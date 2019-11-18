Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ мэрии Бийска прошли обыски по делу переселенцев из ветхого жилья

В Бийске представители Следственного комитета и ФСБ России провели обыски в администрации города. Как сообщили в мэрии, следственные действия связаны со строительством трех домов для расселения граждан из ветхого жилья.
Читать в источнике
Комментировать25

Подробнее о событии

Обыски ведутся в зданиях администрации Бийска и дома у чиновников

Алтайская правда04:19

Следствие прокомментировало обыски в мэрии Бийска

ПолитСиб.Ру05:00

В мэрии Бийска официально прокомментировали визит силовиков

Алтапресс01:20

СК проверяет изъятые из администрации Бийска документы по домам для переселенцев

АМИТЕЛ05:31

Глава Бийска Александр Студеникин и его заместители задержаны силовиками на рабочем месте? (обновлено)

Банкфаксвчера в 23:41

Следком объяснил визит людей в масках в бийскую администрацию

КП - Барнаул04:29

Алтайский Следком прокомментировал дело в отношении бийских чиновников

Толк05:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 06:59, Ашберн
Политика

Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
REGNUM 06:38
Происшествия

Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
REGNUM вчера в 09:51
Политика

Москва вернула Киеву задержанные в Керченском проливе корабли

Россия 18 ноября передала Украине три корабля ВМСУ, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы РФ, сообщает МИД России.
Газета.Ru 06:05
Футбол

Футболисты ЦСКА в товарищеском матче разгромили СКА

Футболисты московского ЦСКА в товарищеской встрече со счетом 5:1 победили СКА (Ростов-на-Дону). Матч прошел в Москве на стадионе "Октябрь".
ТАСС Спорт 06:10
Политика

Порошенко хотят лишить неприкосновенности

Украинская Генпрокуратура решила попросить Раду одобрить снятие неприкосновенности с бывшего лидера страны Петра Порошенко.
Газета.Ru 06:27
Армия и оружие

Пакистан успешно испытал баллистическую ракету «Шахин-1»

Испытание ракеты состоялось на следующий день после того, как главный конкурент Пакистана Индия провела первое ночное испытание ядерной баллистической ракеты средней дальности «Агни-II», пишет пакистанское издание Express Tribune.
Известия 05:01
Армия и оружие

Завершен первый этап поставок Ираку российских танков Т-90С

Аргументы и Факты 06:53
Армия и оружие

СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений

Российская газета вчера в 17:24
Футбол

Дзюба назвал пощечиной поражение сборной России от Бельгии

Поражение от команды сборной Бельгии в матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года указало футболистам российской сборной на их ошибки, заявил капитан команды России Артем Дзюба.
Телеканал 360° 16 ноября в 16:18
Общество

Посольство Британии стало чаще давать визы россиянам

Посольство Великобритании в России зафиксировало увеличение числа случаев выдачи виз гражданам РФ по сравнению с показателями прошлого года.
Известия 06:55
Происшествия

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Газета.Ru 16 ноября в 03:40
Хоккей

Хоккеист Кузнецов сравнил Овечкина с Иисусом

Российский форвард клуба Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, говоря в интервью «Спорт-Экспресс» о достижениях соотечественника и партнера по команде Александра Овечкина, сравнил его с Иисусом.
Телеканал 360° вчера в 21:55
Политика

В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Совета Евросоюза (ЕС) о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима.
Известия 05:15
Музыка

Пригожин: Ротару возвращается в Россию не ради заработка

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что артистка любит российскую публику и приезжает не из-за денег.
Говорит Москва 05:05
Общество

В правительстве оценили предложение сократить время продажи алкоголя

Ранее «Известия» писали, что ОНФ направил в правительство предложение сократить время продажи алкоголя на федеральном уровне до 22:00.
RT на русском 06:52
Общество

«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Газета.Ru 02:35
Экономика

Названа сумма всех контрактов на 175 самолетов МС-21

Известия 03:29
Здоровье

Врач рассказала о вреде устройств для нагревания никотина

Доктор медицинских наук, профессор кафедры внутренних болезней и семейной медицины ДПО ОмГМУ, врач-пульмонолог Мария Вершинина в беседе с "Российской газетой" заявила, что устройства для нагревания никотина не решают проблему формирования зависимости и токсического действия вещества, то есть не уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов.
РИА Новости 03:33
Футбол

Гончаренко прокомментировал свою дисквалификацию

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о своей дисквалификации за слова, произнесенные в адрес судей.
Спорт-Экспресс 06:11
Политика

Ляшко получил прокурорское подозрение за драку с Герусом

Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко получил от прокурора уведомление о подозрении за драку с депутатом Рады от партии «Слуга народа» Андреем Герусом.
Взгляд.ру 06:41
Общество

Умер известный писатель Игорь Сахновский

В Екатеринбурге ушел из жизни известный российский писатель Игорь Сахновский.
Труд 06:32
Общество

Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории

На юге Западной Сибири (в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) в начале недели ожидается кратковременное повышение температуры.
Российская газета вчера в 21:00
Политика

Кремль не может оценить достоверность данных Киева для ССГ по МН17

В Кремле не могут оценить достоверность материалов, предоставленных Киевом совместной следственной группе (ССГ), которая расследует обстоятельства крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году.
Известия 05:58
Игры

Новую игру из серии Half-Life могут анонсировать до конца года

Инсайдерская информация сообщает, что на ближайшем The Game Awards 2019 разработчики представят очередную игру по франшизе Half-Life.
Vevby.ru 03:22
Общество

Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации

Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
РБК 06:05
Общество

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
РБК 16 ноября в 21:14
Общество

Дмитрий Киселев назвал революцией законопроект о виноделии в России

Глава виноградарей и виноделов России, известный российский журналист Дмитрий Киселёв назвал законопроект о виноделии «революцией».
Мой Брянск вчера в 23:02
Происшествия

В Гонконге протестующие подожгли университет

Как сообщалось, в последние дни в Гонконге вновь обострились столкновения протестующих с полицией, манифестанты начали занимать кампусы местных университетов.
Вести.Ru вчера в 17:35
Футбол

«Уфа» обыграла «Локомотив» в товарищеском матче

«Уфа» нанесла поражение «Локомотиву» в товарищеском матче.
Матч ТВ 06:52
Общество

Медведев подписал постановление о создании нацпарка «Зигальга»

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании нацпарка «Зигальга» в Катав-Ивановском районе (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 06:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное