Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.

с чего всё началось

Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа. Об этом заявил Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту».

Общество Роспотребнадзор рассказал о профилактике болезни Альцгеймера Специалисты Роспотребнадзора решили дать несколько советов о профилактике болезни Альцгеймера, которая приводит к слабоумию в пожилом возрасте.

Происшествия На Дальнем Востоке снова «заминировали» образовательные учреждения Прошлый раз в школы и вузы на Дальнем Востоке анонимные сообщения о взрывных устройствах поступали в декабре.

Общество В Австралии для кенгуру скинули с воздуха тонны картофеля и моркови "Сотрудники охраны национальных парков сегодня скинули тысячи килограммов еды, в основном, сладкого картофеля и моркови, для колоний наших кистехвостых каменных кенгуру в Новом Южном Уэльсе", - говорится в сообщении министра.

Происшествия Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.

Армия и оружие Помпео возмутился обстрелом авиабазы в Ираке Госсекретарь США Майк Помпео выразил возмущение в связи с ракетным обстрелом авиабазы Балад в Ираке и призвал прилечь к ответственности виновных.

Политика Преемником Путина станет один из губернаторов, уверены на Западе В сценарии развития судьбы России, предложенном швейцарским изданием, говорится, что президентом нашей страны станет нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин, он же бывший охранник Путина.

Происшествия СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".

Экономика Счетная палата указала на недоработки в нацпроекте «Образование» Счетная палата проанализировала содержание нацпроекта "Образование" и пришла к выводу, что документ не охватывает ряд задач, критически значимых для социально-экономического развития страны.

Футбол «Ювентус» обыграл «Рому» и возглавил чемпионат Италии Туринский "Ювентус" в матче 19 тура итальянской Серии А обыграл в гостях "Рому" с результатом 2:1. Эта победа позволила чемпионам Италии вернуться на первое место и выиграть первый круг.

Общество В Минпросвещения рассказали об изменениях в школьных аттестатах Министр напомнила, что некоторые школы уже давно используют систему «зачёт-незачёт», однако при получении аттестата все оценки сводятся к пятибалльной системе.