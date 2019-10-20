Происшествия

Газета.RuГазета.RuСК назвал причину прорыва дамбы в Красноярском крае

Следственный комитет назвал приоритетную версию прорыва дамбы в Красноярском крае, передает ТАСС. По мнению следователей, инцидент произошел из-за нарушения при проведении золотодобывающих работ.
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Следственный комитет сообщил о задержаниях после прорыва дамбы

Московский Комсомолец03:31

СКР назвал приоритетную версию прорыва дамбы в Красноярском крае

Коммерсантъ03:26

СК назвал приоритетную версию прорыва дамбы в Красноярском крае

РБК03:19

Два сотрудника артели под Красноярском задержаны в рамках дела о прорыве дамбы

Интерфакс03:05

В СК назвали приоритетную версию причины прорыва дамбы в Красноярском крае

РИА Новости03:18

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URA.Ruвчера в 23:34

Задержаны директор и два сотрудника компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае

ТАСС00:00
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Происшествия

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Газета.Ru 01:29
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Поиск пострадавших от прорыва дамбы на предприятии по добыче золота в Курагинском районе Красноярского края расширен, сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев 19 октября, передает телеканал «Россия-24».
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Ридус вчера в 09:14
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