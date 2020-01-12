Общество
РБКСК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа. Об этом заявил Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту».
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с чего всё началось
Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.Коммерсантъ12:11
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Общество
Назначен начальник дорожно-транспортного управления Читы
Начальником дорожно-транспортного управления комитета городского хозяйства Читы назначен Евгений Гуцул.
Футбол
«Реал» обыграл в серии пенальти «Атлетико» в финале Суперкубка Испании
Общество
Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва
Сообщение об угрозе взрывов в школах поступило на почту одного из учреждений Хабаровска, идет эвакуация детей.
Политика
США заявили о готовности к переговорам с Ираном
США не ожидают атак Ирана на свои позиции, заявил в интервью CBS News глава Пентагона Марк Эспер.
Футбол
Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина
Происшествия
Рената Литвинова пристыдила сбившую ее автомобилистку
Водителем Mercedes оказалась 28-летняя девушка, которая и заявила, что актриса была в состоянии алкогольного опьянения.
Культура
Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Политика
США хотят заключить сделку с талибами в 2020 году
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что президент США Дональд Трамп может заключить сделку с талибами в этом году, но даже если сделки не будет, Вашингтон намерен сократить контингент в Афганистане.
Армия и оружие
В ЛНР обвинили ВСУ в размещении военной техники в населённых пунктах
Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ разместили гаубицу и зенитную установку в населённых пунктах в Донбассе.
Общество
В школьных аттестатах появится отметка «зачет»
"Может быть, не у всех это получается на отлично, но ставить тройку в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно" Ранее министр Васильева рассказала, что уже в каждой четвертой школе в России запретили пользоваться смартфонами на уроках.
Кино
Якутские политики были замечены на закрытом показе кинокомедии «Тиэтэйбит»
С 15 января во всех кинотеатрах нашей республики выйдет в прокат фильм Романа ДОРОФЕЕВА «Тиэтэйбит» («Поспешивший») по мотивам первой якутской комедии Николая НЕУСТРОЕВА.
Общество
В Австралии скинули с воздуха тонны моркови и картофеля для кенгуру
Сотрудники национальной службы парков сбросили с воздуха тысячи килограммов моркови и сладкого картофеля для колоний каменнохвостых скалистых кенгуру.
Происшествия
В Ростове-на-Дону во время прогулки в роще без вести пропали дети
В Ростове-на-Дону во время прогулки в «Соловьиной роще» пропали дети. Полиция ищет 14-летнюю девочку и её четырёхлетнего брата.
Общество
Минтранс предложил запретить работать в такси гражданам с судимостью
По мнению правозащитника, в такси ни при каких условиях не могут работать осужденные за преступления сексуального характера.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Кино
Итоги уик-энда 3 - 5 января 2020 года в кинопрокате Прибалтики
Сразу четыре российских фильма попали в первые десятки чартов стран Прибалтики в новогодний уик-энд.
Экономика
Сотовые операторы начинают повышать стоимость тарифов на связь
Сотовый оператор "Мегафон" повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") — с 16 января, соответствующие сообщения начали поступать абонентам в конце декабря.
Происшествия
Во Владивостоке эвакуируют школы
Учеников и персонал средней школы № 33 эвакуируют утром, 13 января во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна
Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
Космос
Потрясающий снимок спиральной галактики в 88 млн световых лет
Источник изображения: ESA / Hubble & NASA, A. Filippenko; CC BY 4.0 Европейское космическое агенство поделилось изображением галактики NGC 2770, полученным космическим телескопом "Хаббл".
Игры
В Steam больше нельзя купить Grand Theft Auto IV
Grand Theft Auto IV незадолго до 12-летия убрали из продажи в Steam.
Политика
Фельдмаршал Хафтар прибыл в Москву
Ожидают в Москве и главу Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.
Футбол
Кирилл Новиков: «Динамо» покажет «Спартаку», кто в доме хозяин
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился мнением о матче со «Спартаком» в 20-м туре РПЛ.
Кино
«Союз спасения»: кому и как на самом деле помогали жены декабристов
Екатерина Трубецкая: Решение, которое не изменил сам царь Екатерина Трубецкая: решение, которое не поменял сам царь Супруга декабриста Сергея Трубецкого, княгиня Екатерина Трубецкая, была самой первой из жен, отправившихся в Сибирь.
Космос
Магелланов поток порождает звёзды в Млечном пути
Происшествия
СК установил причину аварии SSJ-100 в Шереметьево
Следствие пришло к однозначному выводу, что в крушении самолета Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево виноват командир экипажа Денис Евдокимов, продолжения расследования о действиях наземных служб не будет.
Политика