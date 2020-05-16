Установлены личности причастных к этим преступлениям. Среди них: Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. Их допрашивают следователи, по местам жительства проводятся обыски. В отношении них возбуждены уголовные дела.

Предварительным следствием установлены другие эпизоды аналогичных преступлений. Среди причастных к реабилитации нацизма есть и граждане иностранных государств, в частности - Украины и Эстонии.

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Футбол Шомуродов может продолжить карьеру в Бундеслиге Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

Политика Посольство РФ: постпред США перепутал снимки гетто в Польше и депортации крымских татар Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор перепутал в своем Twitter сделанный в Лодзинском гетто снимок с фотографией депортации крымских татар в 1944 году.

Общество Профессор МГУ уволился после публикаций о домогательствах в вузе Преподаватель филологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, профессор Сергей Князев уволился из учебного заведения после публикаций жалоб студенток о домогательствах. 1,1K

Здоровье В Ростовской области зафиксировано 2200 больных коронавирусом Смогли побороть опасную болезнь 629 человек Ряды больных коронавирусом дончан за прошедшие сутки увеличились на 89 человек. 675

Политика Путин объяснил наличие уникальных видов оружия у России Президент России Владимир Путин заявил, что без фундаментальной науки и инженерных кадров у РФ не было бы высокотехнологичных видов оружия, которых нет ни у одной страны мира. 2,7K

Общество Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели. 835

Общество Глава Минтранса описал два сценария восстановления авиаперевозок Министр транспорта Евгений Дитрих озвучил два прогноза относительно того, как будет восстанавливаться авиаотрасль в России. 10

Фигурное катание Трусова объяснила, почему ушла от Тутберидзе к Плющенко Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что побудило ее уйти из группы тренера Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 3

Политика Глава МИД ДНР поставила Киеву ультиматум по Минским соглашениям Киеву придется вести прямой и честный диалог с Луганской и Донецкой народными республиками или признать свою неспособность выполнять Минские соглашения, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова. 5

Общество Вильфанд призвал россиян немного подождать тепла Новости за ночь: Россиян предупредили о природных катаклизмах этим летом Ранее НСН писала, что минувшая среда стала самым холодным днем мая в Москве. 14

Здоровье Неверов: Выплаты должны получить все: от врача в стационаре до водителя скорой помощи Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, представляющий в Госдуме Смоленскую область сказал: - В изменённых правилах предоставления межбюджетного трансферта однозначно прописано, что стимулирующие выплаты должны получить все, кто работает с коронавирусными больными, несёт основные риски: от врача в стационаре до водителя скорой помощи.

Шоу-бизнес Бен Аффлек и Ана де Армас засняли страстный поцелуй на видео Сладкая парочка засняла свой страстный поцелуй на видео, которое стало частью нового клипа рэпера Residente на песню Antes Que el Mundo Se Acabe («Прежде, чем мир закончится»).

Технологии Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя. 65

Игры Игровой движок Unreal Engine 5 предлагает две новые технологии Nanite - технология виртуализированной геометрии, которая позволяет разработчикам использовать качественные модели в играх.

Общество Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции». 682