Альцгеймера

Специалисты Роспотребнадзора решили дать несколько советов о профилактике болезни Альцгеймера, которая приводит к слабоумию в пожилом возрасте.
Discover24 03:17
Футбол

«ПСЖ» и «Монако» сыграли вничью в чемпионате Франции

"Пари Сен-Жермен" и "Монако" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча в Париже завершилась со счетом 3:3.
РИА Новости 17:10
Здоровье

Врач-диетолог Торопыгина перечислила лучшие продукты для похудения

Экономика сегодня 02:37
Происшествия

На Дальнем Востоке снова «заминировали» образовательные учреждения

Прошлый раз в школы и вузы на Дальнем Востоке анонимные сообщения о взрывных устройствах поступали в декабре.
Коммерсантъ 19:52
Общество

В Австралии для кенгуру скинули с воздуха тонны картофеля и моркови

"Сотрудники охраны национальных парков сегодня скинули тысячи килограммов еды, в основном, сладкого картофеля и моркови, для колоний наших кистехвостых каменных кенгуру в Новом Южном Уэльсе", - говорится в сообщении министра.
ТАСС 09:50
Игры

В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok

RuNews24.ru вчера в 09:02
Происшествия

Следствие выяснило мотив убийства главы центра «Э» Ингушетии

РБК 19:04
Происшествия

В ЕАО семья с маленьким ребенком погибла при пожаре в доме

РИА Новости 20:28
Общество

Старый Новый год в России в 2020 году отмечается с 13 на 14 января

Берберский солнечный календарь схож с юлианским, поэтому Старый Новый год, приходящийся на 11 января, отмечают в Марокко, Тунисе, Алжире.
Волгодонская правда 08:57
Происшествия

Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна

Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
РИА Новости 17:08
Армия и оружие

Помпео возмутился обстрелом авиабазы в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео выразил возмущение в связи с ракетным обстрелом авиабазы Балад в Ираке и призвал прилечь к ответственности виновных.
Известия 17:26
Политика

Преемником Путина станет один из губернаторов, уверены на Западе

В сценарии развития судьбы России, предложенном швейцарским изданием, говорится, что президентом нашей страны станет нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин, он же бывший охранник Путина.
LentaChel.ru 00:20
Политика

Блумберг заявил о готовности потратить $1 млрд для победы над Трампом

Экс-мэр Нью-Йорка бизнесмен Майкл Блумберг в ходе встречи со своими сторонниками в Техасе заявил, что готов потратить $1 млрд на президентскую кампанию.
РБК 08:09
Армия и оружие

Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана

Avia.pro вчера в 17:36
Кино

HBO хочет снять сериал по мотивам фильма «Паразиты»

Piter.tv 10 января в 08:09
Происшествия

Сбитая в день рождения Рената Литвинова заявила, что была трезва

Актриса и режиссер Рената Литвинова, которую в воскресенье, 12 января, сбила машина в центре Москвы, обратилась к врачу.
Вести.Ru 11:35
Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике

Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
OAnews вчера в 12:02
Экономика

Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь

На этой неделе сотовые операторы «Мегафон» и «ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн») повысят стоимость тарифов для некоторых абонентов.
РБК 20:44
Происшествия

СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
РИА Новости 17:09
Общество

На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана

Из-за извержения вулкана Тааль началась эвакуация жителей трех филиппинских городов. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.
РБК 07:40
Шоу-бизнес

Ксения Корнева рассказала о работе в «Уральских пельменях»

Относительно недавно стало известно, что между участниками популярного юмористического шоу «Уральские пельмени», созданного на основе бывшей одноименной команды КВН, прошла трещина.
Bimru.ru 05:11
Экономика

Счетная палата указала на недоработки в нацпроекте «Образование»

Счетная палата проанализировала содержание нацпроекта "Образование" и пришла к выводу, что документ не охватывает ряд задач, критически значимых для социально-экономического развития страны.
ТАСС 16:13
Футбол

«Ювентус» обыграл «Рому» и возглавил чемпионат Италии

Туринский "Ювентус" в матче 19 тура итальянской Серии А обыграл в гостях "Рому" с результатом 2:1. Эта победа позволила чемпионам Италии вернуться на первое место и выиграть первый круг.
Вести.Ru 17:34
Общество

В Минпросвещения рассказали об изменениях в школьных аттестатах

Министр напомнила, что некоторые школы уже давно используют систему «зачёт-незачёт», однако при получении аттестата все оценки сводятся к пятибалльной системе.
Говорит Москва вчера в 02:30
Шоу-бизнес

Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова родила сына новому мужу

Все потому, что Мария увлеклась баскетболистом Андреем Зубковым, который младше нее на 6 лет.
Woman.ru 06:40
Экономика

В России снизился спрос на майонез в предновогодний период

В России снизился спрос на майонез в предновогодний период, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка розничной торговли.
Lenta.ru 19:56
Происшествия

Под Тверью загорелся гостиничный комплекс

РБК 14:04
Политика

США предложили КНДР продолжить переговоры в Стокгольме

Соединенные Штаты обратились к КНДР с предложением возобновить в Стокгольме переговоры по нормализации двусторонних отношений.
Известия 18:42
Политика

Помпео и глава МИД Турции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
RT на русском 20:22
Происшествия

Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске

Интерфакс вчера в 11:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Орхан Гейдарович Джемаль
Российский военный деятель
Российский военный журналист и общественный деятель.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Расторгуев
Российский кинорежиссёр
Российский кинорежиссёр-документалист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное