Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности “Ъ” Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.

с чего всё началось

Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе.

Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа. Об этом заявил Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту».

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