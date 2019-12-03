с чего всё началось

Следственный комитет России назвал причиной взрыва в жилом многоэтажном доме в поселке Яковлево Белгородской области повреждение газового оборудования. Официальной версией случившегося после проведения предварительного расследования Следственный комитет назвал повреждение газового оборудования.

СК назвал причину взрыва в жилом доме в Белгородской области

Шоу-бизнес Познер отказался реагировать на нападки Певцова Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.

Политика Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Футбол Фаната «Спартака» отлучили от посещения матчей за оскорбления Дзюбы Речь идет об оскорбительных выкриках Бевзы в адрес нападающего петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артема Дзюбы во время недавнего матча «Зенит» — «Спартак».

Технологии Microsoft намерена выпустить более доступную версию Xbox Стоит отметить, что в Росси сейчас продается Xbox One S All-Digital Edition, а это самая доступная консоль от Microsoft и в ней от Xbox One S нет привода для дисков.

Общество Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6% За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

Происшествия Группу пьяных жителей Бурятии сняли с рейса в аэропорту Хабаровска В аэропорту Хабаровска с рейса сняли семерых жителей Бурятии, которые, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытались сесть на самолет до Иркутска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Спорт РУСАДА призывает отстранить всех тренеров сборной по легкой атлетике Помимо тренерского штаба национальной команды, РУСАДА предложило отстранить должностных лиц в национальном и региональных центрах спортивной подготовки (ЦСП) легкоатлетов с последующей их заменой на кандидатуры, согласованные с рабочей группой и РУСАДА.

Происшествия В ОНК рассказали об условиях содержания историка Соколова в Москве Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка».

Экономика «Роснано» получит средства для создания Фонда цифровой экономики В России появился Фонд проектов цифровой экономики под управлением «Роснано», на создание которого выделят из бюджета 20 млрд рублей.