с чего всё началось

Причиной пожара в жилом доме в Ростове Ярославской области, где погибли пять детей и двое взрослых, стал поджог. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, подозреваемый в совершении преступления задержан.

Причиной пожара в жилом доме в Ярославской области стал поджог

Шоу-бизнес Пугачева объяснила, на кого похож сын Ксении Собчак Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на публикацию в Instagram Ксении Собчак фотографии ее маленького сына Платона.

Происшествия В Орле в больницу доставили сильно истощенную девочку «Следственными органами проводится доследственная проверка по факту ненадлежащего исполнения своих родительских обязанностей жительницей Орловского района в отношении 11-летней дочери, доставленной в медицинское учреждение Орла сотрудниками правоохранительных органов в истощенном состоянии и с задержкой психомоторного развития», — говорится в сообщении.

Космос Роскосмос адаптирует космический корабль «Орел» под ракету «Союз-5» Роскосмос продолжит адаптировать разрабатываемый пилотируемый корабль «Орел» к пуску на ракете-носителе «Союз-5», несмотря на перспективу его пересадки на ракету «Ангара-А5П».

Происшествия СК назвал основную версию ЧП в Красноярском крае Следствие в качестве приоритетной версии трагедии в Красноярском крае рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ.

Общество В Гидрометцентре объяснили тёплую осень Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».

Музыка Валерий Сюткин отреагировал на критику своего пения живьем Российский певец Валерий Сюткин ответил пользователю соцсети, обвинившему его в плохом судействе и раскритиковавшему живые выступления артиста.

Теннис Скончался теннисист Александр Волков Александр Волков был победителем трёх турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов в одиночном разряде, в том числе Кубка Кремля 1994 года.

Политика Цукерберг ответил на предложение сенатора избавиться от миллиардеров Миллиардер и основатель Facebook Марк Цукерберг выразил свое негативное отношение по предложению сенатора ввести новый налог на богатых людей.

ЖКХ Около 80 тыс. жителей Луганской области остались без воды «18 октября в городе Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию отключено от электроснабжения три насосные станции, в результате чего без централизованного водоснабжения остались около 80 тыс. жителей», — рассказали в госслужбе.

Общество Ягудин рассказал, как Тотьмянина узнала об онкологии Олимпийский чемпион по фигурному катанию на Играх в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин рассказал о борьбе своей жены Татьяны Тотьмяниной с онкологией.

Фигурное катание Россиянка Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на первом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) -- турнире Skate America в Лас-Вегасе.

Космос Робот «Федор» выполнил секретные операции на МКС Робот "Федор" рассказал, что во время своего пребывания на МКС выполнил ряд секретных задач, но об их проведении знает только гендиректор Роскосмоса, сообщает ТАСС.

Происшествия В ДТП в Киевской области погибла популярный мотоблогер Под Киевом на Гостомельской трассе известная инстаграм-модель, увлекающаяся ездой на мотоцикле, погибла в ДТП.

Политика Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.

Происшествия В Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.

Происшествия Макгрегора обвинили в изнасиловании Бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора обвинили в сексуальном насилии.

Единоборства Бетербиев нокаутировал Гвоздика В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.

Общество В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.

Единоборства Турнир по ММА в Краснодарском крае завершился массовой дракой В Краснодарском крае в городе Сочи 19 октября прошел масштабный турнир по ММА Fight Nights Global 95.

Происшествия В КБР полицейский убил своего коллегу в драке В Нальчике полицейский убил своего коллегу из другого региона во время драки.

Футбол Доменико Тедеско: состав «Спартака» не нуждается в серьезных переменах Новый тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что состав его команды не нуждается в серьезных изменениях.