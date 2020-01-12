Происшествия
Газета.RuСК назвал окончательную причину аварии SSJ-100 в Шереметьево
Заместитель председателя СК России Игорь Краснов заявил, что следствие однозначно считает командира SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" виновным в крушении самолета в Шереметьево. Об этом пишет газета "Коммерсантъ". Он отметил, что расследование о действиях наземных служб не будет продолжено.
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с чего всё началось
Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.Коммерсантъвчера в 12:11
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Следственный комитет установил причину аварии SSJ-100 в Шереметьево
Комсомольская правдавчера в 12:51
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