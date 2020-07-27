МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Москва и Московская область лидируют по числу правонарушений в налоговой сфере, рассказала в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.

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В 2019 году Москва и Московская область стали лидерами среди регионов России по числу правонарушений в налоговой сфере. Об этом сообщила заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.

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