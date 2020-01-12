Общество

РБКРБКСК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа. Об этом заявил Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту».
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с чего всё началось

Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел

Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.
Коммерсантъ12:11

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СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

Коммерсантъ16:30

В СКР назвали мотив убийства российских журналистов в ЦАР в 2018 году

Интерфакс13:08

СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР

РБК14:59

Основной версией убийства российских журналистов в ЦАР Следственный комитет считает ограбление

Эхо Москвы19:03

СК раскрыл причину убийства российских журналистов в ЦАР в 2018 году

Московский Комсомолец13:35

В СК России назвали мотив убийства российских журналистов в ЦАР в 2018 году

REGNUM13:52

В СК назвали мотив убийства российских журналистов в ЦАР

URA.Ru15:50
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Общество

Назначен начальник дорожно-транспортного управления Читы

Начальником дорожно-транспортного управления комитета городского хозяйства Читы назначен Евгений Гуцул.
Московский Комсомолец Чита 19:01
Футбол

«Реал» обыграл в серии пенальти «Атлетико» в финале Суперкубка Испании

Российская газета 15:57
Общество

Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва

Сообщение об угрозе взрывов в школах поступило на почту одного из учреждений Хабаровска, идет эвакуация детей.
ТАСС 19:02
Политика

США заявили о готовности к переговорам с Ираном

США не ожидают атак Ирана на свои позиции, заявил в интервью CBS News глава Пентагона Марк Эспер.
Московский Комсомолец 11:14
Футбол

Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина

Газета.Ru 17:02
Происшествия

Рената Литвинова пристыдила сбившую ее автомобилистку

Водителем Mercedes оказалась 28-летняя девушка, которая и заявила, что актриса была в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 12:07
Культура

Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут

ToDay News Ufa 05:19
Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 15:27
Политика

США хотят заключить сделку с талибами в 2020 году

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что президент США Дональд Трамп может заключить сделку с талибами в этом году, но даже если сделки не будет, Вашингтон намерен сократить контингент в Афганистане.
РИА Новости 18:40
Армия и оружие

В ЛНР обвинили ВСУ в размещении военной техники в населённых пунктах

Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ разместили гаубицу и зенитную установку в населённых пунктах в Донбассе.
RT на русском 12:22
Общество

В школьных аттестатах появится отметка «зачет»

"Может быть, не у всех это получается на отлично, но ставить тройку в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно" Ранее министр Васильева рассказала, что уже в каждой четвертой школе в России запретили пользоваться смартфонами на уроках.
Вечерний курьер вчера в 11:00
Кино

Якутские политики были замечены на закрытом показе кинокомедии «Тиэтэйбит»

С 15 января во всех кинотеатрах нашей республики выйдет в прокат фильм Романа ДОРОФЕЕВА «Тиэтэйбит» («Поспешивший») по мотивам первой якутской комедии Николая НЕУСТРОЕВА.
SakhaLife.ru 11:13
Общество

В Австралии скинули с воздуха тонны моркови и картофеля для кенгуру

Сотрудники национальной службы парков сбросили с воздуха тысячи килограммов моркови и сладкого картофеля для колоний каменнохвостых скалистых кенгуру.
РБК 08:11
Происшествия

В Ростове-на-Дону во время прогулки в роще без вести пропали дети

В Ростове-на-Дону во время прогулки в «Соловьиной роще» пропали дети. Полиция ищет 14-летнюю девочку и её четырёхлетнего брата.
REGNUM 15:43
Общество

Минтранс предложил запретить работать в такси гражданам с судимостью

По мнению правозащитника, в такси ни при каких условиях не могут работать осужденные за преступления сексуального характера.
РБК 15:34
Происшествия

Модель Ксения Пунтус находится в реанимации

Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
РИА Новости 11:20
Кино

Итоги уик-энда 3 - 5 января 2020 года в кинопрокате Прибалтики

Сразу четыре российских фильма попали в первые десятки чартов стран Прибалтики в новогодний уик-энд.
Кинобизнес сегодня вчера в 06:22
Экономика

Сотовые операторы начинают повышать стоимость тарифов на связь

Сотовый оператор "Мегафон" повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") — с 16 января, соответствующие сообщения начали поступать абонентам в конце декабря.
ПРАЙМ 16:15
Общество

В Риме запретили продавать сувениры у достопримечательностей

Lenta.ru 12:13
Происшествия

Во Владивостоке эвакуируют школы

Учеников и персонал средней школы № 33 эвакуируют утром, 13 января во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 19:07
Происшествия

Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна

Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
РИА Новости 17:08
Космос

Потрясающий снимок спиральной галактики в 88 млн световых лет

Источник изображения: ESA / Hubble & NASA, A. Filippenko; CC BY 4.0 Европейское космическое агенство поделилось изображением галактики NGC 2770, полученным космическим телескопом "Хаббл".
Популярная механика вчера в 06:15
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине и в Сирии

iReactor 10:55
Игры

В Steam больше нельзя купить Grand Theft Auto IV

Grand Theft Auto IV незадолго до 12-летия убрали из продажи в Steam.
Игромания.ру 10 января в 15:11
Политика

Фельдмаршал Хафтар прибыл в Москву

Ожидают в Москве и главу Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.
Коммерсантъ 16:17
Футбол

Кирилл Новиков: «Динамо» покажет «Спартаку», кто в доме хозяин

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился мнением о матче со «Спартаком» в 20-м туре РПЛ.
Bookmaker-ratings.ru 10:20
Кино

«Союз спасения»: кому и как на самом деле помогали жены декабристов

Екатерина Трубецкая: Решение, которое не изменил сам царь Екатерина Трубецкая: решение, которое не поменял сам царь Супруга декабриста Сергея Трубецкого, княгиня Екатерина Трубецкая, была самой первой из жен, отправившихся в Сибирь.
Милосердие.ru 16:20
Космос

Магелланов поток порождает звёзды в Млечном пути

Наука и жизнь 09 января в 04:44
Происшествия

СК установил причину аварии SSJ-100 в Шереметьево

Следствие пришло к однозначному выводу, что в крушении самолета Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево виноват командир экипажа Денис Евдокимов, продолжения расследования о действиях наземных служб не будет.
ТАСС 12:32
Политика

Иранский КСИР взял ответственность за крушение украинского Boeing

Коммерсантъ вчера в 06:04
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