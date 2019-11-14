с чего всё началось

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.

СК назвал причину крушения Boeing в Казани в 2013 году

Происшествия В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.

Происшествия В колледже Благовещенска студент устроил стрельбу В Благовещенске в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент устроил стрельбу из охотничьего ружья.

Общество Роструд предупредил о мошенниках с «внеплановыми проверками» В ведомстве напомнили, что не оказывают платных услуг. Роструд сообщил о фактах мошенничества в МВД.

Происшествия В Забайкалье объявлен траур из-за двух ДТП с 11 погибшими В Забайкальском крае 15 ноября объявлено днем траура по 11 погибшим в двух ДТП.

Общество ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».

Культура HBO может снять продолжение «Друзей» Культовый американский сериал "Друзья" может получить продолжение на стриминговой платформе HBO Max, которую телекомпания HBO планирует запустить в 2020 году.

Армия и оружие В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».

Общество Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".

Происшествия В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.

Политика Россия направила в МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с заявлениями начальника штаба обороны страны генерала Ника Картера о том, что действия РФ могут спровоцировать новую мировую войну.

Общество На распродаже AliExpress россияне потратили рекордное число денег Россияне потратили на распродаже AliExpress 11 ноября рекордные 17,2 млрд рублей.

Общество Насильникам и убийцам запретят работать таксистами Владимир Путин два года назад с градоначальником согласился и поручил разработать соответствующий документ, однако подготовили его только сейчас.

Общество В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.

Политика Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».

Происшествия В Москве задержали предпринимателя за обман паралимпийской спортсменки В Москве Следственный комитет обвинил предпринимателя Валерия Перевозникова в мошенничестве на сумму 5 миллионов рублей в отношении паралимпийской спортсменки, сообщает пресс-служба ведомства.

Политика Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вернул американскому коллеге Дональду Трампу его невежливое письмо в ходе переговоров в Вашингтоне.

Здоровье Алексей Архипов: российские антибиотики почему-то не работают Корреспондент «Прецедента» поговорил с заведующим отделения врождённых пороков сердца клиники имени Мешалкина Алексеем Архиповым о проблемах российской медицины и почему, несмотря на них, удалось уменьшить смертность детей.

Политика Трамп назвал мошенничеством слушания в конгрессе по импичменту Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не смотрел трансляцию открытых слушаний в конгрессе по вопросу об объявлении ему импичмента, передает "Интерфакс".

Кино Netflix уже продлил «Ведьмака» на второй сезон Хоть до премьеры первого сезона «Ведьмака» ещё больше месяца, Netflix официально продлил сериал на второй сезон.

Общество Минобороны хочет взыскать с «Туполева» 4,6 млрд рублей через суд Министерство обороны РФ подало иск в Арбитражный суд Москвы к ПАО "Туполев" о взыскании 4,6 млрд рублей.

Происшествия Пятилетняя девочка пропала в Крыму По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.