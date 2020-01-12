Происшествия

Газета.RuГазета.RuСК назвал окончательную причину аварии SSJ-100 в Шереметьево

Заместитель председателя СК России Игорь Краснов заявил, что следствие однозначно считает командира SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" виновным в крушении самолета в Шереметьево. Об этом пишет газета "Коммерсантъ". Он отметил, что расследование о действиях наземных служб не будет продолжено.
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Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел

Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.
Коммерсантъвчера в 12:11

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СКР называет ошибки пилота причиной катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Коммерсантъ01:07

В СКР ответили, продолжится ли расследование крушения SSJ в Шереметьево

URA.Ruвчера в 14:37

Следствие назвало причину крушения SSJ-100 в Шереметьево

Lenta.ruвчера в 13:53

СК прокомментировал возможность продолжения расследования катастрофы SSJ в Шереметьево

Известиявчера в 13:34

Следственный комитет установил причину аварии SSJ-100 в Шереметьево

Комсомольская правдавчера в 12:51

СК установил причину аварии SSJ 100 в Шереметьево

News.ruвчера в 12:37

СК установил причину аварии SSJ-100 в Шереметьево

ТАССвчера в 12:32
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Политика

МИД России подтвердил встречу Сараджа и Хафтара в Москве

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар примут в понедельник участие в переговорах в Москве под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции.
ТАСС 01:24
Происшествия

Массовое ДТП с автобусом произошло в Ленобласти

В Ленинградской области столкнулись восемь автомобилей и автобус, в результате инцидента пострадал один человек.
Газета.Ru 02:18
Политика

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
РБК 00:15
Общество

Сотовые операторы повысят стоимость тарифов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») повысится.
Lenta.ru вчера в 21:51
Экономика

Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

С 1 января 2020 года для россиян отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией.
РБК 00:00
Авто

Компания Ford показала возможности нового Bronco

Новый Bronco оснастят двигателем EcoBoost объёмом 2,3 литра производительностью более 270 л.с. В качестве трансмиссии будет использоваться 10-ступенчатый «автомат».
CarsWeek.ru вчера в 06:33
Кино

В тизере «Мира Дикого Запада» России предсказали гражданскую войну

В ролике предсказываются события следующих десятилетий: экологический коллапс в Индонезии весной 2020 года, убийство новоизбранного президента США в Буэнос-Айросе в 2024-м, а также начало второй гражданской войны в России 19 февраля 2037 года.
Lenta.ru 02:51
Общество

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
РИА Новости 11 января в 23:30
Фигурное катание

СМИ назвали гонорары Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу

RT на русском вчера в 03:39
Общество

На Филиппинах началась массовая эвакуация из-за извержения вулкана

Причиной тому стал вулкан Тааль, который расположен вблизи столицы страны Манилы. Столб пепла уже сейчас достиг высоты в один километр.
ТК Звезда вчера в 22:29
Армия и оружие

КСИР: украинский Boeing был сбит из-за ошибки оператора ПВО

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» был сбит 8 января в Тегеране из-за ошибки системы ПВО, принявшей лайнер за крылатую ракету, и оператора, принявшего «неверное решение» открыть огонь.
Rambler News Service 11 января в 06:31
Гаджеты

Появились первые живые фото нового Samsung Galaxy S20+ 5G

В сети появились первые живые фотографии нового смартфона от компании Samsung - Galaxy S20+ 5G.
Piter.tv 02:24
Общество

Назван мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Lenta.ru 00:28
Политика

Переговоры Путина и Меркель в Кремле длились почти четыре часа

На пресс-конференции после встречи Ангела Меркель выступила против позиции США по вопросу «Северного потока — 2»: строительство будет продолжено, заявила канцлер, проект был юридически одобрен Евросоюзом, поэтому «мы должны довести его до конца».
BFM.ru 11 января в 13:39
Энергетика

«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину

Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
РБК 01:50
Общество

Министр просвещения рассказала о новшествах в школьных аттестатах

По словам Васильевой, сегодня многие школы оценивают способности ребенка по этим предметам именно зачетами и незачетами, но при получении аттестата следует выставлять оценку по пятибалльной системе.
Московский Комсомолец вчера в 10:58
Экономика

АСИ предложило поддерживать рождение ребенка по схеме «плюс один»

В отличие от прошлых программ агентство предложило взять в качестве базовой модель семьи с двумя детьми, и меры поддержки в соответствии с инициативой должны будут распространяться на рождение любого ребенка, в том числе в бездетных семьях и семьях с одним ребенком.
РБК 02:39
Кино

Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»

В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи".
Интерфакс 00:45
Футбол

Гвардиола сравнил Агуэро и Месси

RT на русском вчера в 16:55
Наука

Учёные проследили за сверхбыстрой реакцией в гелии

Как ранее писал NEWS.ru, учёные из Аргоннской национальной лаборатории (ANL) впервые проследили за тем, как радиация расщепляет молекулы воды.
News.ru вчера в 08:32
Происшествия

Десять школ Владивостока эвакуировали из-за сообщений о минировании

Ранее в понедельник массовая эвакуация школ и детсадов началась в Хабаровске, куда также поступили сообщения о "минированиях".
Интерфакс вчера в 20:32
Кино

В США вручили премии «Выбор критиков»

Премия "Выбор критиков" присуждается Ассоциацией кинокритиков, работающих в США и Канаде на телевидении, радио и в интернет-изданиях.
Газета.Ru 00:17
Футбол

Зидан выиграл все 9 финалов во главе «Реала»

Soccer.ru 01:53
Происшествия

Известная модель выпала из окна в центре Москвы

В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.
Москва 24 11 января в 15:43
Футбол

Бруну Фернандеш согласовал условия контракта с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш согласился на переход в «Манчестер Юнайтед».
Sport24.ru вчера в 02:25
Происшествия

Superjet, вылетевший в Ставрополь, экстренно вернулся в Шереметьево

Решение вернуться в московский аэропорт Шереметьево принял экипаж самолета Sukhoi SuperJet 100, выполнявшего рейс Москва — Ставрополь, передает 13 января ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Красная весна вчера в 17:04
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Политика

Останки погибших в Иране украинцев прибудут в страну одним рейсом

REGNUM вчера в 18:36
Авто

Tesla стала самым дорогим американским автопроизводителем

Рыночная капитализация производителя электромобилей Tesla Inc впервые превысила совокупную стоимость General Motors и Ford Motor Co. Как сообщает агентство Reuters, в среду акции Tesla подорожали почти на 5%, завершив торги на рекордной отметке в 492,14 доллара за акцию.
Автостат 10 января в 07:26
Общество

В России снизился спрос на майонез в предновогодний период

В России снизился спрос на майонез в предновогодний период, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка розничной торговли.
Lenta.ru вчера в 19:56
Главное