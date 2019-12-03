Происшествия
iReactorСК назвал причину взрыва в жилом доме в Белгородской области
Следственный комитет России назвал причиной взрыва в жилом многоэтажном доме в поселке Яковлево Белгородской области повреждение газового оборудования. Официальной версией случившегося после проведения предварительного расследования Следственный комитет назвал повреждение газового оборудования.
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с чего всё началось
Белгородское управление Следственного комитета России сообщило, что по факту чрезвычайного происшествия в многоквартирном доме в поселке Яковлево возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека).Коммерсантъвчера в 18:07
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Следователи изымают газовое оборудование с места взрыва жилого дома под Белгородом
Интерфакс - Россия05:55
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Речь идет об оскорбительных выкриках Бевзы в адрес нападающего петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артема Дзюбы во время недавнего матча «Зенит» — «Спартак».
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Начался снос московского киноцентра «Соловей»
Начался снос здания киноцентра «Соловей» на Дружинниковской улице в Москве.
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В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3
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Стоит отметить, что в Росси сейчас продается Xbox One S All-Digital Edition, а это самая доступная консоль от Microsoft и в ней от Xbox One S нет привода для дисков.
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Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
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За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Происшествия
Группу пьяных жителей Бурятии сняли с рейса в аэропорту Хабаровска
В аэропорту Хабаровска с рейса сняли семерых жителей Бурятии, которые, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытались сесть на самолет до Иркутска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Армия и оружие
WSJ: США задумались о переброске 14 тысяч военных на Ближний Восток
Издание Wall Street Journal опубликовало материал со ссылкой на американских официальных лиц, в котором говорится о намерении США перебросить 14 тысяч военных на Ближний Восток.
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Помимо тренерского штаба национальной команды, РУСАДА предложило отстранить должностных лиц в национальном и региональных центрах спортивной подготовки (ЦСП) легкоатлетов с последующей их заменой на кандидатуры, согласованные с рабочей группой и РУСАДА.
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Игра 16-го тура чемпионата Франции Тулуза Монако завершилась со счетом 1:2.
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В ОНК рассказали об условиях содержания историка Соколова в Москве
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка».
Экономика
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В России появился Фонд проектов цифровой экономики под управлением «Роснано», на создание которого выделят из бюджета 20 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными
Позорными и унизительными считает пенсии в России народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Армия и оружие
США заявили о задержании судна с иранским оружием в Османском заливе
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Происшествия
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Политика
СБУ задержала члена «Единой России» на границе Крыма с Украиной
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена политсовета севастопольского отделения «Единой России» Игоря Кучерявого по подозрению в государственной измене.