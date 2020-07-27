Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ СК назвали регионы с наибольшим количеством налоговых преступлений

В 2019 году Москва и Московская область стали лидерами среди регионов России по числу правонарушений в налоговой сфере. Об этом сообщила заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
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СК назвал регионы-лидеры по количеству налоговых преступлений

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Москва и Московская область лидируют по числу правонарушений в налоговой сфере, рассказала в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
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В СК назвали Москву и Московскую область лидерами по налоговым преступлениям

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