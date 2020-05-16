Происшествия
Российская газетаСК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Предварительным следствием установлены другие эпизоды аналогичных преступлений. Среди причастных к реабилитации нацизма есть и граждане иностранных государств, в частности - Украины и Эстонии.
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Установлены личности причастных к этим преступлениям. Среди них: Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. Их допрашивают следователи, по местам жительства проводятся обыски. В отношении них возбуждены уголовные дела.
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Происшествия
Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение
Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru вчера в 04:25
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Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg изменило название статьи о смертности от коронавируса в России после комментария официального представителя МИД Марии Захаровой.
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В России появится новый нефтегазовый регион
Небогатая Калмыкия может со временем стать серьезным нефтегазовым регионом России.
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Театральные премьеры в Петербурге перенесли на полгода
Генеральный директор театра музыкальной комедии в Петербурге Юрий Шварцкопф сообщил, что все премьеры театра перенесли на полгода.
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Все матчи турнира проходят при пустых трибунах.
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Плющенко выставил Рудковскую на улицу с вещами под песню Юрия Антонова
Выгнав Рудковскую за дверь, Плющенко начинает эмоционально праздновать свое одиночество, а за кадром играет композиция Юрия Антонова «Мечта сбывается».
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Президент Владимир Путин заявил, что фундаментальная наука, научные школы и инженерные кадры России способствуют созданию современных видов вооружения, которых "нет ни у одной страны в мире".
Газета.Ru 14:01
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Эксперт объяснил, как повысить качество работы смартфонов
Одна из основных причин низкого качества работы смартфона – недостаток памяти из-за слишком большого количества файлов и приложений, рассказал агентству "Прайм" директор департамента развития бизнес-рынка АО "Кселл" Петр Дзюба.
РИА Новости 19:23
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Усманов поднялся в рейтинге самых богатых бизнесменов Британии
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Осипов не стал говорить про 25 млн руб., потраченные из пожертвований на дизайн-код Читы
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Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Финансы
Спекулянты сократили ставку на снижение доллара до минимумов с марта
Хедж-фонды и другие крупные спекулянты сократили короткие позиции по доллару США до минимального за 2 месяца значения, свидетельствует статистика Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Profinance.ru вчера в 16:53
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Минтранс надеется на возобновление международных полетов в июле
Минтранс России надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, сообщил министр Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 07:49
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США начали поставку нефти в Белоруссию
В прошлом году Белоруссия получала российскую нефть по ценам примерно на 20% ниже общемировых.
Эхо Москвы вчера в 09:33
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Канделаки осудила Тарасова за откровения о жизни с Бузовой
Российская телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки раскритиковала футболиста Дмитрия Тарасова за излишне откровенное интервью о совместной жизни с певицей Ольгой Бузовой.
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В США ученый предсказал больше детей и разводов после пандемии COVID
Ростом числа разводов на фоне увеличения рождаемости моет обернуться пандемия коронавируса.
РЕН ТВ 20:49
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Госминистр ОАЭ назвал фейками сообщения о гибели главы МИД
Государственный министр ОАЭ Анвар Гаргаш опроверг сообщения о гибели главы МИД страны Абдаллы бен Заида, назвав их "катарскими фейками".
РИА Новости 11:00
Кино
CBS выпустит новый сериал-приквел «Звёздного пути» со Споком и Пайком
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Трусова объяснила переход к Плющенко
Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru 14 мая в 15:31
Игры
Культовая игра Mafia будет переиздана на современных платформах
Компании 2K и Hangar 13 объявили о переиздании легендарной трилогии видеоигр Mafia на современных платформах.
Экономика сегодня 14 мая в 05:54
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Названо место проведения «Евровидения» в 2021 году
Lenta.ru 17:05
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Спикер Рады назвал условия для возвращения Крыма Украине
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что Киеву нельзя снимать вопрос возвращения Крыма и Донбасса.
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Предполагается, что масса буксира будет около 80 кг и при этом он сможет транспортировать спутники или космический мусор массой до 150 килограммов на высоты до 1500 километров.
РИА Новости 14 мая в 20:58
Общество
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РИА Новости 09:42
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В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
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Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
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Экономика
Британский эксперт: коллапс экономики из-за пандемии – реальный сценарий
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Украинская националистка углядела в йогурте «Агуша» российскую угрозу
Молочные продукты с русскими названиями вызвали возмущение у бывшего депутата Верховной рады от националистической партии «Свобода» Ирины Фарион.
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Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака
Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
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