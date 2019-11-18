В Бийске представители Следственного комитета и ФСБ России провели обыски в администрации города. Как сообщили в мэрии, следственные действия связаны со строительством трех домов для расселения граждан из ветхого жилья.

В мэрии Бийска прошли обыски по делу переселенцев из ветхого жилья

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