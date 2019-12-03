Происшествия

iReactoriReactorСК назвал причину взрыва в жилом доме в Белгородской области

Следственный комитет России назвал причиной взрыва в жилом многоэтажном доме в поселке Яковлево Белгородской области повреждение газового оборудования. Официальной версией случившегося после проведения предварительного расследования Следственный комитет назвал повреждение газового оборудования.
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с чего всё началось
Белгородское управление Следственного комитета России сообщило
, что по факту чрезвычайного происшествия в многоквартирном доме в поселке Яковлево возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека).
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