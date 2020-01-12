Происшествия

Газета.RuГазета.RuСК назвал окончательную причину аварии SSJ-100 в Шереметьево

Заместитель председателя СК России Игорь Краснов заявил, что следствие однозначно считает командира SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" виновным в крушении самолета в Шереметьево. Об этом пишет газета "Коммерсантъ". Он отметил, что расследование о действиях наземных служб не будет продолжено.
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с чего всё началось

Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел

Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.
Коммерсантъвчера в 12:11

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СКР называет ошибки пилота причиной катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Коммерсантъ01:07

В СКР ответили, продолжится ли расследование крушения SSJ в Шереметьево

URA.Ruвчера в 14:37

СК установил причину аварии SSJ-100 в Шереметьево

ТАССвчера в 12:32

СК прокомментировал возможность продолжения расследования катастрофы SSJ в Шереметьево

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Следственный комитет установил причину аварии SSJ-100 в Шереметьево

Комсомольская правдавчера в 12:51

СК установил причину аварии SSJ 100 в Шереметьево

News.ruвчера в 12:37

Следствие назвало причину крушения SSJ-100 в Шереметьево

Lenta.ruвчера в 13:53
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Власти США намерены прекратить использование части гражданских дронов, сделанных из китайских комплектующих.
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Общество

Эксперт оценил повышение стоимости тарифов на связь

Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин в беседе с RT заявил, что на данный момент бизнес операторов связи требует большей регуляции со стороны государства.
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Армия и оружие

В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга.
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Политика

Вице-президент Абхазии подал в отставку

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подал заявление об отставке. Об этом говорится на сайте главы республики.
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СКР установил коррупционное происхождение денег Захарченко

Газета.Ru 01:55
Космос

В подготовке экипажей МКС выявили проблемы

РИА Новости 11 января в 19:06
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Форвард «Адмирала» Коростелев забил первый гол в КХЛ

Sports.ru вчера в 03:51
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В Архангельской области осудят двух девочек за убийство сверстницы

Две несовершеннолетние девушки будут осуждены за жестокое убийство 17-летней сверстницы, произошедшее 29 июня 2019 года в Архангельской области, соответствующее сообщение опубликовано на сайте Следственного комитета РФ.
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл грозятся дать большое интервью

Принц Гарри и Меган Маркл грозятся дать большое интервью на телевидении, если им не разрешат отказаться от обязанностей членов британской королевской семьи, сообщает "Газета.ру".
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Онколог рассказал, почему заболеваемость раком в Петербурге одна из самых высоких в России

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Рената Литвинова показала травмированную в ДТП ногу

Рената Литвинова пострадала в аварии в день своего рождения.
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Экономика

SEC: Telegram продавал свои токены после завершения ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась в суд Нью-Йорка, представив доказательства продажи криптовалюты Telegram после окончания ICO.
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Происшествия

В Ленинградской области столкнулись 15 машин

"На Киевском шоссе произошло столкновение в попутном направлении 15 автомашин, в том числе микроавтобуса Mercedes, в котором находились пять человек, и рейсового автобуса №2375, ехавшего из Санкт-Петербурга в Псков", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 02:39
Политика

В России появятся новые партии. Их могут возглавить Шнур и Дудь

Близится 2021 год и выборы в Госдуму, поэтому уже сейчас начинается активная работа по созданию новых партий.
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Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России

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МИД РФ: Представители ливийских сторон прибыли в Москву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о том, что представители ливийских сторон прибыли в Москву.
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Авто

Первые Kia Seltos поступили к российским дилерам

Российские дилеры получили первые кроссоверы Kia Seltos. В сети уже появились фотографии машин на автовозах, а также в сервисной зоне.
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Общество

В России упал спрос на майонез в предновогодний период

По данным компании Ozon, которая зафиксировала снижение спроса на майонез на 60%, это связано с модой на здоровый образ жизни.
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Общество

Жители России поделились своими ожиданиями от 2020 года

Большинство граждан России уверены, что наступивший 2020 год будет лучше, чем предыдущий.
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Происшествия

В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана

Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
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Ибрагимович забивает первый гол после возвращения в «Милан»

На 64-й минуте Златан Ибрагимович забил свой первый гол после своего возвращения в миланский клуб.
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FT узнала о планах Nissan выйти из альянса с Renault

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В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
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Минздрав РФ опроверг лишение пенсионеров высокотехнологичной медпомощи

Минздрав опроверг отказ от предоставления высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) пожилым людям, 12 января сообщила пресс-служба ведомства.
Красная весна вчера в 23:59
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В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата

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Оксана Самойлова начала сильно поправляться на 9-м месяце беременности

Некоторое время назад Самойлова поделилась с фолловерами, что почти не прибавила в весе и свой живот она называла маленьким по сравнению с другими беременностями.
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Экс-главред «Ведомостей» Татьяна Лысова перешла работать в «Медузу»

Бывший главный редактор газеты «Ведомости» Татьяна Лысова займет должность начальника московского бюро и первого заместителя главного редактора издания «Медуза».
РБК 04:19
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